60 yıldır böyle bir şey hiç olmamıştı! Almanya, Paraguay karşısında ilk yarıda acı bir Dünya Kupası tarihi yazdı

Nagelsmann, ilk on birinde sürpriz bir değişiklik yapmıştı. ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nda bugüne kadar ilk on birde yer alan Jamal Musiala’nın yerine, süper yedek Deniz Undav hücumda maça başladı ve turnuva boyunca ilk kez Almanya’nın ilk on birinde yer aldı.

Nagelsmann, MagentaTV'de yayınlanan ilk eleme maçı öncesinde yaptığı açıklamada, bugüne kadar hücumda sık sık hissedilen eksikliğin kendisini bu karara ittiğini belirtti. "Bu nedenle sık sık topu rakibin orta sahasının önüne atmak zorunda kalıyorduk ve bu durumda çok fazla top kaybı yaşıyorduk. İkinci bir forvetle hücumda daha fazla varlık gösterebiliyor ve topları oraya gönderebiliyoruz. Ayrıca Deniz de bunu hak etti," dedi DFB teknik direktörü.

Ancak Undav ilk 45 dakikada büyük ölçüde göze çarpmadı ve bir saatin biraz üzerinde Musiala ile değiştirildi. İkinci yarıya Almanya iyi bir başlangıç yaptı: Kai Havertz 54. dakikada 1-1'lik beraberlik golünü attı.

Maç, normal sürenin sonuna kadar bu skorla devam etti. Uzatmalarda, Jonathan Tah’ın attığı ve aslında geçerli olan bir gol, VAR müdahalesi sonucu iptal edildi; bu nedenle maç penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda ise Paraguay daha soğukkanlı davrandı ve son 16 turuna yükseldi.