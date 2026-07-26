Taraftarlar onun sahadaki ilk maçını beklerken, Jacquet Liverpool’daki hayata uyum sağlama sürecinden büyük keyif alıyor. Takımın Şikago’da başlayan ABD turuna katılan savunma oyuncusu, sahne arkasında sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor.

Jacquet, ilk haftalarıyla ilgili olarak, "Gerçekten çok iyi, buraya geldiğimden beri her şey çok yolunda gidiyor," dedi. "Bu kırmızı formayı giymek benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Daha önce de kırmızı forma giymiştim, şimdi de ikinci kez giyeceğim, bu yüzden gerçekten çok mutluyum."

Fransız oyuncu, soyunma odasındaki dinamiklere de hızla uyum sağladı. "Bana çok sıcak bir karşılama yaptılar ve her geçen gün onları daha iyi tanıyorum," diye ekledi. Jacquet, Trey Nyoni, Giovanni Leoni ve Hugo Ekitike ile bolca zaman geçirdiğini açıklarken, Jeremie Frimpong'un "kafayı yemiş" olduğunu da şaka yollu olarak belirtti.

Takım arkadaşlarının ötesinde, 60 milyon sterlinlik transfer, Anfield taraftarlarının sevgisini şimdiden hissetmiş durumda. "Taraftarlardan çok sayıda mesaj aldım ve bunun için onlara teşekkür etmek istiyorum," dedi Jacquet. "Bu gerçekten çok takdir ettiğim bir şey, çünkü kulübe gelmeden önce bile epeyce mesaj almıştım."