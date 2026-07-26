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60 milyon sterlinlik defans oyuncusu Jeremy Jacquet, Liverpool formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak? Andoni Iraola, Sunderland ile oynanan hazırlık maçında Joe Gomez’in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkmasının ardından oyuncunun sağlık durumuna ilişkin güncel bilgileri paylaştı
Iraola, Jacquet’in ilk maçlarına ilişkin zaman çizelgesini paylaştı
Liverpool taraftarları, 60 milyon sterlinlik oyuncuyu o meşhur kırmızı formayla sahada görmek için sabırsızlanıyor; ancak Iraola, Fransız oyuncunun takıma uyum süreci konusunda sabırlı olunması gerektiğini vurguladı. Jacquet, uzun süren bir sakatlık döneminin ardından kondisyonunu yeniden kazanmaya çalışıyor ve teknik ekip, yoğun Amerika turu sırasında onun A takım kadrosuna geçişini aceleye getirmeme konusunda kararlı.
Iraola, Sunderland maçının kadrosuna bu stoperi almama kararını değerlendirirken, oyuncunun ilk maçı için izlenecek yol haritasını açıkladı. İspanyol teknik adam, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Jeremy konusunda ona karşı temkinli davranmaya karar verdik,” dedi. “Omuz sakatlığı nedeniyle aylardır maç oynamadı. Bu yüzden ona karşı temkinli davranacağımızı düşünüyorum. Muhtemelen bu ABD turunun son maçında oynayacak ve sahada süre alması için zamanı olacak.”
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Gomez’in sakatlığı, Nashville’in galibiyetine gölge düşürdü
Dikkatler yeni transferlere yönelmişken, deneyimli oyuncu Joe Gomez için öğleden sonra kötü bir hal aldı. Yıllardır Anfield’da güvenilir bir isim olan çok yönlü savunma oyuncusu, Iraola’nın “günün en büyük olumsuzluğu” olarak nitelendirdiği olay nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı. Takımın yeni yönetim altında uyum sağlamaya çalıştığı bu dönemde, bu sakatlık tam da uygunsuz bir zamanda geldi.
Iraola, bu aksilik karşısında hayal kırıklığını gizlemedi ve takımın maç öncesi antrenmanlarda iyi bir performans sergilediğini belirtti. "Muhtemelen en kötü haber, Joe'nun sakatlığı oldu," diye itiraf etti Iraola. "Hiçbir oyuncumuzu kaybetmeden antrenmanları tamamladığımız için mutluyduk. Ne yazık ki, daha en başından Joe'yu kaybettik... Mutlu olduğumuz doğru, ama şimdi bir oyuncumuzu kaybettik."
Altı golün atıldığı heyecan dolu maçın ardından karışık duygular
Sakatlık endişelerine rağmen, Reds turneye çıktıkları ilk maçta bolca hücum yeteneği sergiledi. Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa ve Lewis Koumas’ın golleri, Nashville ayağına galibiyetle başlanmasını sağladı. Ancak performans kusursuz değildi; teknik direktör, nemli hava koşullarında takımın keskinlik ve yoğunluk eksikliğine dikkat çekti.
Iraola şöyle konuştu: "Bence iki devre birbirinden farklıydı. Özellikle ilk yarıda rakip çok daha güçlüydü. İki takımı bir nevi dengeledik ve aradaki fark hissedilebiliyordu. Düzeltilmesi gereken pek çok şey var, tabii ki bu ilk gün. Oyuncuların antrenmanlardan dolayı bacaklarının ağırlaştığı hissediliyordu. Dolayısıyla biraz tazelikten yoksunduk."
- AFP
Jacquet, sıcak karşılamadan ve taraftarların desteğinden büyük keyif alıyor
Taraftarlar onun sahadaki ilk maçını beklerken, Jacquet Liverpool’daki hayata uyum sağlama sürecinden büyük keyif alıyor. Takımın Şikago’da başlayan ABD turuna katılan savunma oyuncusu, sahne arkasında sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor.
Jacquet, ilk haftalarıyla ilgili olarak, "Gerçekten çok iyi, buraya geldiğimden beri her şey çok yolunda gidiyor," dedi. "Bu kırmızı formayı giymek benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Daha önce de kırmızı forma giymiştim, şimdi de ikinci kez giyeceğim, bu yüzden gerçekten çok mutluyum."
Fransız oyuncu, soyunma odasındaki dinamiklere de hızla uyum sağladı. "Bana çok sıcak bir karşılama yaptılar ve her geçen gün onları daha iyi tanıyorum," diye ekledi. Jacquet, Trey Nyoni, Giovanni Leoni ve Hugo Ekitike ile bolca zaman geçirdiğini açıklarken, Jeremie Frimpong'un "kafayı yemiş" olduğunu da şaka yollu olarak belirtti.
Takım arkadaşlarının ötesinde, 60 milyon sterlinlik transfer, Anfield taraftarlarının sevgisini şimdiden hissetmiş durumda. "Taraftarlardan çok sayıda mesaj aldım ve bunun için onlara teşekkür etmek istiyorum," dedi Jacquet. "Bu gerçekten çok takdir ettiğim bir şey, çünkü kulübe gelmeden önce bile epeyce mesaj almıştım."
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