60 milyon avroluk dev transfer! Real Madrid, görünüşe göre Lionel Messi’nin “varisini” elden çıkarıyor

Performansı sonunda ona ABD’ye gitme fırsatını da kazandırdı. Paz, şu anda Arjantin milli takımıyla birlikte Dünya Kupası finallerinde bulunuyor. Albiceleste'de Lionel Messi'nin en uygun halefi olarak görülüyor. Messi de kısa süre önce Paz hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti. "Çok yetenekli, aklı başında ve oyunu mükemmel okuyor," diyen La Pulga, "Umarım daha da gelişir ve bu yolda ilerlemeye devam eder," diye ekledi.

Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni de Paz’ın “parlak bir geleceği” olduğunu vurguladı. Son olarak Scaloni, Paz’ın Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıkmasını sağladı. Grup aşamasının ilk maçında Paz, üç gol atan Messi’nin yerine maçın bitimine çeyrek saat kala sahaya çıktı ve böylece 1998 Dünya Kupası’nda Arjantin’i temsil eden babası Pablo’nun izinden gitti.

Ancak farklı bir yol da seçebilirdi. Paz, 2004 yılında – Messi’nin FC Barcelona formasıyla LaLiga’da ilk kez sahaya çıkmasından yaklaşık bir ay sonra – Tenerife’de doğdu, İspanya’da büyüdü ve her iki ülkenin vatandaşlığına da sahip. Ancak duygusal olarak her zaman babasının vatanıyla güçlü bir bağ hissetti. “Beni en çok temsil eden ülke burası,” dedi.

Gençlik yıllarında stoper olarak kariyerine başlayan bu yetenekli oyuncu, Ekim 2024’te Dünya Kupası elemelerinde ilk kez forma giydi. Daha önce 17 yaşındayken Messi ile karşılaşmıştı; U20 takımının bir üyesi olarak A Milli Takım ile birlikte antrenman yapmıştı. DAZN’a verdiği röportajda o kadar “gergin” olduğunu söyledi ki, Messi ile konuşmaya cesaret edememiş: “Çok utandım.”