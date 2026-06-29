20 yaşındaki orta saha oyuncusu, İsviçre'nin oynadığı üç grup maçında üç gol attı ve bir asist yaptı. Böylelikle Breisgau ekibinin formasıyla geçirdiği güçlü sezonun devamını getiriyor ve son aylardaki hızlı spor kariyerindeki yükselişini pekiştiriyor. Bu performans patlaması, görünüşe göre Newcastle United yetkililerinin de dikkatini çekmiş.
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55 milyon avroluk teklif! Ünlü kulübün, Freiburg’un Dünya Kupası’nın parlayan yıldızı Johan Manzambi’ye büyük ilgi duyduğu iddia ediliyor
İngiliz gazetesi Daily Mail ve Sky Sports, Magpies’in Manzambi’yi Kuzey İngiltere’ye transfer etmek istediğini bildiriyor. Premier Lig’in yeni zengin kulübü, orta sahanın merkezini güçlendirmek için takviye arıyor ve Freiburglu oyuncuyu gelecek için ideal isim olarak görüyor.
İngilizler, rakiplerini geride bırakmak için bu üst düzey yetenek için cüzdanlarını iyice açmaya hazır görünüyor. Televizyon kanalına göre, Newcastle'da Manzambi'nin 55 milyon avroluk bir transfer ücreti karşılığında alınabileceği tahmin ediliyor. Böyle bir meblağ, Breisgau ekibinin bugüne kadarki rekor satışını alt üst edecektir.
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Pulverisiert, Freiburg’un rekor satışlarını kıracak mı?
Bu rakam 25 milyon avro olup, Kevin Schade (FC Brentford) ve Merlin Röhl (Everton) satışları sayesinde elde edildi.
Spor direktörü Jochen Saier'in başını çektiği Freiburg yönetimi, Manzambi konusunda rahat bir pazarlık pozisyonunda bulunuyor ve herhangi bir satış baskısı altında değil. Sekizinci sıradaki oyuncu, 2030 yılına kadar sözleşmeye bağlı ve sözleşmede bir çıkış maddesi bulunmuyor. Uzun vadeli sözleşme, kulübe genç oyuncunun geleceği üzerinde tam kontrol sağlıyor.
Manzambi'de açık artırma yapılabilir
Turnuva ilerledikçe ve yaklaşan eleme aşaması ile birlikte, İsviçreli oyuncunun piyasa değeri nihayetinde daha da yükselebilir. Manzambi’nin son dönemdeki üstün performanslarının ardından diğer kulüplerin de transfer listelerinin en üst sıralarında yer alması hiç de olasılık dışı değil. Olası bir açık artırma, fiyatını yukarı çekecek ve Freiburg kulübünün kasasını dolduracaktır.
Kulüp açısından bu orta saha oyuncusunu kaybetmek, sportif açıdan büyük bir darbe olsa da, finansal açıdan bir nimet olacak ve kulübe transfer piyasasında geniş bir hareket alanı sağlayacaktır.
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Müller, Manzambi’nin FC Bayern’e transfer olmasını istiyor
Thomas Müller, geçtiğimiz günlerde Magenta TV’de Manzambi hakkında, onun “FC Bayern’in de göz önünde bulundurması gereken bir oyuncu olduğunu. Bu, Bayern Münih için uygun bir isim olabilir” dedi. Yine bir uzman ve Borussia Dortmund’un savunma ikonu olan Mats Hummels ise şunları ekledi: “Ya da BVB.”
Manchester Evening News gazetesi son olarak “ManUnited artık onu görmezden gelemez” başlığını attı. Newcastle ve ManUnited’ın yanı sıra FC Arsenal, FC Chelsea ve Manchester City’nin de adı geçiyor; Real Madrid’in adı da daha önce anılmıştı. İsviçreli Blick gazetesi Mart ayında Bayern ve Paris Saint-Germain’in oyuncuya ilgi duyduğu iddialarını haber yapmıştı. BVB’nin de Manzambi’yi yakından takip ettiği söyleniyor.
Freiburg, onu 2023 yılının başında Servette Cenevre’nin U18 takımından transfer etmişti. 2024 yılından beri profesyonel kadroda yer alan Manzambi, geçen sezon 47 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda yedi gol attı ve dokuz asist yaptı.