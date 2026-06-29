55 milyon avroluk teklif! Ünlü kulübün, Freiburg’un Dünya Kupası’nın parlayan yıldızı Johan Manzambi’ye büyük ilgi duyduğu iddia ediliyor

Thomas Müller, geçtiğimiz günlerde Magenta TV’de Manzambi hakkında, onun “FC Bayern’in de göz önünde bulundurması gereken bir oyuncu olduğunu. Bu, Bayern Münih için uygun bir isim olabilir” dedi. Yine bir uzman ve Borussia Dortmund’un savunma ikonu olan Mats Hummels ise şunları ekledi: “Ya da BVB.”

Manchester Evening News gazetesi son olarak “ManUnited artık onu görmezden gelemez” başlığını attı. Newcastle ve ManUnited’ın yanı sıra FC Arsenal, FC Chelsea ve Manchester City’nin de adı geçiyor; Real Madrid’in adı da daha önce anılmıştı. İsviçreli Blick gazetesi Mart ayında Bayern ve Paris Saint-Germain’in oyuncuya ilgi duyduğu iddialarını haber yapmıştı. BVB’nin de Manzambi’yi yakından takip ettiği söyleniyor.

Freiburg, onu 2023 yılının başında Servette Cenevre’nin U18 takımından transfer etmişti. 2024 yılından beri profesyonel kadroda yer alan Manzambi, geçen sezon 47 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda yedi gol attı ve dokuz asist yaptı.