Maddison, 536 gün sonra Tottenham'ın ilk 11'inde çıktığı ilk maçta attığı golle kritik bir galibiyetin zeminini hazırlayarak masalsı bir dönüş yaptı. Üst üste yaşadığı diz bağ sakatlıklarını geride bırakan İngiliz oyun kurucunun etkisini göstermesi yalnızca 14 dakika sürdü. Maddison, topa tek dokunuşla yaptığı zarif vuruşla kaleci Carl Rushworth'u aşmayı başardı ve golünü ev sahibi taraftarların önünde kendisiyle özdeşleşen dart hareketiyle kutladı. Bu, 2024-25 sezonunda Bodo/Glimt'e karşı oynanan Avrupa Ligi yarı finalinden bu yana attığı ilk goldü.

Maddison, son düdüğün ardından yaptığı katkının önemini değerlendirdi. “İnsanın hayalini kurduğu anlar bunlar. Çok derine inmeden söyleyeyim: Geçen yıl ön çapraz bağ sakatlığından iyileşirken yaşadığım o karanlık günlerde böyle anların, böyle gollerin hayalini kurarsınız. Tünelin ucundaki ışık da bu,” diyerek Sky Sports'a konuştu.