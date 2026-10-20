Getty Images Sport
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536 gün sonra ilk kez resmî bir maça ilk 11'de çıkan James Maddison, rüya gibi bir gol atarak duygusal anlar yaşadı. Tottenham ise sonunda ligdeki ilk galibiyetini aldı
Maddison dönüşünde hemen etkisini gösterdi
Maddison, 536 gün sonra Tottenham'ın ilk 11'inde çıktığı ilk maçta attığı golle kritik bir galibiyetin zeminini hazırlayarak masalsı bir dönüş yaptı. Üst üste yaşadığı diz bağ sakatlıklarını geride bırakan İngiliz oyun kurucunun etkisini göstermesi yalnızca 14 dakika sürdü. Maddison, topa tek dokunuşla yaptığı zarif vuruşla kaleci Carl Rushworth'u aşmayı başardı ve golünü ev sahibi taraftarların önünde kendisiyle özdeşleşen dart hareketiyle kutladı. Bu, 2024-25 sezonunda Bodo/Glimt'e karşı oynanan Avrupa Ligi yarı finalinden bu yana attığı ilk goldü.
Maddison, son düdüğün ardından yaptığı katkının önemini değerlendirdi. “İnsanın hayalini kurduğu anlar bunlar. Çok derine inmeden söyleyeyim: Geçen yıl ön çapraz bağ sakatlığından iyileşirken yaşadığım o karanlık günlerde böyle anların, böyle gollerin hayalini kurarsınız. Tünelin ucundaki ışık da bu,” diyerek Sky Sports'a konuştu.
- Getty Images Sport
De Zerbi'ye sakatlıklarla ilgili çifte müjde
Maddison ilham veren isim olurken maç, Dejan Kulusevski için de çok önemli bir geri dönüşe sahne oldu. İsveçli millî futbolcu, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı zorlu 17 ayın ardından ikinci yarıda oyuna girdi. Sahaya adım attığında ayakta alkışlanan Kulusevski, Omar Marmoush'un 58. dakikada yeniden öne geçirdiği ve ardından üç oyuncunun fiziksel sorunlar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldığı Tottenham'a moral verdi.
Maddison, takım arkadaşının yaşadığı zorluklarla güçlü bir bağ kurduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu yüzden biraz duygulandım ve geri döndüğü için Dejan Kulusevski'yle de gerçekten gurur duydum. Bu kadar süre uzak kaldıktan sonra sahaya adım atmanın nasıl bir his olduğunu çok iyi biliyordum. Ama o anlar ve goller bütün bunlara değiyor.”
Taktik görüşmeler Tottenham için meyvesini verdi
Maddison'ı ilk 11'de başlatma kararı, sezona kesintili bir başlangıç yapmasının ardından oyuncuyu takıma yeniden dahil ederken temkinli davranan De Zerbi'nin hesaplı bir hamlesiydi. Maddison, rekabetçi bir maçta fiziksel durumunu sınamanın zamanının geldiğini düşünerek ilk 11'de oynamayı bizzat talep ettiğini açıkladı. Oyun kurucu, teknik direktörünün kendisine duyduğu güven için minnettarlığını dile getirirken taraftarlara ve teknik ekibe orta sahaya kattığı kaliteyi hatırlatmak istediğini belirtti.
Maddison, "Bu hafta teknik direktörle konuştum. Sezona duraksayarak başladıktan sonra ilk 11'e dönmem için doğru zamanın geldiğini hissediyordum. Sadece iyi oynamak, kalitemi göstermek ve son kez ilk 11'de başladığımdan bu yana geçen 18 ayda, ya da ne kadar olduysa, takımın nelerden mahrum kaldığını göstermek istedim. Teknik direktör benden oynamamı istedi ve beni kenardan izlemekten keyif almak istediğini söyledi. Umarım bunu başarabilmişimdir" diye konuştu.
- Getty Images Sport
Stamford Bridge öncesinde yeni umut
James Maddison ve Dejan Kulusevski'nin öne çıkan performansları, zorlu maçların yaklaştığı dönemde Tottenham Hotspur'a hayati bir kıvılcım sağladı. Maça puan tablosunun son sırasında çıkan Tottenham, bu kritik galibiyetle 16. sıraya yükseldi. Coventry ile altı puanda eşitlenirken averajla rakibinin önüne geçti.
Çekişmeli geçen maçta alınan bu sonuç, sezona zorlu bir başlangıç yapan Tottenham'a çok ihtiyaç duyduğu önemli bir moral verdi. Son sıradan kurtulan takımın kendine güveni de tazelendi. Şimdi öncelikli hedefi, yakaladığı ivmeyi sürdürmek ve Londralı rakibi Chelsea ile oynayacağı kritik maç için Stamford Bridge'e gitmeye hazırlanırken bu galibiyetin üzerine koymak olacak.
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