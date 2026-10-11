Getty Images Sport
Çeviri:
51 YIL! Manchester United taraftarları, mali kurallara ilişkin karar üzerinden Manchester City'yle dalga geçmek için ikonik sayaçlı pankartı geri getirdi
United taraftarları City'yi hedef aldı
Manchester United taraftarları, şehirdeki rakiplerine sataşmak için İngiliz futbolunun en kötü şöhretli taraftar gösterilerinden birini yeniden canlandırdı. Cumartesi günü Old Trafford'da Tottenham'a karşı oynanan Premier League maçında, üzerinde “51 YIL” yazan dev bir pankart Stretford End tribününde gururla açıldı.
Bu kasıtlı kışkırtma, devam eden ve büyük yankı uyandıran hukuki mücadelesi nedeniyle doğrudan Manchester City'yi hedef alıyor. City, Premier League'in gündeme getirdiği 100'den fazla finansal kural ihlali iddiasının sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışıyor.
- AFP
On yıllık başarıyı yok saymak
Old Trafford taraftarları, özellikle 51 sayısını seçerek City'nin modern dönemdeki hâkimiyetine ilişkin açık ve sert bir mesaj veriyor. Bu sayı, City'nin 2009 ile 2018 arasında kazandığı tüm kupaların resmî kayıtlardan tamamen silinmesi gerektiği anlamına geliyor.
Premier League'in kulübe karşı yürüttüğü karmaşık hukuki davanın tam merkezinde de bu dokuz yıllık dönem yer alıyor. United taraftarları, söz konusu kupalar hesaba katılmazsa City'nin büyük kupa hasretinin aslında 1976'daki Lig Kupası zaferine kadar uzandığını savunuyor.
Kötü şöhretli bir kayan yazının yeniden doğuşu
Bu yeni taraftar pankartı, United taraftarlarının ilk kez 2000 yılında açtığı “24 YIL” yazılı sayaç pankartının doğrudan ve modern bir devamı niteliğinde. O dönem City'nin uzun ve sancılı kupa hasretine dikkat çekmek için hazırlanan pankart büyük ses getirmişti.
City'nin kupasız geçen yılları sürerken United taraftarları pankarttaki sayıyı her yıl düzenli olarak güncelledi. Sayaç sonunda 35'e kadar çıktı.
Orijinal pankart, City'nin 2011'de FA Cup'ı kazanmasının ardından kaldırıldı ve bir daha kullanılmadı. Bu önemli zafer, kulübün uzun bekleyişini sona erdirdi ve birçok Premier League şampiyonluğunun, yerel kupanın ve Şampiyonlar Ligi zaferinin yer aldığı son derece başarılı bir dönemin başlangıcı oldu.
- Getty Images Sport
Yakında yapılacak testler ve hukuki itirazlar
Mali suçlamalara yönelik yoğun inceleme, bu sezon City'yle ilgili genel gündeme hâkim olmayı sürdürüyor. Kulüp, geçmişteki mali faaliyetlerine ilişkin uzun bir soruşturmanın ardından Şubat 2023'te Premier League tarafından suçlandı.
City, iddialarla ilgili herhangi bir yanlış yaptığını sürekli ve kararlılıkla reddetti. Kulüp, bağımsız komisyonun kararına karşı çoktan resmî itirazda bulundu ve yakın dönemdeki sportif mirasını korumak için mücadele ederken suçsuz olduğunu savunmayı sürdürüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun