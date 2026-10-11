Bu yeni taraftar pankartı, United taraftarlarının ilk kez 2000 yılında açtığı “24 YIL” yazılı sayaç pankartının doğrudan ve modern bir devamı niteliğinde. O dönem City'nin uzun ve sancılı kupa hasretine dikkat çekmek için hazırlanan pankart büyük ses getirmişti.

City'nin kupasız geçen yılları sürerken United taraftarları pankarttaki sayıyı her yıl düzenli olarak güncelledi. Sayaç sonunda 35'e kadar çıktı.

Orijinal pankart, City'nin 2011'de FA Cup'ı kazanmasının ardından kaldırıldı ve bir daha kullanılmadı. Bu önemli zafer, kulübün uzun bekleyişini sona erdirdi ve birçok Premier League şampiyonluğunun, yerel kupanın ve Şampiyonlar Ligi zaferinin yer aldığı son derece başarılı bir dönemin başlangıcı oldu.