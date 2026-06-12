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"500 milyon avroya bile olmaz!" - PSG için Michael Olise'ye yapılan teklif boşa gitti; Bayern Münih, Fransız kanat oyuncusunun satılık olmadığını açıkladı
Bayern, PSG'nin transfer girişimine son verdi
PSG, Olise'yi kadrosuna katma çabalarında büyük bir darbe aldı. Fransa şampiyonu, bu kanat oyuncusunu yıllardır takip ediyor ve onu kilit bir transfer hedefi olarak görüyordu; ancak Bayern, pazarlık yapmaya niyetli olmadığını açıkça ortaya koydu. Olise'nin olağanüstü sezonu, Bayern'in kararlılığını daha da pekiştirdi.
Fransız milli oyuncu, 52 maçta 22 gol ve 31 asist kaydetmiş, kulübün en etkili oyuncularından biri ve uzun vadeli planlarının merkezinde yer alan bir figür olarak kendini kanıtlamıştı. PSG'nin ilgisi devam etmesine rağmen, Bayern yönetimi transfer olasılığını tamamen kapattığı ve kanat oyuncusunun hiçbir koşulda satılmayacağını vurguladığı bildirildi.
- Getty Images Sport
Bayern'in mesajı bundan daha açık olamazdı
L'Equipe'in haberlerine göre, Bayern yetkilileri Olise'nin geleceğine dair spekülasyonlara kesin bir yanıt verdi. Bir Bayern yöneticisinin, "200 milyon avroya bile olsa ayrılmayacak" diyerek transfer olasılığını reddettiği bildirildi.
Kulübün tutumu daha da sertleşti. Bir Bayern yönetim kurulu üyesinin "Olise'nin fiyatı yok. 500 milyon avroya bile satmayız" dediği bildirildi.
Olise, Bayern'in projesinin temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor
Bayern'in tutumu, transfer tekliflerini reddetmekten öteye gidiyor. Alman devinin, Olise'yi spor projesinin temel taşlarından biri olarak gördüğü ve en verimli oyuncularından birinin ayrılmasına izin verme niyetinde olmadığı bildiriliyor.
Bu kararlılığını pekiştirmek için Bayern'in, Olise'yi 2031 yılına kadar kulüpte tutacak bir sözleşme uzatması üzerinde çalıştığı söyleniyor. Önerilen anlaşmanın önemli bir maaş artışı da içereceği bildiriliyor. Böyle bir hamle, Olise'yi Bayern'in en yüksek maaşlı oyuncuları arasına yerleştirecek ve Harry Kane gibi köklü yıldızların yanında artan önemini bir kez daha gösterecektir.
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PSG, alternatif transfer hedeflerini değerlendirmek zorunda kalabilir
Olise'nin sözleşmesi 2029'a kadar devam ederken ve Bayern'in teklifleri değerlendirmeyi reddetmesi nedeniyle, PSG'nin bu kanat oyuncusunu kadrosuna katma umutları giderek daha da gerçek dışı hale geliyor. Fransız kulübü, hücum hattını güçlendirmek amacıyla artık dikkatini başka yönlere çevirmek zorunda kalabilir; AS Monaco'dan Maghnes Akliouche bu hedeflerden biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan Bayern'in, Olise'nin 2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla görevini tamamlamasının ardından kendisine yeni bir sözleşme teklif etmesi bekleniyor.