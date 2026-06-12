"500 milyon avroya bile olmaz!" - PSG için Michael Olise'ye yapılan teklif boşa gitti; Bayern Münih, Fransız kanat oyuncusunun satılık olmadığını açıkladı

PSG, Olise'yi kadrosuna katma çabalarında büyük bir darbe aldı. Fransa şampiyonu, bu kanat oyuncusunu yıllardır takip ediyor ve onu kilit bir transfer hedefi olarak görüyordu; ancak Bayern, pazarlık yapmaya niyetli olmadığını açıkça ortaya koydu. Olise'nin olağanüstü sezonu, Bayern'in kararlılığını daha da pekiştirdi.

Fransız milli oyuncu, 52 maçta 22 gol ve 31 asist kaydetmiş, kulübün en etkili oyuncularından biri ve uzun vadeli planlarının merkezinde yer alan bir figür olarak kendini kanıtlamıştı. PSG'nin ilgisi devam etmesine rağmen, Bayern yönetimi transfer olasılığını tamamen kapattığı ve kanat oyuncusunun hiçbir koşulda satılmayacağını vurguladığı bildirildi.