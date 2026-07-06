Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
GFX Lionel Messi Cristiano RonaldoGetty/GOAL
Mohamed Saeed

Çeviri:

“50 yaşına ulaşmak imkansız gibi görünüyor” - Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin emeklilik yaşları belirlendi; Roga Milla, “Tüm Zamanların En İyileri”nin kendi Dünya Kupası gol rekorunu kırma olasılığına tepki gösterdi

L. Messi
C. Ronaldo
Portekiz
Dünya Kupası
Arjantin

Kamerunlu efsane Roger Milla, 2026 Dünya Kupası’nda biyolojik sınırları aşmaya devam eden Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin bitmeyen parlaklığı hakkında ilgi çekici bir değerlendirmede bulundu. Turnuva tarihinin en yaşlı golcüsü rekorunun sahibi olan Milla, 50 yaşına kadar oynamak gerçekçi olmasa da, bu tarihi rekorunun bu iki modern ikon tarafından aşılmasını izlemeye hazır olduğunu kabul etti.

  • Milla, tüm zamanların en iyilerini övüyor

    Kamerun’un 1990 Dünya Kupası serüveninin simgesi olan Milla, 41 yaşındaki Ronaldo ve 39 yaşındaki Messi’nin yaşlarına rağmen üst düzey performanslarını sürdürme biçimlerine duyduğu derin hayranlığını dile getirdi.

    Milla, 1994'te Rusya karşısında 42 yaş 39 günken kırdığı rekorla, Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu olmaya devam ediyor; ancak bu iki süperstarın, 2030 Dünya Kupası'nda oynamak için sahalarda kalmaları anlamına gelse bile, tarih kitaplarındaki yerini tehdit etmelerini görmekten son derece mutlu.

    Milla, A Bola’ya şunları söyledi: “Yaptıkları şeyleri çok güzel buluyorum. Şöyle diyorum: Şapka çıkaralım Messi’ye, şapka çıkaralım Ronaldo’ya! İnsanların artık koşmadıklarını söylediğini duyuyorum. Koşmayan ama gol atmaya devam eden bir oyuncu, daha da fazla övgüyü hak eder. Beni etkileyen şey, onların hâlâ maçların kaderini belirlemeye devam etmelerini görmek. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Eğer bir oyuncu kendini güçlü ve formda hissediyorsa, oynamaya devam etmelidir. Hâlâ yetenekli olduğunu gösterdiği sürece yaşın pek önemi yok. Ve onlar bunu başarıyor."

    • Reklam
  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fiziksel gerilemeye karşı teknik ustalık

    Dünya Kupası’nı çevreleyen tartışmalar genellikle efsanevi ikilinin hareket kabiliyetindeki azalmaya odaklanmış olsa da, Milla, bu ikilinin taktiksel zekâsı ve teknik kalitesinin hız eksikliğini fazlasıyla telafi ettiğine inanıyor.

    Messi'nin turnuvada şu ana kadar attığı yedi gol de dahil olmak üzere yıldızlar maçlara etki etmeye devam ederken, Milla, vücut yavaşladıkça oyunun zihinsel olarak daha kolay hale geldiğini belirtti.

    “Yenilmez Aslan” lakaplı Milla sözlerine şöyle devam etti: “Teknik kalite asla kaybolmaz. Teknik bir oyuncunun genç bir adam gibi koşmasına gerek yoktur. İyi bir pozisyon alma, pek çok şeyi telafi eder. Yaşlandıkça taktiksel ve hatta teknik açıdan daha iyi olursunuz. Zamanla, nerede pozisyon almanız gerektiğini, topu nasıl alacağınızı ve rakibe karşı nasıl avantaj elde edeceğinizi öğrenirsiniz. Bu, kaybettiğiniz ile kazandığınız arasında bir dengedir.”

  • Futbolda uzun soluklu kariyerin sınırları

    Ronaldo ve Messi gibi isimler için FIFA’nın en önemli turnuvasına kesin bir veda yaklaşsa da, Milla, kırkların ortalarının elit sporcular için yeni bir dönüm noktası olabileceğini öne sürüyor.

    "50 yaşına ulaşmak bana imkansız geliyor, ancak 43 ya da 44 yaş tamamen mümkün. Vücut 'yeter' dediğinde onu dinlemek gerekir. Kendini kandırmanın bir anlamı yok. O yaşta stadyumdan çıktığında tamamen bitkin düşüyorsun," diye açıkladı Milla.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    Rekorlar kırılmak için vardır

    Otuz yılı aşkın bir süredir Dünya Kupası tarihinin en prestijli rekorlarından birine sahip olmasına rağmen Milla, mirasını korumaya çalışmadığını vurguladı. Messi ve Ronaldo’nun kariyerlerini tanımlayan istatistiklerden ziyade maçın duygusal etkisine odaklanmaya devam ediyor; ancak bu iki oyuncunun büyüklüğünün yadsınamaz olduğunu da kabul ediyor.

    "O rekoru korumama gerek yok. Rekorlar kırılmak için vardır. Pelé, [Michel] Platini veya [Diego] Maradona’nın rekorları da aşıldı. Benim gurur duyduğum şey, ülkem adına üç Dünya Kupası’nda oynamış olmak ve o kadar çok duygu yaşatmış olmak. Futbol sayılardan ibaret değildir," diye konuştu Milla.

Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
İspanya crest
İspanya
ESP
Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Mısır crest
Mısır
EGY