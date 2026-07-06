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“50 yaşına ulaşmak imkansız gibi görünüyor” - Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin emeklilik yaşları belirlendi; Roga Milla, “Tüm Zamanların En İyileri”nin kendi Dünya Kupası gol rekorunu kırma olasılığına tepki gösterdi
Milla, tüm zamanların en iyilerini övüyor
Kamerun’un 1990 Dünya Kupası serüveninin simgesi olan Milla, 41 yaşındaki Ronaldo ve 39 yaşındaki Messi’nin yaşlarına rağmen üst düzey performanslarını sürdürme biçimlerine duyduğu derin hayranlığını dile getirdi.
Milla, 1994'te Rusya karşısında 42 yaş 39 günken kırdığı rekorla, Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu olmaya devam ediyor; ancak bu iki süperstarın, 2030 Dünya Kupası'nda oynamak için sahalarda kalmaları anlamına gelse bile, tarih kitaplarındaki yerini tehdit etmelerini görmekten son derece mutlu.
Milla, A Bola’ya şunları söyledi: “Yaptıkları şeyleri çok güzel buluyorum. Şöyle diyorum: Şapka çıkaralım Messi’ye, şapka çıkaralım Ronaldo’ya! İnsanların artık koşmadıklarını söylediğini duyuyorum. Koşmayan ama gol atmaya devam eden bir oyuncu, daha da fazla övgüyü hak eder. Beni etkileyen şey, onların hâlâ maçların kaderini belirlemeye devam etmelerini görmek. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Eğer bir oyuncu kendini güçlü ve formda hissediyorsa, oynamaya devam etmelidir. Hâlâ yetenekli olduğunu gösterdiği sürece yaşın pek önemi yok. Ve onlar bunu başarıyor."
- Getty Images Sport
Fiziksel gerilemeye karşı teknik ustalık
Dünya Kupası’nı çevreleyen tartışmalar genellikle efsanevi ikilinin hareket kabiliyetindeki azalmaya odaklanmış olsa da, Milla, bu ikilinin taktiksel zekâsı ve teknik kalitesinin hız eksikliğini fazlasıyla telafi ettiğine inanıyor.
Messi'nin turnuvada şu ana kadar attığı yedi gol de dahil olmak üzere yıldızlar maçlara etki etmeye devam ederken, Milla, vücut yavaşladıkça oyunun zihinsel olarak daha kolay hale geldiğini belirtti.
“Yenilmez Aslan” lakaplı Milla sözlerine şöyle devam etti: “Teknik kalite asla kaybolmaz. Teknik bir oyuncunun genç bir adam gibi koşmasına gerek yoktur. İyi bir pozisyon alma, pek çok şeyi telafi eder. Yaşlandıkça taktiksel ve hatta teknik açıdan daha iyi olursunuz. Zamanla, nerede pozisyon almanız gerektiğini, topu nasıl alacağınızı ve rakibe karşı nasıl avantaj elde edeceğinizi öğrenirsiniz. Bu, kaybettiğiniz ile kazandığınız arasında bir dengedir.”
Futbolda uzun soluklu kariyerin sınırları
Ronaldo ve Messi gibi isimler için FIFA’nın en önemli turnuvasına kesin bir veda yaklaşsa da, Milla, kırkların ortalarının elit sporcular için yeni bir dönüm noktası olabileceğini öne sürüyor.
"50 yaşına ulaşmak bana imkansız geliyor, ancak 43 ya da 44 yaş tamamen mümkün. Vücut 'yeter' dediğinde onu dinlemek gerekir. Kendini kandırmanın bir anlamı yok. O yaşta stadyumdan çıktığında tamamen bitkin düşüyorsun," diye açıkladı Milla.
- Getty Images
Rekorlar kırılmak için vardır
Otuz yılı aşkın bir süredir Dünya Kupası tarihinin en prestijli rekorlarından birine sahip olmasına rağmen Milla, mirasını korumaya çalışmadığını vurguladı. Messi ve Ronaldo’nun kariyerlerini tanımlayan istatistiklerden ziyade maçın duygusal etkisine odaklanmaya devam ediyor; ancak bu iki oyuncunun büyüklüğünün yadsınamaz olduğunu da kabul ediyor.
"O rekoru korumama gerek yok. Rekorlar kırılmak için vardır. Pelé, [Michel] Platini veya [Diego] Maradona’nın rekorları da aşıldı. Benim gurur duyduğum şey, ülkem adına üç Dünya Kupası’nda oynamış olmak ve o kadar çok duygu yaşatmış olmak. Futbol sayılardan ibaret değildir," diye konuştu Milla.
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