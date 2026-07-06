“50 yaşına ulaşmak imkansız gibi görünüyor” - Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin emeklilik yaşları belirlendi; Roga Milla, “Tüm Zamanların En İyileri”nin kendi Dünya Kupası gol rekorunu kırma olasılığına tepki gösterdi

Kamerun’un 1990 Dünya Kupası serüveninin simgesi olan Milla, 41 yaşındaki Ronaldo ve 39 yaşındaki Messi’nin yaşlarına rağmen üst düzey performanslarını sürdürme biçimlerine duyduğu derin hayranlığını dile getirdi.

Milla, 1994'te Rusya karşısında 42 yaş 39 günken kırdığı rekorla, Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu olmaya devam ediyor; ancak bu iki süperstarın, 2030 Dünya Kupası'nda oynamak için sahalarda kalmaları anlamına gelse bile, tarih kitaplarındaki yerini tehdit etmelerini görmekten son derece mutlu.

Milla, A Bola’ya şunları söyledi: “Yaptıkları şeyleri çok güzel buluyorum. Şöyle diyorum: Şapka çıkaralım Messi’ye, şapka çıkaralım Ronaldo’ya! İnsanların artık koşmadıklarını söylediğini duyuyorum. Koşmayan ama gol atmaya devam eden bir oyuncu, daha da fazla övgüyü hak eder. Beni etkileyen şey, onların hâlâ maçların kaderini belirlemeye devam etmelerini görmek. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Eğer bir oyuncu kendini güçlü ve formda hissediyorsa, oynamaya devam etmelidir. Hâlâ yetenekli olduğunu gösterdiği sürece yaşın pek önemi yok. Ve onlar bunu başarıyor."