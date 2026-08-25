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'50 milyon sterlin mi? Bugünlerde hiçbir şey' - Alan Smith, Al-Hilal'in ilgisi sürerken Gabriel Martinelli'nin Arsenal'dan önerilen ayrılığıyla ilgili kararını verdi
Smith, Martinelli'nin değerlemesini sorguladı
Eski Arsenal golcüsü, Martinelli'nin olası ayrılığı konusunda, özellikle de söz konusu olduğu bildirilen bonservis bedeline ilişkin endişelerini dile getirdi. Al-Hilal şu anda 25 yaşındaki oyuncuyu yaklaşık 51 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla kadrosuna katmak için ileri düzey görüşmeler yürütürken, Smith bu rakamın 2019'dan bu yana kuzey Londra'da takımın değişmez isimlerinden biri olan bir oyuncu için adil piyasa değerini yansıttığına ikna olmuş değil.
Sky Sports'a konuşan Smith, mali tabloya dair net bir değerlendirme yaparak şunları söyledi: "50 milyon sterlin mi? Bugünlerde bu hiçbir şey, değil mi? Bu paraya ortalama bir oyuncu alabilirsiniz... ama Martinelli ortalama bir oyuncu değil."
Şöyle ekledi: "Martinelli yıllar içinde Arsenal için çok iyi iş çıkardı. Belki biraz yolunu kaybetti. Daha sadece 25 yaşında, dolayısıyla ayrılmak istiyorsa ki muhtemelen istiyordur, yeterince süre alamayacağını düşünüyorsa... kariyerinin bu aşamasında Suudi Arabistan'a gitmek konusunda, belki birkaç yıl geçirip geri dönebileceğini düşünüyor olabilir, bilmiyorum."
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Emirates'te soyunma odasında gerginlik
Martinelli'nin gönderilmesi kararı sadece yorumcuların dikkatini çekmekle kalmadı, iddialara göre Arsenal kadrosunun içinde de şok etkisi yarattı. Haberler, Arteta'nın fiilen A takım planlarının dışında bıraktığı kanat oyuncusuna yönelik tavrının takım arkadaşları arasında "bir miktar rahatsızlığa" yol açtığını öne sürüyor.
Bu durum, Brezilyalının Community Shield dahil olmak üzere maç kadrolarının tamamen dışında bırakıldığı bir dönemin ardından geldi. Bu da kulübe uzun yıllardır verdiği hizmete rağmen bir kazanan madalyasını kaçırdığı anlamına geliyor.
Ian Wright da hoşnutsuzluk seslerine katıldı ve mevcut durumun kendisini "rahatsız" ettiğini kabul etti. Oyuncunun katkısını değerlendiren Wright şöyle dedi: "Martinelli ve şu anda Martinelli'ye nasıl davranıldığı konusunda bu durum gerçekten beni rahatsız hissettiriyor."
Yeni transferlerin etkisi
Arsenal'ın bu yaz benimsediği agresif transfer stratejisi, Martinelli'nin gözden hızla düşmesinin başlıca nedeni oldu. Kulüp, şampiyonluğun ardından kadroyu güçlendirmek için yoğun mesai harcadı; Bruno Guimaraes, Ezri Konsa ve Christos Tzolis gibi isimleri kadrosuna katarken, Piero Hincapie'nin transferini de 35 milyon sterlin karşılığında kalıcı hale getirdi.
Tzolis'in kanatlarda rekabet yaratmak için gelmesi ve kulübün daha önce Vinicius Junior için bir hamleyle anılması, Martinelli'nin ilk 11'deki yerini yeniden kazanma yolunu giderek daralttı. Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a ayrılığının alan açması bekleniyordu, ancak bunun yerine Arteta'nın sol tarafta tamamen yeni bir görüntü aradığı görülüyor.
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Bir Kuzey Londra emektarının mirası
Martinelli, Emirates'ten etkileyici bir istatistik tablosu ve birçok önemli kupayla ayrılacak. Ituano'dan genç yaşta katıldığından bu yana 278 maça çıktı, 62 gol attı ve 36 asist yaptı. Smith, Martinelli'nin soyunma odasında her zaman "iyi bir çocuk" olduğunu belirterek taraftarların böylesine adanmış bir profesyonelin yokluğunu hissedeceğine inanıyor.
Smith, "Al-Hilal için iyi bir transfer olur" diye ekledi. "Onun iyi bir çocuk olduğunu söylüyorlar, her zaman yüzde 100'ünü verir, soyunma odasında iyi bir çocuk ve diğer her şey, bu yüzden karakter açısından burada herhangi bir soru işareti olduğunu düşünmüyorum. Arsenal taraftarları Trossard'ın gidişini görmekten dolayı hayal kırıklığı yaşıyor ve bence bir bakıma Martinelli için de aynısı olur çünkü yıllar boyunca dava için çok şey verdi."
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