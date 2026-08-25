Eski Arsenal golcüsü, Martinelli'nin olası ayrılığı konusunda, özellikle de söz konusu olduğu bildirilen bonservis bedeline ilişkin endişelerini dile getirdi. Al-Hilal şu anda 25 yaşındaki oyuncuyu yaklaşık 51 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla kadrosuna katmak için ileri düzey görüşmeler yürütürken, Smith bu rakamın 2019'dan bu yana kuzey Londra'da takımın değişmez isimlerinden biri olan bir oyuncu için adil piyasa değerini yansıttığına ikna olmuş değil.

Sky Sports'a konuşan Smith, mali tabloya dair net bir değerlendirme yaparak şunları söyledi: "50 milyon sterlin mi? Bugünlerde bu hiçbir şey, değil mi? Bu paraya ortalama bir oyuncu alabilirsiniz... ama Martinelli ortalama bir oyuncu değil."

Şöyle ekledi: "Martinelli yıllar içinde Arsenal için çok iyi iş çıkardı. Belki biraz yolunu kaybetti. Daha sadece 25 yaşında, dolayısıyla ayrılmak istiyorsa ki muhtemelen istiyordur, yeterince süre alamayacağını düşünüyorsa... kariyerinin bu aşamasında Suudi Arabistan'a gitmek konusunda, belki birkaç yıl geçirip geri dönebileceğini düşünüyor olabilir, bilmiyorum."