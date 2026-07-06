Sky’ın haberine göre, stoper oyuncusu yeni sözleşme görüşmelerini askıya aldı. VfB’nin sunduğu rakamlar Hendriks’in beklentilerini karşılamadı.
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50 milyon avroya bir üst düzey kulübe mi transfer olacak? Takımın kilit oyuncusu, VfB Stuttgart’ı şok etmiş görünüyor
Peki şimdi ne olacak? Sky’a göre, Stuttgart yetkililerinin Hendriks’in görüşmeleri sürdürmeye razı olması için tekliflerini önemli ölçüde iyileştirmeleri gerekiyor. Şu anda 24 yaşındaki oyuncu, geçen Bundesliga sezonunda ligde dördüncü sırada yer alan takımla 2028 yılına kadar sözleşmeli durumda. Ancak VfB, aylardır Hendriks’in sözleşmesini uzatmak için çalışıyor.
Taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamazsa, Hollandalı oyuncunun bu yaz satılması en azından ihtimal dışı sayılmaz. Sky’a göre, bir kulüp en az 50 milyon avro transfer ücreti teklif ederse Stuttgart bu konuyu ciddi olarak değerlendirecektir. Bazı üst düzey kulüplerin Hendriks’i radarında tuttuğu söyleniyor; bunlardan biri de Borussia Dortmund olarak gösteriliyor.
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Ramon Hendriks, VfB Stuttgart’ın en önemli oyuncusu
Hendriks, 2024 yılında Feyenoord Rotterdam’dan Stuttgart’a sadece bir milyon avroya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon gösterdiği olağanüstü performansla takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi; bu nedenle Hendriks’in takımda kalması, Sebastian Hoeneß’in takımına sportif açıdan son derece önemli olacaktır.
Tüm turnuvalar dahil olmak üzere, sol bek olarak da oynayabilen eski Hollanda Genç Milli Takımı oyuncusu, 50 maçta forma giydi. Bu maçlarda Hendriks dört asist yaptı.
Ramon Hendriks: Profesyonel kariyerindeki takımlar
Dönem
Kulüp
Maçlar
Ocak - Haziran 2021
NAC Breda (kiralık)
22
2021/22
Feyenoord Rotterdam
11
2022/23
FC Utrecht (Kiralık)
4
2023/24
Vitesse Arnhem (kiralık)
35
2024'ten beri
VfB Stuttgart
80
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