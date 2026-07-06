Peki şimdi ne olacak? Sky’a göre, Stuttgart yetkililerinin Hendriks’in görüşmeleri sürdürmeye razı olması için tekliflerini önemli ölçüde iyileştirmeleri gerekiyor. Şu anda 24 yaşındaki oyuncu, geçen Bundesliga sezonunda ligde dördüncü sırada yer alan takımla 2028 yılına kadar sözleşmeli durumda. Ancak VfB, aylardır Hendriks’in sözleşmesini uzatmak için çalışıyor.

Taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamazsa, Hollandalı oyuncunun bu yaz satılması en azından ihtimal dışı sayılmaz. Sky’a göre, bir kulüp en az 50 milyon avro transfer ücreti teklif ederse Stuttgart bu konuyu ciddi olarak değerlendirecektir. Bazı üst düzey kulüplerin Hendriks’i radarında tuttuğu söyleniyor; bunlardan biri de Borussia Dortmund olarak gösteriliyor.