5 seçenek: Yapay zeka, Barcelona'ya Alvarez'in alternatifi konusunda tavsiyede bulundu

Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için Arjantinli yıldız Julian Alvarez'i önceliklerinin başına koyuyor; ancak Atletico Madrid, yıldız oyuncusunun satışına ilişkin görüşmeleri reddediyor.

Yine de Barça'nın sportif direktörü Deco, tıpkı Alvarez transferinin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimaline karşı başka isimler öneren yapay zekâ gibi, çeşitli alternatifleri de göz ardı etmiyor.

"Sport gazetesi", bir haberinde, yapay zekânın hücum hattındaki tercih ettiği seçeneğin Chelsea'nin 24 yaşındaki oyuncusu Joao Pedro olduğunu aktardı.

Yapay zekâ şunları söyledi: "Pedro, Julian Alvarez için ilk alternatifim olurdu. Klasik bir forvet değil, ancak santrfor, ikinci forvet ya da oyun kurucu olarak oynayabilir, hatlar arasında bağ kurabilir ve baskıya katılabilir. Sürekli ceza sahası içinde kalması gerekmediği için de belki Barcelona oyuncularıyla en uyumlu aday odur."

Ancak asıl engel fiyatında yatıyor; zira Chelsea, geçen yaz onu kadrosuna katmak için 70 milyon euro ödedi.

Yapay zekâ şunları ekledi: "Sorun transferin kendisinde. Joao Pedro'nun 2033 yılına kadar sözleşmesi var ve 2025-2026 sezonunda kulübün en iyi oyuncusu seçildi; dolayısıyla Chelsea'yi ondan vazgeçmeye ikna etmek son derece maliyetli olacaktır."

Yapay zekâ, Joao Pedro'ya uygunluk açısından 10 üzerinden 9, transferin gerçekleşme olasılığı açısından ise yalnızca 4 puan verdi.