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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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5 seçenek: Yapay zeka, Barcelona'ya Alvarez'in alternatifi konusunda tavsiyede bulundu

FEATURES
La Liga
Barcelona
Atletico Madrid
Chelsea
Bayern Münih
Al Hilal
Galatasaray
V. Osimhen
H. Kane
J. Alvarez
F. Torres
J. Pedro
D. Nunez
İspanya

Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için Arjantinli yıldız Julian Alvarez'i önceliklerinin başına koyuyor; ancak Atletico Madrid, yıldız oyuncusunun satışına ilişkin görüşmeleri reddediyor. 

Yine de Barça'nın sportif direktörü Deco, tıpkı Alvarez transferinin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimaline karşı başka isimler öneren yapay zekâ gibi, çeşitli alternatifleri de göz ardı etmiyor.

"Sport gazetesi", bir haberinde, yapay zekânın hücum hattındaki tercih ettiği seçeneğin Chelsea'nin 24 yaşındaki oyuncusu Joao Pedro olduğunu aktardı. 

Yapay zekâ şunları söyledi: "Pedro, Julian Alvarez için ilk alternatifim olurdu. Klasik bir forvet değil, ancak santrfor, ikinci forvet ya da oyun kurucu olarak oynayabilir, hatlar arasında bağ kurabilir ve baskıya katılabilir. Sürekli ceza sahası içinde kalması gerekmediği için de belki Barcelona oyuncularıyla en uyumlu aday odur."

Ancak asıl engel fiyatında yatıyor; zira Chelsea, geçen yaz onu kadrosuna katmak için 70 milyon euro ödedi.

Yapay zekâ şunları ekledi: "Sorun transferin kendisinde. Joao Pedro'nun 2033 yılına kadar sözleşmesi var ve 2025-2026 sezonunda kulübün en iyi oyuncusu seçildi; dolayısıyla Chelsea'yi ondan vazgeçmeye ikna etmek son derece maliyetli olacaktır." 

Yapay zekâ, Joao Pedro'ya uygunluk açısından 10 üzerinden 9, transferin gerçekleşme olasılığı açısından ise yalnızca 4 puan verdi.

  • Victor Osimhen Galatasaray v Manchester CityGETTY

    Victor Osimhen

    Yapay zekânın ortaya koyduğu ikinci seçenek ise Galatasaray'ın 27 yaşındaki forveti Victor Osimhen. 

    Şu ifadeleri kullandı: "Ceza sahası içinde bulunmayı ve derinlikte oynamayı garanti etmek için en iyi seçenek. Barcelona'nın şu anda sahip olmadığı bir şeyi katacak: savunmanın arkasına yapılan sürekli hareketler, ceza sahası içindeki agresiflik, hava toplarındaki üstünlük ve savunmacıları sabitleme yeteneği. Son bölgede ortaları ve paslarını üreten Lamine Yamal ile Raphinha'nın da varlığıyla, muazzam sayıda fırsat yaratabilir."

    Yapay zekâ şöyle açıkladı: "Onunla Álvarez arasındaki temel fark, hatlar arasındaki oyun kuruculuğa daha az katkı sağlaması. Barcelona, hücumları bitirme konusunda daha uzmanlaşmış bir forveti kabul etmek ve oyunu onun etrafında kurmak zorunda kalacak; Arjantinli oyuncuyla aynı ölçüde topu döndürmeye katılmasını beklemeden." 

    Yapay zekâ ona uygunluk açısından 8, transferin gerçekleşebilirliği açısından ise 6 puan verdi.

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  • Harry KaneGetty Images

    Harry Kane

    Üçüncü sırada ise Bayern Münih'in 32 yaşındaki forveti Harry Kane yer aldı. Yapay zeka, "Anlık verimi en üst düzeye çıkarmak için en iyi çözüm" dedi.

    Şöyle devam etti: "Salt futbol açısından bakıldığında Barcelona'da olağanüstü olurdu. Sadece gol atmakla kalmıyor, orta sahaya da geri dönüyor, savunmacıları üzerine çekiyor ve dikey paslarla kanatları besliyor. Lamine ve Raphinha ile orta saha oyuncularının açılımlarına hizmet edebilme yeteneği takımla tam anlamıyla uyum sağlardı."

    Ancak sorun onun yaşında yatıyor; zira 28 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Şunu ekledi: "İki ya da üç sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi amaçlayan bir transfer olurdu, bir on yıl boyunca o mevkinin sorununu çözmek için değil." Bu nedenle ona uyum açısından 10 üzerinden 9, uzun vadeli proje açısından ise yalnızca 5 puan verdi.

  • FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

    Ferran Torres'in kadroda tutulması

    Dördüncü sırada ise yapay zeka, Ferran Torres'i asıl forvet olarak tutmayı ve yanına genç, düşük maliyetli bir alternatif transfer etmeyi tercih ediyor.

    Şu açıklamada bulundu: "Bir başka ihtimal daha var; o da net bir forvet için 100 milyon avrodan fazla harcamamak ve Ferran'ı birinci forvet olarak tutup yanına genç ya da yedek bir hücum oyuncusu katmak. Zira İspanyol oyuncu hareketlilik, baskı, akınlar ve sisteme dair iyi bir bilgiye sahip."

    Yapay zeka, 26 yaşındaki oyuncunun Paris Saint-Germain teklifi ve sözleşmesini yenilememe isteğinin ardından geleceğine ilişkin belirsizliklere rağmen bu mevkide devam etmesinin, dünya çapında bir forvetle anlaşmayı gelecek yaz sezonuna kadar erteleyebileceği görüşünde.

    Şunu ekledi: "Sırtı kaleye dönük oyunda baskın bir forvet değil ve tek başına dünya çapında bir golcünün rakamlarını garanti etmiyor, ancak ona güvenmek başka mevkilere yatırım yapılmasına ve 2027 yılında daha iyi bir fırsatın beklenmesine imkan tanıyacak."

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  • cm grafica nunez al hilal 2025 26 16 9Getty Images

    Darwin Nunez

    Beşinci ve son seçenek ise Hilal'in 27 yaşındaki oyuncusu Darwin Nunez. Yapay zeka şunları söyledi: "Bu, piyasada mevcut bir fırsat, ancak ilk tercihim değil".

    Ve şöyle devam etti: "Nunez'in isminin Barcelona ile anılmasının nedenini anlıyorum; savunmacıların arkasına sarkmayı iyi biliyor, güce, hıza ve topsuz alanda sık hareketliliğe sahip; ayrıca sol kanatta ya da santrfor olarak oynayabiliyor ve uygun bir formülle Hilal'den ayrılması mümkün olabilir".

    Ancak sorunu, Osimhen'in sorununa benziyor; o da topla temasta hassasiyet eksikliği. Şunları ekledi: "Oyunun akışına büyük ölçüde hakim olan Barcelona'da, top kontrolünü, dar alanlarda paslaşmayı ve kale önünde son vuruşu geliştirmesi gerekecek".

    Ve şuna dikkat çekti: "Nunez, sahip olduğu en iyi özellikleri gösterebilmek için daha geniş alanlara ihtiyaç duyuyor; bu yüzden onu ancak kiralık, sözleşme feshi ya da çok düşük bir bedelle transfer durumunda düşünürüm, yazın büyük transferi olarak değil. Onu Lewandowski'nin doğrudan alternatifi olarak sunmak riskli olur". 

    Ve ona uyum açısından 6,5, transferin tamamlanma ihtimali açısından 8 puan verdi.

    Analizinin sonunda ise yapay zeka, Barcelona'nın radarındaki iki forveti eleyerek şunları söyledi: "Vlahovic'i ilk tercih olarak seçmem ve Benjamin Sesko gibi takımın oyun tarzına açıkça uymayan bir forvet için abartılı bir meblağ ödemem".