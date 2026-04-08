Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

5 sebep... Bayern, Real’e karşı Avrupa zirvesinin ilk raundunu neden kazandı?

Bayern Münih, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı finaline bilet kapma mücadelesinin ilk ayağında Real Madrid’i kendi evinde mağlup ederek galibiyeti hak etti.

Bavyera ekibi, dün akşam salı günü iki dev arasında turnuvanın erken finalini andıran maçta Santiago Bernabeu’dan 2-1’lik değerli bir galibiyetle Münih’e döndü. Bu, Bayern’in Bernabeu’daki son 25 yıldaki ilk galibiyeti oldu.

Her ne kadar maç istatistikleri iki takımın rakamlarının birbirine yakın olduğuna işaret etse de Bayern Münih karşılaşmada kontrolü eline aldı; Real Madrid ise kontra ataklara dayanmayı tercih etti. Ardından ikinci golle geriye düştükten sonra son 15 dakikada kendi bölgesinden çıktı ve bu da farkı azaltan golü getirdi.

Bayern Münih’in Real Madrid’e üstünlük kurmasının birçok nedeni var; ancak Kooora, aşağıdaki satırlarda bunların en öne çıkan 5’ini ele alıyor.

    Felaket savunma

    Real Madrid savunması hâlâ birçok sorun yaşıyor ve Bayern Münih maçı da bu sezon bunun yeni bir kanıtı.

    Arka hattaki oyuncuların kötü konumlanması ve markaj eksikliğinin yanı sıra, Bavyera ekibine karşı oynanan maçta felaket niteliğinde bireysel hatalar da görüldü; bunlardan biri, ikinci yarının başında top kaybı yaşanınca ikinci golün yenmesine neden oldu.

    Ayrıca orta saha oyuncusu Thiago Pitarch, kale önünde Serge Gnabry’ye adeta bir hediye verdi, ancak Alman yıldız bu fırsatı iyi değerlendiremedi.

    Luis Díaz’ın attığı ilk gol, Real Madrid savunmasının merkezinde süregelen bir probleme işaret etti; Gnabry, Kolombiyalı forvete kolayca ara pası attı ve savunmacıların yokluğunda Díaz kendisini kaleciyle karşı karşıya buldu.

    Dean Huijsen, takımın arka hattında açık bir zayıf nokta oluşturdu; bu nedenle teknik direktör Álvaro Arbeloa’nın ilk değişikliği oldu ve onu sakatlıktan dönen Éder Militão ile değiştirdi.

    Bayern Münih forvetlerinin kale önünde birden fazla pozisyonda gösterdiği düşüncesizlik olmasaydı, rövanş karşılaşmasını beklemeden Madrid’de turu erken bitirebilirlerdi.

    ريyal Madrid, Courtois'tan yoksun.

    Real Madrid, en iyi taraf olmamasına rağmen büyük kulüplere karşı eşleşmelerde üstün geldiğinde, bu galibiyetlerdeki gizli kahraman Thibaut Courtois olmuştu.

    Bu durum bu sezon Atletico Madrid ve Manchester City karşısında yaşandı; son birkaç sezonda da bunun birçok örneği var.

    Courtois’nın istatistikleri belki başka kalecilerle yarışmayabilir; ancak Belçikalı, filelere gitse kimsenin onu suçlamayacağı toplarda bile kalesini kurtarabiliyor. İşte Real’i birden fazla kez zafere götüren sır da bu.

    Courtois’nın etkisi sakatlığından bu yana açıkça görüldü. Bayern Münih maçında yerine geçen Andriy Lunin iki gol yedi; muhtemelen Belçikalı bunlardan en az birini çıkarabilirdi.

    İki golün dışında, Real Madrid savunmacıları Lunin’in varlığında kendilerini güvende hissetmiyor ve bu, ilk yarıdaki bir pozisyonda net biçimde ortaya çıktı: Harry Kane, Dayot Upamecano’ya altın tepside bir pas verdi, ancak Upamecano sol köşeye zayıf bir vuruş yaptı; kaleci Ukraynalı sağ tarafa uçarak giderken, Carrearas topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.

    Tarafların çatışması

    İlk andan itibaren Bayern Münih’in kanatları Michael Olise ve Luis Díaz’ın, ev sahibi ekibin bekleri Álvaro Carreras ve Trent Alexander-Arnold’a üstünlüğü ortaya çıktı.

    Carreras, Fransız yıldızın hız ve becerisi karşısında bire birlerde ayakta kalamadı; Olise’nin koşuları, maçta Bayern için hücum silahına dönüştü.

    İngiltere’nin eski yıldızı Jamie Carragher, maç analizinde Olise’nin Real Madrid karşısında ortaya koyduğu performansın, bu sezon boyunca gördüğü en iyi bireysel performans olduğunu söyledi.

    Diğer tarafta Díaz da maçın yıldızlarından biriydi ve konuk ekibin lehine maçı açan ilk golü atmayı başardı.

    Buna ilişkin olarak eski İngiliz yıldız Roy Keane, Arnold’u sert şekilde eleştirerek, “Bunlar çocukça hatalar. Luis Díaz’ın seni sanki yokmuşsun gibi geçmesine izin vermek mi? Bu saçmalık! Sanki hayatında hiç sağ bek oynamamış” dedi.

    tecrübeli dev

    Real Madrid, Courtois’in hizmetlerini ne kadar özlediyse, Bayern Münih de 40 yaşındaki tecrübeli Alman set duvarı Manuel Neuer’in varlığından o kadar faydalandı.

    Neuer devleşti ve Real Madrid oyuncularından, özellikle de Kylian Mbappé ile Vinícius Júnior ikilisinden 9 top çıkardı; böylece maçın adamı ödülünü hak ederek kazandı.

    Neuer’in kurtarışları olmasaydı sonucun değişeceği söylenebilir; kalesinde gördüğü gol bile kıl payıydı, top kale çizgisini çok az bir farkla geçti.

    Teknik direktör Vincent Kompany bu galibiyette kalecisine büyük ölçüde minnettar; yarı finale yükselmeleri halinde de ona borçlu olacak. Zira Bavyera ekibi, Neuer’in parlayan performansı sayesinde 2001’den bu yana Real’in sahasında hasret kaldığı bir galibiyet elde etti.

    مabappe soru işaretleri yaratıyor

    Attığı gole rağmen Real Madrid’in umutlarını ayakta tutsa da, Kylian Mbappé’nin maçtaki performansı kendisinden beklenen düzeyde değildi ve büyük maçlardaki sıkıntısını sürdürdü.

    Soru yeniden gündeme geliyor: Real Madrid’in Mbappé olmadan oynaması daha mı iyi? Mbappé’nin varlığı, Fransız yıldız yokken parlayan Fede Valverde gibi diğer oyuncuların çıkışlarını engelliyor mu?

    Mbappé sert eleştirilere maruz kalıyor; özellikle de Real’in Atletico Madrid ve Manchester City’ye karşı aldığı galibiyetler, onun ilk 11’de olmadığı maçlarda geldi; takım daha kolektif oynadı.

    Fransız yıldız, kalenin önünde iki büyük fırsatı harcadı; bu fırsatlar, zayıf performansa rağmen kraliyet kulübüne galibiyeti getirebilirdi.

    Mükemmel İngilizce hakemlik

    Real Madrid ile Bayern Münih maçı, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde bir karşılaşmanın gerçek anlamda bir hakem tartışması olmadan tamamlandığı nadir örneklerden biri oldu.

    İngiliz hakem Michael Oliver etkileyici bir performans sergiledi ve maçın sorunsuz şekilde güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağladı; doğru kararlar verdi.

    Real Madridli oyuncular, hücumun başlangıcında topun Michael Olise’nin eline çarpmasına rağmen Luis Díaz’ın golünün geçerli sayılmasına itiraz etti, ancak İspanyol hakem uzmanı Iturralde González Oliver’ın kararını destekledi.

    Iturralde ayrıca, ilk yarıda ceza sahası çizgisi üzerinde yapılan bir müdahale sonrası Aurélien Tchouaméni’ye sarı kart göstermesi nedeniyle İngiliz hakemin kararını da övdü; Fransız oyuncu, kartın rövanş maçında cezalı duruma düşmesine yol açtığı gerekçesiyle itiraz etmişti.

    İndirim ertelendi

    Real Madrid’in sahasında yenilmesine ve hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilemesine rağmen, Bavyera ekibinin lehine turun kesinleştiğini söylemeye kimse cesaret edemiyor.

    Hatta Vincent Kompany’ye takımının turu garantileyip garantilemediği sorulduğunda, “Bu karşılaşma uzun bir maçın ilk yarısı gibiydi; büyük kutlamalara ya da tam bir memnuniyet hissine yer yok. Allianz Arena’daki belirleyici randevuya güçlü şekilde hazırlanmalıyız” diyerek yanıt verdi.

    Arbeloa ise meydan okuma bayrağını kaldırarak, “Münih’te kazanabilecek bir takım varsa o da Real Madrid’dir. Bize inanmayan Madrid’de kalsın; ama biz Münih’e kazanmak için elimizden gelen tüm güçle gideceğiz” açıklamasını yaptı.

    İspanyol ekibinin, bu sezon hem yerel hem de kıtasal düzeyde önüne geleni silip süpüren Alman devine karşı “Allianz Arena”da iki farklı galibiyete ihtiyacı var.

    Buna rağmen Real Madrid, rakibinin sahasında sonucu tersine çevirme umuduna tutunuyor; özellikle de yıldızlarının, cezalı duruma düşmelerine yol açacak sarı karttan kaçınması sayesinde (yalnızca Tchouaméni hariç) maça silahlarının çoğuyla çıkacak olması nedeniyle.

    Mbappé, Vinícius, Jude Bellingham, Dean Huijsen ve Álvaro Carreras’tan oluşan beşli rövanş mücadelesini kaçırma tehdidi altındaydı; ancak dün hiçbir kart görmediler.

    Bayern Münih rövanş maçında, “Santiago Bernabéu”da yaptığı gibi önde baskıya dayanırsa, kraliyet ekibi savunmacıların arkasına atılacak hızlı kontra ataklara güvenerek yarı finale giden yolu bulabilir.

