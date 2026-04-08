Real Madrid savunması hâlâ birçok sorun yaşıyor ve Bayern Münih maçı da bu sezon bunun yeni bir kanıtı.

Arka hattaki oyuncuların kötü konumlanması ve markaj eksikliğinin yanı sıra, Bavyera ekibine karşı oynanan maçta felaket niteliğinde bireysel hatalar da görüldü; bunlardan biri, ikinci yarının başında top kaybı yaşanınca ikinci golün yenmesine neden oldu.

Ayrıca orta saha oyuncusu Thiago Pitarch, kale önünde Serge Gnabry’ye adeta bir hediye verdi, ancak Alman yıldız bu fırsatı iyi değerlendiremedi.

Luis Díaz’ın attığı ilk gol, Real Madrid savunmasının merkezinde süregelen bir probleme işaret etti; Gnabry, Kolombiyalı forvete kolayca ara pası attı ve savunmacıların yokluğunda Díaz kendisini kaleciyle karşı karşıya buldu.

Dean Huijsen, takımın arka hattında açık bir zayıf nokta oluşturdu; bu nedenle teknik direktör Álvaro Arbeloa’nın ilk değişikliği oldu ve onu sakatlıktan dönen Éder Militão ile değiştirdi.

Bayern Münih forvetlerinin kale önünde birden fazla pozisyonda gösterdiği düşüncesizlik olmasaydı, rövanş karşılaşmasını beklemeden Madrid’de turu erken bitirebilirlerdi.