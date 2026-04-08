Bayern Münih, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı finaline bilet kapma mücadelesinin ilk ayağında Real Madrid’i kendi evinde mağlup ederek galibiyeti hak etti.
Bavyera ekibi, dün akşam salı günü iki dev arasında turnuvanın erken finalini andıran maçta Santiago Bernabeu’dan 2-1’lik değerli bir galibiyetle Münih’e döndü. Bu, Bayern’in Bernabeu’daki son 25 yıldaki ilk galibiyeti oldu.
Her ne kadar maç istatistikleri iki takımın rakamlarının birbirine yakın olduğuna işaret etse de Bayern Münih karşılaşmada kontrolü eline aldı; Real Madrid ise kontra ataklara dayanmayı tercih etti. Ardından ikinci golle geriye düştükten sonra son 15 dakikada kendi bölgesinden çıktı ve bu da farkı azaltan golü getirdi.
Bayern Münih’in Real Madrid’e üstünlük kurmasının birçok nedeni var; ancak Kooora, aşağıdaki satırlarda bunların en öne çıkan 5’ini ele alıyor.
Altıncı şok.. Arbeloa, Alonso’nun felaketlerine erken eşitlendi
Video: Madridli itirazlar.. Hakem, Bayern golünde elle oynama pozisyonunu görmezden mi geldi?
Bayern Münih, Real Madrid karşısında “çeyrek asırlık” şanssızlığı kırdı
Mbappe, Ronaldo’nun başarısına doğru ilerliyor.. ve Real Madrid serisini kurtarıyor
Tek bir ligden 5 kulüp.. Şampiyonlar Ligi’ndeki ekstra kontenjan mücadelesi sonuçlandı