Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

Çeviri:

5 dakikalık bir kabus... City'nin yıldızı Salah'ın hayallerini yıktı

M.City - Liverpool
M.City
Liverpool
FA Kupası
Paris Saint-Germain - Liverpool
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
M. Salah
M. Guehi
İngiltere
Fransa
Mısır

Mısırlı kralın Liverpool'da yaşadığı yeni trajedi

Mohamed Salah, Liverpool ile yeni bir trajik gece yaşadı; bu olay, acı verici bir hikayenin parçası haline geldi. Cumartesi günü Manchester City, FA Cup’ta Reds’in bu sezonki serüvenine 4-0’lık skorla son verdi. Bu manzara, tekrar tekrar sorulan soruyu gündeme getirdi: Premier Lig şampiyonu ve en büyük yıldızına ne oldu?

Bu acı yenilginin merkezinde, şaşırtıcı bir hikaye yatıyor. Hikayenin kahramanı, geçen kış Crystal Palace'tan Manchester City'ye transfer olan savunma oyuncusu Mark Guihi. Guihi, Liverpool'un ikonunu gittiği her yerde takip eden kişisel bir kabusa dönüştü. Bu sezon Mohamed Salah ve Mark Ghouyi'nin yolları her kesiştiğinde, Mısırlı oyuncu mağlup oldu.

  • Dipten yükseliş

    Mark Guehi, büyük kulüplerin koridorlarında yıldızı parlamadı; kariyerine Chelsea’nin altyapısında başladı, ardından serbest bırakıldı ve Swansea City’den geri dönerek hayaline doğru basamakları tırmanmaya başladı; sonunda Crystal Palace’a ulaştı ve oradan da geçen Ocak ayında nihayet seçkinler arasına katıldı.

    Mavi-beyazlılar, teknik direktör Pep Guardiola'nın vizyonu doğrultusunda Goyi'yi kadrolarına katmak için mücadele etti. Guardiola, onu ligde kalma mücadelesi veren ve sürprizler yaratan bir takımın savunmacısından, tüm şampiyonluklar için savaşan bir takımın kalkanı haline getirmeyi hedefledi. Tüm bunların ortasında, Goyi ve Salah arasında dramatik bir hikaye oluşmaya başladı ve bu hikaye, Salah'ın Reds'teki son sezonunda zirveye ulaştı.

    • Reklam

  • Tekrarlanan bir kabus... Joye, düğümün ipliklerini örüyor

    Joey'nin Salah'a karşı üstünlüğü artık tek bir maçta görülen geçici bir durum değil, bu sezon sabit bir eğilime dönüştü.

    İngiliz-Fildişili savunma oyuncusu, hem Crystal Palace formasıyla hem de Manchester City'ye transfer olduktan sonra Mısırlı yıldızla birçok kez karşı karşıya geldi ve beş karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı.

    Her seferinde sonuç hemen hemen aynıydı: Salah teknik açıdan çaresiz, kuşatılmış ve kaybolan ışıltısıyla sarsılmıştı, sanki Joye her karşılaştıklarında onun hareketlerini önceden biliyormuş ve "Kral"ın nasıl kurtulacağını bilemediği bir yükü omuzlarına yüklüyormuş gibi.

    Goyi, Crystal Palace ile üç, Manchester City ile iki galibiyet elde etti ve bu sezon aynı kulübü beş kez yenen Avrupa'nın beş büyük ligindeki tek oyuncu oldu.

    Goyi, Crystal Palace ile Community Shield maçında penaltılarla, Premier Lig'de bir kez ve İngiltere Lig Kupası'nda bir kez Liverpool'u yenerken, Manchester City ile ligde ve FA Cup'ta Reds'i mağlup etti.

  • Üç ölümcül darbe... Kupalara veda

    Durum lig maçlarıyla sınırlı kalmadı, küçük ayrıntıların belirleyici olduğu turnuvalara da uzandı: kupalar.

    Ghoui'nin karşısında, Liverpool bu sezon üç farklı turnuvadan elendi; hepsinde de İngiliz savunma oyuncusu güçlü bir şekilde sahneye çıktı.

    Community Shield, League Cup, ardından FA Cup... Bir kupa birbiri ardına, her seferinde bir rüya buharlaşıyor, aynı sahne tekrarlanıyor: Salah deniyor, Joye ise Reds yıldızının hayallerinin kapısını kapatıyor.

  • 4 sahada kaybedilen maçlar

    Bu hikayenin en acı yanı, yenilgilerin belirli bir stadyumla ya da istisnai bir durumla bağlantılı olmamasıydı. Liverpool, Goihey'in sahada olduğu tüm yerel turnuvalarda 4 farklı stadyumda (Wembley, Selhurst, Anfield, Etihad) mağlup oldu; bu da sorunun saha ve seyirci faktörünün ötesine geçtiğinin açık bir göstergesiydi.

    Ancak, tüm sorunun sebebi Joye değildi, zira Liverpool bu sezon daha derin sorunlarla boğuşuyordu ve bunların hepsi bir araya gelerek ölümcül açıklar ve Salah'ın Anfield'daki serüveninin sonuna denk gelen hüzünlü bir hikaye oluşturdu; Joye ise bu acı anların en belirgin yüzü oldu.

    Artık Salah ve Liverpool'un önünde sadece Şampiyonlar Ligi kaldı. Reds, çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Her halükarda, City'nin Real Madrid'e elenmesinin ardından, Goihey'in kıtasal turnuvanın sonraki aşamalarında Reds ile karşılaşması mümkün değil... Peki, mucize gerçekleşecek ve Reds, Salah'ın yokluğunda sezonunu kurtarabilecek mi?

Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV