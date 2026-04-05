Joey'nin Salah'a karşı üstünlüğü artık tek bir maçta görülen geçici bir durum değil, bu sezon sabit bir eğilime dönüştü.

İngiliz-Fildişili savunma oyuncusu, hem Crystal Palace formasıyla hem de Manchester City'ye transfer olduktan sonra Mısırlı yıldızla birçok kez karşı karşıya geldi ve beş karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı.

Her seferinde sonuç hemen hemen aynıydı: Salah teknik açıdan çaresiz, kuşatılmış ve kaybolan ışıltısıyla sarsılmıştı, sanki Joye her karşılaştıklarında onun hareketlerini önceden biliyormuş ve "Kral"ın nasıl kurtulacağını bilemediği bir yükü omuzlarına yüklüyormuş gibi.

Goyi, Crystal Palace ile üç, Manchester City ile iki galibiyet elde etti ve bu sezon aynı kulübü beş kez yenen Avrupa'nın beş büyük ligindeki tek oyuncu oldu.

Goyi, Crystal Palace ile Community Shield maçında penaltılarla, Premier Lig'de bir kez ve İngiltere Lig Kupası'nda bir kez Liverpool'u yenerken, Manchester City ile ligde ve FA Cup'ta Reds'i mağlup etti.