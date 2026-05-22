Kura çekimi etkinliğine sanal olarak katılan FIFA 2026 Katar U-17 Dünya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi (LOC) CEO’su Jassim Al Jassim, Katar’ın bir başka küresel etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

“Geçen yıl Katar, 1.008 genç oyuncuyu ağırlayarak, tarihte ilk kez 48 takımın katıldığı bir FIFA turnuvasına ev sahipliği yaparak tarihe geçti. 197.000’den fazla taraftar, Aspire Zone kompleksindeki sekiz sahada oynanan 104 maçı izledi ve eşsiz bir festival atmosferi yarattı. Önde gelen kulüplerden toplam 130 scout da futbolun yeni neslini yakından izlemek için bir araya geldi. 2025 turnuvasının Hamza Abdelkarim, Mateus Mide, Anísio Cabral ve Samuele Inacio gibi yükselen yıldızlara sağladığı platformdan gurur duyuyoruz,” dedi Al Jassim.

“Bu yıl, 2025’te öğrendiğimiz her şeyi temel alarak oyuncular, taraftarlar ve küresel futbol camiası için daha da harika bir deneyim sunacağız. Eleme turlarını geçen tüm takımları tebrik ediyoruz, sizi Doha’da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz,” diye ekledi.



