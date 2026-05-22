Tegar Paramartha

Çeviri:

48 takımın yer alacağı 2026 FIFA U17 Dünya Kupası’nda, Katar’da dünya futbolunun gelecekteki yıldızları için sahne hazır

Yeni nesil dünya yıldızları Katar'a doğru yola çıkıyor! Son şampiyon Portekiz'in sürpriz yokluğundan Brezilya, Arjantin ve İspanya gibi devlerin geri dönüşüne kadar, 2026 FIFA U-17 Dünya Kupası'nın grupları, tarihleri ve sahaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

geçen yıl Orta Doğu ülkesinde düzenlenen başarılı turnuvanın ardından genişletilmiş formatıyla Katar'a geri dönüyor. Yeni nesil yıldızlar hazırlıklarını sürdürürken, 2026 FIFA U17 Dünya Kupası kura çekimi Zürih'te gerçekleştirildi. Katar'da düzenlenecek 2026 FIFA U17 Dünya Kupası'nın resmi kura çekimi, 48 takımın katıldığı bu küresel gençlik turnuvasının Orta Doğu'ya geri dönmesiyle birlikte Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirildi. 

Turnuva, 19 Kasım 2026'da başlayacak ve 13 Aralık 2026'ya kadar sürecek.

Katar, geçen yıl 48 takımlı formatı başarıyla hayata geçirdikten sonra, turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Bir kez daha, 48 takım dörtlü 12 gruba ayrıldı ve 104 heyecan verici maçın oynanması planlanıyor.


  • 2026 FIFA U17 Dünya Kupası CEO'su Jassim Al Jassim ne söyledi?

    Kura çekimi etkinliğine sanal olarak katılan FIFA 2026 Katar U-17 Dünya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi (LOC) CEO’su Jassim Al Jassim, Katar’ın bir başka küresel etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

    “Geçen yıl Katar, 1.008 genç oyuncuyu ağırlayarak, tarihte ilk kez 48 takımın katıldığı bir FIFA turnuvasına ev sahipliği yaparak tarihe geçti. 197.000’den fazla taraftar, Aspire Zone kompleksindeki sekiz sahada oynanan 104 maçı izledi ve eşsiz bir festival atmosferi yarattı. Önde gelen kulüplerden toplam 130 scout da futbolun yeni neslini yakından izlemek için bir araya geldi. 2025 turnuvasının Hamza Abdelkarim, Mateus Mide, Anísio Cabral ve Samuele Inacio gibi yükselen yıldızlara sağladığı platformdan gurur duyuyoruz,” dedi Al Jassim.

    “Bu yıl, 2025’te öğrendiğimiz her şeyi temel alarak oyuncular, taraftarlar ve küresel futbol camiası için daha da harika bir deneyim sunacağız. Eleme turlarını geçen tüm takımları tebrik ediyoruz, sizi Doha’da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz,” diye ekledi.


  • 2026 FIFA U17 Dünya Kupası gruplarının ayrıntıları

    Ev sahibi Katar, Panama, Mısır ve Yunanistan ile birlikte A Grubu'na çekilirken, Arjantin, Brezilya, İtalya, İspanya ve Japonya gibi devler şampiyonluk umuduyla Katar'a geri dönüyor. İlginç bir şekilde, geçen yıl Katar'da şampiyon olan son şampiyon Portekiz, eleme turlarını geçemedi.

    Grupların tam listesi şöyle:


    ● A Grubu: Katar, Panama, Mısır, Yunanistan

    ● B Grubu: Güney Kore, CAF 1, Yeni Kaledonya, Ekvador

    ● C Grubu: Arjantin, Avustralya, CAF 2, Danimarka

    ● D Grubu: Fransa, Haiti, Suudi Arabistan, Uruguay

    ● E Grubu: İtalya, Jamaika, Fildişi Sahili, Özbekistan

    ● F Grubu: Senegal, Hırvatistan, Küba, Tacikistan

    ● G Grubu: Mali, Yeni Zelanda, Belçika, Vietnam

    ● H Grubu: İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fiji, Fas

    ● I Grubu: Brezilya, İrlanda Cumhuriyeti, Tanzanya, Kosta Rika

    ● J Grubu: ABD, Karadağ, Şili, Cezayir

    ● K Grubu: Meksika, Romanya, Kamerun, Venezuela

    ● L Grubu: Japonya, Kolombiya, Sırbistan, Honduras


    Afrika'dan iki takımın kadrosu henüz kesinleşmedi. Nihai kadro, 23 Mayıs'ta Fas'ta düzenlenecek U-17 Afrika Uluslar Kupası'nda CAF play-off maçları sona erdiğinde belirlenecek. Kalan iki kontenjan, Etiyopya-Mozambik ve Uganda-Gana play-off maçlarının galiplerine verilecek.


  • 2026 FIFA U17 Dünya Kupası Katar'da nerede düzenlenecek?

    Turnuvada toplam 104 maç oynanacak ve Aspire Zone kompleksinde her gün birden fazla maç düzenlenecek.

    Merkezi konsept, 15 maç günü boyunca 104 maçta 197.460'tan fazla seyircinin katıldığı 2025 turnuvasının başarısının temel taşlarından biriydi. Final, 2025 turnuvasında olduğu gibi Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak.