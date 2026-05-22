Bu prestijli turnuva, geçen yıl Orta Doğu ülkesinde başarıyla gerçekleştirilen turnuvanın ardından, genişletilmiş formatıyla Katar'a geri dönüyor.
geçen yıl Orta Doğu ülkesinde düzenlenen başarılı turnuvanın ardından genişletilmiş formatıyla Katar'a geri dönüyor. Yeni nesil yıldızlar hazırlıklarını sürdürürken, 2026 FIFA U17 Dünya Kupası kura çekimi Zürih'te gerçekleştirildi. Katar'da düzenlenecek 2026 FIFA U17 Dünya Kupası'nın resmi kura çekimi, 48 takımın katıldığı bu küresel gençlik turnuvasının Orta Doğu'ya geri dönmesiyle birlikte Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirildi.
Turnuva, 19 Kasım 2026'da başlayacak ve 13 Aralık 2026'ya kadar sürecek.
Katar, geçen yıl 48 takımlı formatı başarıyla hayata geçirdikten sonra, turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Bir kez daha, 48 takım dörtlü 12 gruba ayrıldı ve 104 heyecan verici maçın oynanması planlanıyor.