Getty Images Sport
Çeviri:
42 yaşındaki yıldızın Dünya Kupası rekoru göz önünde - peki, Portekizli efsane Cristiano Ronaldo 2030'da bu rekoru kırmayı başarabilecek mi?
Soria, Roger Milla'yı geride bırakmaya hazırlanıyor
Associated Press'e göre Katar, Soria'ya dünya sahnesinde adını tarihe yazdırması için altın bir fırsat sundu. 34 kişilik ön kadroda yer alan Uruguay doğumlu forvet, 11 Haziran'da başlayacak turnuva için 26 kişilik nihai kadroya girerse Dünya Kupası tarihinin en yaşlı saha oyuncusu olabilir. Bu rekor şu anda, 42 yaşında 1994 ABD Dünya Kupası'nda oynadığıyla tanınan Milla'ya ait. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerek eleme turunu geçtikten sonra Soria, "Al Anabi forması giyip bu güzel ülkeyi temsil etmekten gurur duyuyorum" dedi.
- AFP
Ronaldo bu mutlak rekoru nasıl kırabilir?
Soria saha rekoru kırmayı hedeflerken, mutlak rekor hala 2018'de sahaya çıktığında 45 yaş 161 gün olan Mısırlı kaleci Essam El Hadary'ye ait. Ancak Soria'nın potansiyel başarısı, Ronaldo'nun inanılmaz uzun kariyerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Al-Nassr'ın süperstarı ve beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, mevcut Dünya Kupası sona erdiğinde 41 yaşında olacak. Soria 42 yaşında forma giyebilirse, bu Portekizli kaptan için mükemmel bir örnek teşkil edecektir. Hem Soria'nın potansiyel saha rekorunu hem de El Hadary'nin mutlak rekorunu kırmak için Ronaldo'nun 45 yaşında olacağı 2030 Dünya Kupası'nda forma giymesi gerekecek.
Eşi benzeri görülmemiş 1.000 gol barajını aşma yolunda
Efsanevi forvet, eşi benzeri görülmemiş bir kilometre taşının peşindeyken yaşın getirdiği sınırları aşmaya devam ediyor. Kariyerinde 971 gole ulaşan oyuncu, sihirli 1.000 gol barajına ulaşmak için sadece 29 gole daha ihtiyaç duyuyor. 226 maçta attığı 143 golle, şimdiden uluslararası futboldaki tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda. Bu hedefin yanı sıra, uluslararası başarıya olan arzusu da her zamanki gibi ön planda. 2016 Avrupa Şampiyonası ve iki UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazanan oyuncu, gözünü futbolun en büyük ödülü olan Dünya Kupası'na dikmiş durumda.
- Getty Images Sport
2026 Finalleri'ne giden yol
Şu anda tüm gözler, Katar'ın B Grubu'ndaki mücadelesine hazırlanan kadrosunu son halini alırken Lopetegui'ye çevrilmiş durumda. Katar, 13 Haziran'da İsviçre ile oynayacağı açılış maçının ardından Kanada ve Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Bu arada Ronaldo, Portekiz'i K Grubu'nda liderlik etmeyi hedefliyor; takımın önündeki rakipler ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya. Soria bu yaz yaş rekorunu resmen kırarsa, bu durum şüphesiz Portekizli yıldızı 2030'da tarihe geçmek ve en büyük zaferi elde etmek için yılmadan mücadele etmeye motive edecektir.