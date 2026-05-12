42 yaşındaki yıldızın Dünya Kupası rekoru göz önünde - peki, Portekizli efsane Cristiano Ronaldo 2030'da bu rekoru kırmayı başarabilecek mi?

Efsanevi forvet, eşi benzeri görülmemiş bir kilometre taşının peşindeyken yaşın getirdiği sınırları aşmaya devam ediyor. Kariyerinde 971 gole ulaşan oyuncu, sihirli 1.000 gol barajına ulaşmak için sadece 29 gole daha ihtiyaç duyuyor. 226 maçta attığı 143 golle, şimdiden uluslararası futboldaki tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda. Bu hedefin yanı sıra, uluslararası başarıya olan arzusu da her zamanki gibi ön planda. 2016 Avrupa Şampiyonası ve iki UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazanan oyuncu, gözünü futbolun en büyük ödülü olan Dünya Kupası'na dikmiş durumda.