İngiliz gazetesi The Sun’ın haberine göre, kulüpler arasındaki görüşmeler halihazırda oldukça ileri bir aşamada. Buna göre, Arsenal ve Club Brugge transfer ücreti konusunda da giderek daha fazla yakınlaşıyor. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yaklaşık 41 milyon Euro’luk bir ödeme söz konusu.

Transfer gerçekleşirse, Tzolis anında Club Brugge tarihinin en pahalı transferi olacak. Şu ana kadarki rekor, 2022 yılında 37,5 milyon avroya AC Milan’a transfer olan Charles De Ketelaere’ye ait.