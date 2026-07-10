Daha iki yıl önce bu Yunan oyuncu Fortuna Düsseldorf formasıyla 2. Bundesliga’da forma giyiyordu; şimdi ise Club Brugge’de forma giyen bu kanat oyuncusu, görünüşe göre FC Arsenal’e muhteşem bir transferin eşiğinde.
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41 milyon avroluk transfer ücreti! Fortuna Düsseldorf’un eski profesyonel oyuncusu, görünüşe göre Arsenal’e rekor bir transferle geçecek
İngiliz gazetesi The Sun’ın haberine göre, kulüpler arasındaki görüşmeler halihazırda oldukça ileri bir aşamada. Buna göre, Arsenal ve Club Brugge transfer ücreti konusunda da giderek daha fazla yakınlaşıyor. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yaklaşık 41 milyon Euro’luk bir ödeme söz konusu.
Transfer gerçekleşirse, Tzolis anında Club Brugge tarihinin en pahalı transferi olacak. Şu ana kadarki rekor, 2022 yılında 37,5 milyon avroya AC Milan’a transfer olan Charles De Ketelaere’ye ait.
Christos Tzolis, 2024 yılında Fortuna Düsseldorf'tan Club Brugge'ye transfer oldu
Arsenal’de Tzolis, gelecekte Leandro Trossard’ın rolünü üstlenebilir. Belçikalı oyuncu ise görünüşe göre Londra’dan ayrılıp Beşiktaş’a transfer olmak üzere.
Tzolis, 2024 yazında 6,5 milyon avroya Fortuna Düsseldorf'tan Club Brugge'ye transfer olmuştu ve çok kısa sürede ligin yıldızlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz sezon 56 resmi maçta 22 gol ve 30 asistle parladı ve Belçika şampiyonluğunun kazanılmasında büyük rol oynadı. Club Brugge ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Christos Tzolis: 2025/26 Sezonu İstatistikleri
Oyunlar
56
Gol
22
Asist
30
Oynama süresi (dakika)
4712
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