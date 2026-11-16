400 milyon sterlinlik harcamanın ardından Tottenham'ın ‘eksik parçası’na dikkat çekildi; Darren Bent, ocak transfer dönemi ve Dominic Solanke hakkında tahminlerde bulundu
Tottenham, 2026 yazında büyük harcama yaptı.
2025-26'da küme düşme tehlikesi yaşayıp üst üste iki kez ligi 17. sırada tamamlayan Tottenham, yeni transfer dönemi açıldığında kadrosunu yenileme kararı aldı. Teknik direktör Roberto De Zerbi, kulüp yönetiminden önemli destek gördü.
De Zerbi, bir dizi önemli takviye için büyük paralar harcadı ve sahanın neredeyse her bölgesini güçlendirdi. Ciddi biçimde beklentilerin altında kalan kadroya Premier League tecrübesine sahip çok sayıda oyuncu da katıldı.
Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali ve Savio yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilirken Omar Marmoush ve Mykhailo Mudryk sırasıyla Manchester City ve Chelsea'den kiralandı. Her iki anlaşmada da satın alma opsiyonu bulunuyor.
Kadrosuna önemli ölçüde dinamizm ve yaratıcılık katsa da Tottenham'ın hâlâ hücum hattına liderlik edecek, çok gol atan bir santrfordan yoksun olduğu düşünülüyor. İngiltere millî takım oyuncusu Solanke, Ağustos 2024'te Bournemouth'tan 65 milyon sterline (86 milyon dolar) transfer edildi ancak geçen sezon yalnızca altı gol attı ve zaman zaman form tutmakta ve fiziksel olarak hazır kalmakta zorlandı.
- Getty/GOAL
Tottenham'ın bir 9 numara daha transfer etmesi gerekiyor mu?
Tottenham'ın 2027'nin başlarında yeni bir 9 numara transfer etmeyi değerlendireceğini düşünüp düşünmediği sorulan ve MrQ Online Casino ile iş birliği kapsamında konuşan Bent, GOAL'e şunları söyledi: “Bunu yapmak zorundalar. Richarlison meselesinin de kendi kendine çözülmesi gerekiyor.
“Bence bir noktada bu durumu değerlendirip ‘Solanke oynamaya hazır değilse ve golleri atmıyorsa, bu sorunu ocakta çözmek zorundayız’ diyecekler. Çünkü oyunculara, özellikle de hücum oyuncularına neredeyse 400 milyon harcamış olsalar da bence eksik parça, en önemli parça santrforları. Bunu ocakta ele alabilirler ve almaları da yerinde olur.”
Solanke'nin hâlâ önemli bir rolü var mı?
Solanke bu sezon Tottenham'ın ilk 11'inde zaman zaman yer alıp zaman zaman yedek kalırken De Zerbi hâlâ işe yarayan bir formül arıyor. Marmoush da ileri uçta görevlendirildi ancak Mathys Tel gibi o da daha çok 10 numara ya da kanatta oynayan bir hücumcu ve ileri uçta görev alan oyuncuların hiçbiri tam anlamıyla ikna edici olmadı.
2007 ile 2009 arasında iki yıl Kuzey Londra'da forma giyen Bent, Tottenham'da 19 numaralı formayı giyen oyuncunun hâlâ beklentileri karşılayabileceğine inanıyor. Bent'e göre bunun için Solanke'nin düzenli olarak oynaması, böylece istikrar ve maç ritmi kazanması gerekiyor.
Solanke ve 29 yaşındaki güçlü oyuncunun yarattığı soru işaretleri hakkında konuşan Bent, şunları söyledi: “Onu oynatabilirsiniz. Bence beklentileri karşılayacak. Solanke'yi beğeniyorum ama Tottenham'a geldiğinden beri sorunu çok basit: Sağlıklı kalamıyor.
“Bunun işin bir parçası olduğunu biliyorum. Oyuncu transfer ediyorsunuz ve dayanıklı olup oynamaya hazır kalabilmek elbette bunun önemli bir parçası. Bence düzenli oynarsa gol atar. Bunu Bournemouth'ta gösterdiğini düşünüyorum. Geçen sezon da bir ölçüde gösterdi bence. Bu yüzden beklentileri karşılayacağını düşünüyorum.
“Bence De Zerbi ondan en iyi verimi alacak. Ama sağlıklı kalmanın bir yolunu bulması gerekiyor. Bunu başarırsa yeniden bonservis bedeline değecek bir oyuncu gibi görünmeye başlayacağını düşünüyorum. Daha doğrusu, o bedeli haklı çıkarıp beklentileri karşılamaya başlayabilir. Ama şu anda maç oynamıyorsa hakkında her zaman soru işaretleri olacaktır.”
- Getty
Tottenham'ın 2026-27 fikstürü: Sırada Ipswich'i ağırlamak var
Solanke, ilk kez 2017'de kadrosuna girdiği İngiltere A Milli Takımı'nda beş kez forma giydi. Bournemouth'un üst lige yükseldiği 2021-22 sezonunda 30 gol attı ve Tottenham'a katılmadan hemen önce Premier League'de 19 gol kaydetti.
Londra'da henüz gerçek potansiyelini gösteremedi ancak aynı şey takım arkadaşlarının pek çoğu için de söylenebilir. Tottenham üst üste üç galibiyet aldı ancak kasım arasından önce Leeds deplasmanında mağlup oldu. Cumartesi günü Ipswich'i ağırlarken yeniden galibiyet almak isteyecek.
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