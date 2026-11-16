2025-26'da küme düşme tehlikesi yaşayıp üst üste iki kez ligi 17. sırada tamamlayan Tottenham, yeni transfer dönemi açıldığında kadrosunu yenileme kararı aldı. Teknik direktör Roberto De Zerbi, kulüp yönetiminden önemli destek gördü.

De Zerbi, bir dizi önemli takviye için büyük paralar harcadı ve sahanın neredeyse her bölgesini güçlendirdi. Ciddi biçimde beklentilerin altında kalan kadroya Premier League tecrübesine sahip çok sayıda oyuncu da katıldı.

Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali ve Savio yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilirken Omar Marmoush ve Mykhailo Mudryk sırasıyla Manchester City ve Chelsea'den kiralandı. Her iki anlaşmada da satın alma opsiyonu bulunuyor.

Kadrosuna önemli ölçüde dinamizm ve yaratıcılık katsa da Tottenham'ın hâlâ hücum hattına liderlik edecek, çok gol atan bir santrfordan yoksun olduğu düşünülüyor. İngiltere millî takım oyuncusu Solanke, Ağustos 2024'te Bournemouth'tan 65 milyon sterline (86 milyon dolar) transfer edildi ancak geçen sezon yalnızca altı gol attı ve zaman zaman form tutmakta ve fiziksel olarak hazır kalmakta zorlandı.