29 Mayıs'ta Barcelona, Anthony Gordon ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu transfer sürpriz oldu, zira Gordon'un adı Katalan ekibinin kadrosunu güçlendirecek olası oyuncular arasında sıkça anılan isimler arasında yer almıyordu.

Ancak en çok dikkat çeken şey transferin bedeliydi. Katalan kulübü 70 milyon euro ödedi; bu, kulübün son yıllarda transferlere yaptığı harcamalar göz önüne alındığında çok yüksek bir rakamdı.

Barcelona, uzun süredir finansal fair play kuralları ve oyuncularının yüksek maaşları nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Bu nedenle yeterli sayıda oyuncu transfer edemedi ve çoğu zaman yeni transferlerini gerçekleştirmekte büyük zorluklar yaşadı.

Marca gazetesi, "Deco, takımı güçlendirmek için olağanüstü çaba sarf etmek zorunda kaldı ve kadroya kattığı oyuncuların isabetli seçimleri övgüye değer" dedi ve Barcelona'nın La Liga'nın finansal fair play kurallarıyla ilgili engelleri aşmak için attığı adımları ortaya koydu.