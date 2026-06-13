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400 milyon avroluk krediye rağmen... La Liga neden Barcelona'nın transferlerine izin veriyor?

Transfers
Barcelona
La Liga
A. Gordon
J. Alvarez
Deco
İspanya
İngiltere
Arjantin
Portekiz

Barça'nın mali esnekliğini nasıl geri kazandığını belirleyen iki soru

29 Mayıs'ta Barcelona, Anthony Gordon ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu transfer sürpriz oldu, zira Gordon'un adı Katalan ekibinin kadrosunu güçlendirecek olası oyuncular arasında sıkça anılan isimler arasında yer almıyordu.

Ancak en çok dikkat çeken şey transferin bedeliydi. Katalan kulübü 70 milyon euro ödedi; bu, kulübün son yıllarda transferlere yaptığı harcamalar göz önüne alındığında çok yüksek bir rakamdı.

Barcelona, uzun süredir finansal fair play kuralları ve oyuncularının yüksek maaşları nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Bu nedenle yeterli sayıda oyuncu transfer edemedi ve çoğu zaman yeni transferlerini gerçekleştirmekte büyük zorluklar yaşadı.

Marca gazetesi, "Deco, takımı güçlendirmek için olağanüstü çaba sarf etmek zorunda kaldı ve kadroya kattığı oyuncuların isabetli seçimleri övgüye değer" dedi ve Barcelona'nın La Liga'nın finansal fair play kurallarıyla ilgili engelleri aşmak için attığı adımları ortaya koydu.

  • Gordon ve belki de Julian Alvarez

    Marca, "Bu zorlu dönem sona yaklaşıyor. Gordon ile yapılan sözleşme ilk adım; ikincisi ise bir forvetin kadroya katılması olacak. Transfer piyasasındaki sonuçlar ne olursa olsun, kulüp Julian Alvarez için 100 milyon euro harcamayı planlıyor. Bu, en az 170 milyon avroluk bir yatırımı temsil ediyor ve bu rakam, bir bek ve belki de bir stoperin gelmesiyle birlikte artması muhtemel."

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  • Esneklik payı... Önceki dönemlerin giderleri

    Bu 170 milyon avro, Barcelona'nın son üç sezonda, özellikle de Deco'nun sportif direktörlük görevine gelmesinden bu yana transferlere harcadığı tutarı çok aşıyor. Bu dönemde, Vitor Roque (30 milyon), Oriol Romeu (3 milyon), Dani Olmo (48 milyon), Pau Victor (5 milyon), Juan Garcia (25 milyon) ve ve Rony (3,5 milyon) ile yapılan transferler için toplam harcama 114,5 milyon avroya ulaştı.

    Barcelona 1:1 kuralına geri döndü ve maaş bütçesinde bir miktar esnekliğe sahip.

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  • Sıkı denetimler: Gelir artışı... ve yüksek maaşlar

    Bunu mümkün kılan nedir? Öncelikle, gelir artışı. Kulüp, yeni sponsorlar kazanma konusunda mükemmel bir iş çıkardı. Diğer önemli faktörlerden biri de takımın Camp Nou'ya geri dönmesidir. Stadyum, gelirlerin artmasına katkıda bulundu ve bu büyümenin önümüzdeki sezonlarda da devam etmesi bekleniyor. Şu anda kulübün bütçesi 1 milyar avroyu aşıyor ve önümüzdeki sezon 1,2 milyar avroya ulaşabilir.

    Ayrıca bazı oyuncuların ayrılması, maaş bütçesindeki boşluğu artırdı.

    Marca, "Robert Lewandowski, Clement Lenglet, Ansu Fati, Ilkay Gündoğan ve Sergi Roberto gibi yüksek maaşlı ana oyuncuların ayrılması da belirleyici bir rol oynadı. Bu, yeni oyuncuların gelmesine olanak sağladı. Ayrıca, maaşlar konusunda bazen aşırıya kaçan katı kuralları sayesinde Barcelona'nın daha fazla borçlanmasını engelleyen İspanya Futbol Ligi (La Liga) Birliği'nin rolünü de unutmamak gerekir."

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  • 400 milyon avroluk kredi

    Marca şöyle devam etti: "İkinci soru ise, kulüp Camp Nou'nun yenileme çalışmalarını tamamlamak için 400 milyon avroluk bir kredi alırken, aynı zamanda nasıl yeni transferler yapabilir?"

    Cevap şu ki, bu miktar borçların ödenmesi için kullanılmayacak, Barcelona krediyi Camp Nou'nun satış gelirlerinden ödeyecek. Bu durum, La Liga Birliği tarafından düzenlenen transfer kurallarını etkilemiyor.

    Yeni stadyum kredisi, takımın gelirlerinden değil, gelecekteki Camp Nou stadyumundan beklenen ek gelirlerden (VIP hizmetleri, konaklama, müze, isim hakları, yeni sponsorluklar vb.) geri ödenmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.

    Aslında kulüp, Espai Barça projesinin (Camp Nou'nun yenilenmesi ve çevresinde bir spor kentinin inşa edilmesi) finansmanının spor yönetiminden tamamen ayrı olduğunu her zaman vurgulamıştır.

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