40 yıl sonra... Dünya Kupası'nın açılışını süsleyen tarihi bir çelişki

Gözler, bugün Perşembe akşamı Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası açılış maçını izlemek üzere Mexico City Stadyumu'na çevrilmiş durumda.

2026 Dünya Kupası, turnuva tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek.

FIFA'nın X sosyal medya hesabı, 40 yıl sonra Mexico City Stadyumu'nu süsleyen tarihi bir tesadüfe dikkat çekti.

"Teknik direktörler Javier Aguirre ve Hugo Broos, 1986 yılında Meksiko'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk kez sahneye çıkmışlardı. O maçta Meksika, Belçika'yı 2-1 mağlup etmişti."

Meksikalı Aguirre, ülkesinin milli takımını çalıştırırken, Belçikalı Hugo Broos ise Güney Afrika milli takımının başında bulunuyor.

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