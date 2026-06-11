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40 yıl sonra... Dünya Kupası'nın açılışını süsleyen tarihi bir çelişki

Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika
Dünya Kupası
J. Aguirre
H. Broos
Belçika
Meksika

Gözler, bugün Perşembe akşamı Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası açılış maçını izlemek üzere Mexico City Stadyumu'na çevrilmiş durumda.

2026 Dünya Kupası, turnuva tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek.

FIFA'nın X sosyal medya hesabı, 40 yıl sonra Mexico City Stadyumu'nu süsleyen tarihi bir tesadüfe dikkat çekti.

"Teknik direktörler Javier Aguirre ve Hugo Broos, 1986 yılında Meksiko'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk kez sahneye çıkmışlardı. O maçta Meksika, Belçika'yı 2-1 mağlup etmişti."

Meksikalı Aguirre, ülkesinin milli takımını çalıştırırken, Belçikalı Hugo Broos ise Güney Afrika milli takımının başında bulunuyor.

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    Meksika ve Belçika'nın 1986 Dünya Kupası'na katılımı

    Arjantin'in şampiyon olduğu 1986 Dünya Kupası'nda Meksika, Belçika, Irak ve Paraguay ile birlikte İkinci Grup'ta yer aldı.

    Meksika, 5 puanla grubunu birinci sırada tamamlarken, Belçika 3 puanla üçüncü oldu.

    Meksika, 1986 Dünya Kupası'ndaki serüvenini çeyrek finalde Batı Almanya'ya penaltılarda 4-1 yenilerek noktaladı.

    Belçika ise Sovyetler Birliği ve İspanya'yı eledikten sonra, yarı finalde Arjantin'e 0-2 yenildi ve üçüncülük maçında Fransa'ya 2-4 mağlup oldu.

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