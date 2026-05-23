40 yaşındaki usta oyuncu Luka Modric, AC Milan'daki geleceğine ilişkin kararını açıklayacağını ima ederken, yeni kupalar kazanmayı hedefliyor
AC Milan'ın geleceği hakkında
San Siro'daki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olsa da (bir yıllık uzatma opsiyonu bulunsa da), Modric'in bir sonraki hamlesine dair spekülasyonlar giderek yoğunlaşıyor. Real Madrid'deki olağanüstü kariyerinin ardından 2025 yazında Milan'a bedelsiz transfer olan Hırvat oyuncu, hâlâ rekabetçi bir güç olmaya devam ediyor. Yaşıtlarının çoğu emekliliği düşünürken, o potansiyel bir sözleşme uzatması veya başka bir takıma transfer olma konusunda seçeneklerini açık tutuyor.
Sportmediaset'in gelecek sezonla ilgili planları hakkında sorduğu soruya Modric profesyonel bir tavır sergiledi, ancak kulübe olan sevgisini ima etti. "Söyleyebileceğim tek şey, Milan'da çok mutlu olduğum, ancak şu anda en önemli şeyin Pazar günü Cagliari ile oynayacağımız maç ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğu. Geri kalanı için ise bekleyip göreceğiz. Kulüp, yönetim ve teknik direktörle iyi bir ilişkim var," diye açıkladı.
San Siro'da kupa kazanma arzusu
Dört La Liga şampiyonluğu ve altı Şampiyonlar Ligi kupası başta olmak üzere sayısız başarıya imza attığı efsanevi kariyerine rağmen Modric, sadece kariyerinin son yıllarını geçirmekle yetinmiyor. Zaten dolup taşan kupa dolabına yenilerini eklemek amacıyla İtalya’ya transfer olan Modric, kulüpteki serüveni sona ermeden önce Rossoneri formasıyla büyük bir şampiyonluk kazanma arzusunu dile getirdi.
"Milan'ı seçtiğimde, amacım takıma yardımcı olmak ve kazanmaya çalışmaktı. Bu yıl bu gerçekleşmedi, ancak Milan ile bir kupa kazanmak istediğim açık. Tekrar ediyorum: şu anda ise sadece Pazar günkü maçı düşünüyorum," diye ekledi Modric. Ayrıca İtalya'daki hayatından övgüyle bahseden Modric, Milan'ı "muhteşem bir şehir" olarak nitelendirdi ve yerel yaşam tarzını ve mutfağını övdü.
Cagliari maçında maske takarak sahalara dönüyor
Modric, kısa bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra bu hafta sonu AC Milan formasıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, ameliyat gerektiren elmacık kemiği kırığı nedeniyle iyileşme sürecindeydi ve önümüzdeki maçlarda koruyucu başlık takması gerekecek.
Fiziksel durumu ve yeni başlığı hakkında konuşan Modric, "Kendimi iyi hissediyorum ve fiziksel olarak iyileşiyorum. Takımla antrenmanlara geri döndüm ve maskeye şimdiden alışmaya başladım. Geri dönmeye hazırım. Gerçekten sahalara dönmek istiyorum. Dışarıda olmak zor çünkü takım arkadaşlarına yardım edemiyorsun, örneğin Genoa maçında olduğu gibi. Tabii ki kararı Allegri verecek ama ben hazırım."
Maske nedeniyle bir süper kahramana benzetilmesine rağmen, mütevazı tavrını korudu: "Hayır, kendimi normal bir insan gibi hissediyorum. Doktorların tavsiyesi üzerine kendimi korumak için takıyorum, kendimi bir süper kahraman gibi hissetmiyorum!"
40 yaşında uzun ömürlülüğün sırrı
40 yaşını doldurmuş olan Modric, fiziksel performansında kayda değer bir düşüş belirtisi göstermeden oynamaya devam ediyor; bu sezon tüm turnuvalarda 36 maça çıktı, iki gol attı ve üç asist yaptı. Bazıları onun maskeyle sahalara dönüşünü bir süper kahramanınkine benzetse de, eski Ballon d'Or kazananı, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde sürdürdüğü başarısının doğaüstü güçlerden ziyade disipline bağlı olduğunu vurguluyor.
Uzun soluklu kariyerini değerlendiren Modric, "İyi uyumak, iyi antrenman yapmak, her şeye dikkat etmek gibi birçok faktör var, ancak en önemlisi futbola olan tutkum ve sevgim" dedi.