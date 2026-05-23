San Siro'daki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olsa da (bir yıllık uzatma opsiyonu bulunsa da), Modric'in bir sonraki hamlesine dair spekülasyonlar giderek yoğunlaşıyor. Real Madrid'deki olağanüstü kariyerinin ardından 2025 yazında Milan'a bedelsiz transfer olan Hırvat oyuncu, hâlâ rekabetçi bir güç olmaya devam ediyor. Yaşıtlarının çoğu emekliliği düşünürken, o potansiyel bir sözleşme uzatması veya başka bir takıma transfer olma konusunda seçeneklerini açık tutuyor.

Sportmediaset'in gelecek sezonla ilgili planları hakkında sorduğu soruya Modric profesyonel bir tavır sergiledi, ancak kulübe olan sevgisini ima etti. "Söyleyebileceğim tek şey, Milan'da çok mutlu olduğum, ancak şu anda en önemli şeyin Pazar günü Cagliari ile oynayacağımız maç ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğu. Geri kalanı için ise bekleyip göreceğiz. Kulüp, yönetim ve teknik direktörle iyi bir ilişkim var," diye açıkladı.