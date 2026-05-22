Son sağlık sorunlarından önce, Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Bayern efsanesinin iki yıl süren milli takımdan uzak kalma kararını sonlandırdığını ve Dünya Kupası'na milli takımın birinci kalecisi olarak katılacağını doğruladı.

Seçimle ilgili olarak Nagelsmann şunları söyledi: "Evet, onu kadroya almayı planlıyorum. Manu'nun etrafını saran o havayı herkes bilir. Bana göre bu karar doğru bir karar."

Bu onay, Alman teknik kadrosu içinde yaşanan yoğun tartışmaların ardından geldi. Tartışmaların sonucunda, Neuer'in engin tecrübesi ve geçmişi, onun yokluğunda forma giyen diğer alternatiflere göre öncelikli görüldü.