40 yaşındaki oyuncunun Almanya milli takımına geri dönüşü kesinleşmesinin ardından, Manuel Neuer bir sakatlık daha nedeniyle Bayern Münih’in kupa finali maçında forma giyemeyecek
Baldır sakatlığı nedeniyle kupa finalinde forma giyemeyecek
Bayern, cumartesi günü son şampiyon Stuttgart ile oynayacağı DFB-Pokal finali mücadelesinde kaptanından yoksun olacak. Kulüp, cuma günü yaptığı resmi açıklamada, kalecinin sol baldırındaki kas sorunları nedeniyle Berlin'de oynanacak sezonun en önemli maçı kadroda yer alamayacağını doğruladı.
Tecrübeli yıldız, bu sakatlığı ilk olarak Bayern'in Köln ile oynadığı son Bundesliga maçında yaşamıştı. Kulüp ilk başta oyuncunun sadece kısa bir molaya ihtiyacı olduğunu belirtmiş olsa da, sakatlığın zamanlaması, ligin sonunda kupa kazanmayı hedefleyen Vincent Kompany'nin takımı için önemli bir darbe oldu. Oyuncunun tam antrenmanlara ne zaman döneceğine dair resmi bir tarih belirlenmedi.
Nagelsmann, Dünya Kupası'ndaki durumunu doğruladı
Son sağlık sorunlarından önce, Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Bayern efsanesinin iki yıl süren milli takımdan uzak kalma kararını sonlandırdığını ve Dünya Kupası'na milli takımın birinci kalecisi olarak katılacağını doğruladı.
Seçimle ilgili olarak Nagelsmann şunları söyledi: "Evet, onu kadroya almayı planlıyorum. Manu'nun etrafını saran o havayı herkes bilir. Bana göre bu karar doğru bir karar."
Bu onay, Alman teknik kadrosu içinde yaşanan yoğun tartışmaların ardından geldi. Tartışmaların sonucunda, Neuer'in engin tecrübesi ve geçmişi, onun yokluğunda forma giyen diğer alternatiflere göre öncelikli görüldü.
Oliver Baumann için büyük bir darbe
Neuer'in ani dönüşü ve kadroda yer alacağı kesinleşmesi, diğer Alman kalecileri profesyonel açıdan belirsiz bir duruma düşürdü. Marc-Andre ter Stegen'in sakatlık sorunlarının ardından Hoffenheim'dan Oliver Baumann'ın kaleyi devralması bekleniyordu, ancak artık turnuva boyunca yedek rolüne razı olmak zorunda. Nagelsmann, bu haberi vermenin zor olduğunu itiraf ederek, bu kararı Baumann için "bir darbe" olarak nitelendirdi.
Ancak teknik direktör, 35 yaşındaki oyuncunun profesyonel tavrını övgüyle karşıladı, onu "dünya klasında" bir seçenek olarak nitelendirdi ve yapılan birkaç görüşmenin, Baumann'ın rolü ne olursa olsun takımı destekleme konusundaki kararlılığını teyit ettiğini belirtti. Alman kadrosuna, kaleci kadrosu içindeki rekabeti yüksek tutmak amacıyla antrenman partneri olarak katılan Jonas Urbig de destek verecek.
Almanya'nın 2026 şampiyonluğuna giden yolu
Die Mannschaft, 27 Mayıs'ta Herzogenaurach'ta Dünya Kupası hazırlıklarına başlayacak ve Neuer'in Finlandiya ve ABD ile oynanacak hazırlık maçlarına katılabilecek kadar formda olmasını umuyor. Takımın turnuva serüveni, 14 Haziran'da Houston'da Curacao ile oynanacak maçla resmen başlayacak; ardından E Grubu'nda Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacaklar.
Joshua Kimmich'in kaptanlık pazubandını takması ve Neuer'in ilk 11'e geri dönmesiyle Nagelsmann, Almanya'ya beşinci dünya şampiyonluğunu kazandırmak için deneyimli liderlik ve taktiksel esnekliğin bir karışımına güveniyor. Neuer, Atlantik'i aşmadan önce formda olduğunu kanıtlamak için mücadele ederken, odak noktası artık tamamen Sabener Strasse'deki sağlık odasına kayıyor.