40 yaşındaki kaleci Manuel Neuer, maaşında kesintiye razı olarak Bayern Münih ile sözleşme uzatımı konusunda 'tam mutabakat' sağladı
Legend, Allianz Arena'nın geleceğini güvence altına aldı
Neuer’in geleceğiyle ilgili uzun süredir devam eden tartışmalar nihayet sonuca ulaştı. Sky Germany’nin haberine göre, Dünya Kupası şampiyonu, Bayern Münih ile sözleşmesini 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatmak üzere “tam bir anlaşmaya” vardı. Bu haber, kaptanlarını bir sezon daha kadroda tutmak isteyen kulüp yönetimi için büyük bir moral kaynağı oldu.
Sözleşmenin uzatılması, bu Cumartesi FC Köln ile oynanacak Bundesliga sezonunun son iç saha maçı öncesinde kesinleşmesi bekleniyor. 2011 yılında Schalke'den kulübe katılan Neuer, kulüp tarihinin tartışmasız en iyi kalecisi olarak kendini kanıtladı ve bu son anlaşma, kariyerinin son dönemlerinde daha da fazla rekor kırmasına olanak tanıyacak.
Gaziler için maddi fedakarlık
Bayern, bir numaralı kalecisini kadroda tutmaya istekli olsa da, müzakerelerin önemli bir kısmı oyuncunun temel maaşında önemli bir indirim yapılmasını içeriyordu. Şu anda 40 yaşındaki kaleci, primler dahil olmak üzere yıllık brüt yaklaşık 20 milyon avro kazanıyor. Ancak yeni şartlar uyarınca, kulübün genel maaş giderlerini yönetmesine yardımcı olmak amacıyla maaşında bir kesintiye gidecek.
Bu mali düzenleme, kulübün transfer piyasasında esnekliğini korumak istemesi nedeniyle, son zamanlarda yapılan diğer sözleşme yenilemelerinde uygulanan benzer bir stratejiyi takip ediyor. Neuer, daha düşük bir sabit maaşı kabul ederek, kulübün uzun vadeli projesine bağlılığını gösterirken, en az bir sezon daha ilk 11'in kilit oyuncusu olmaya devam etmeyi garantiledi.
Jonas Urbig ile halefiyet planlaması
Neuer'in sözleşmesinin uzatılması, Bayern'in geleceği göz ardı ettiği anlamına gelmiyor. Kulübün stratejisinin temel unsurlarından biri, giderek daha fazla Neuer'in tahtının varisi olarak görülen Jonas Urbig'in yetiştirilmesidir. 22 yaşındaki oyuncu gelecek sezon da ikinci kaleci olarak kalacak, ancak bu sezon şu ana kadar çıktığı 21 maçtan daha fazla forma şansı alacağına dair söz aldı.
Bayern'in teknik ekibi, Neuer sonunda eldivenlerini asmaya karar verdiğinde sorunsuz bir geçiş sağlamak için Urbig'i daha sık kadroya dahil etmeye kararlı. Ayrıca kulüp, tecrübeli yedek kaleci Sven Ulreich'i kadroda tutmayı planlarken, Leonard Prescott gibi genç yeteneklerin ise gelişimlerini sürdürmeleri için kiralanması veya yedek kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
Tarihi bir miras devam ediyor
Neuer'in Münih'te geçirdiği 15 yıl boyunca yarattığı etki benzersizdir. Kariyeri boyunca 13 Bundesliga şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Neuer, kulübün modern altın çağının simgesi haline gelmiştir. Yaşına rağmen performans seviyesi yüksek kalmaya devam etmekte olup, kulüp yönetimi ve etkili isimler tarafından varlığı hâlâ hayati önemde görülmektedir.
Sözleşmesini 2027'ye kadar uzatan Neuer, kulüpte 600 maç barajını aşma fırsatı bulacak ve tarihteki yerini daha da sağlamlaştıracak. Anlaşma imzalandığına göre, taraftarlar bu eşsiz kalecinin Allianz Arena'daki hakimiyetini en az bir sezon daha sürdürmesini sabırsızlıkla bekleyebilirler.