Neuer’in geleceğiyle ilgili uzun süredir devam eden tartışmalar nihayet sonuca ulaştı. Sky Germany’nin haberine göre, Dünya Kupası şampiyonu, Bayern Münih ile sözleşmesini 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatmak üzere “tam bir anlaşmaya” vardı. Bu haber, kaptanlarını bir sezon daha kadroda tutmak isteyen kulüp yönetimi için büyük bir moral kaynağı oldu.

Sözleşmenin uzatılması, bu Cumartesi FC Köln ile oynanacak Bundesliga sezonunun son iç saha maçı öncesinde kesinleşmesi bekleniyor. 2011 yılında Schalke'den kulübe katılan Neuer, kulüp tarihinin tartışmasız en iyi kalecisi olarak kendini kanıtladı ve bu son anlaşma, kariyerinin son dönemlerinde daha da fazla rekor kırmasına olanak tanıyacak.