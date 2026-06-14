40 yaşındaki Bayern kalecisi Manuel Neuer, Euro 2024'ten bu yana ilk kez forma giyerek Almanya'nın Dünya Kupası açılış maçında ilk 11'de yer aldı

Nagelsmann, Pazar günü Curacao karşısında Neuer'in ilk 11'de yer alacağını doğrulayarak kaleci tercihine dair spekülasyonlara son verdi. 40 yaşındaki Bayern Münih efsanesi, Finlandiya ve ABD ile oynanan hazırlık maçlarını kaçırmasına neden olan baldır sakatlığından tamamen iyileşti ve böylece kaleyi yeniden ele geçirme yolunda önü açıldı.

Houston'da düzenlenen maç öncesi basın toplantısında konuşan 38 yaşındaki teknik direktör, tüm kadronun sağlık durumuyla ilgili olumlu bir açıklama yaptı. "Tüm oyuncular formda ve Manu ilk 11'de yer alacak" diyen teknik direktör, Nathaniel Brown ve Jamal Musiala'nın da E Grubu'nun açılış maçında ilk 11'de yer alacağını belirtti.