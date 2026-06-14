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40 yaşındaki Bayern kalecisi Manuel Neuer, Euro 2024'ten bu yana ilk kez forma giyerek Almanya'nın Dünya Kupası açılış maçında ilk 11'de yer aldı
Nagelsmann ilk on birde yer alacağını doğruladı
Nagelsmann, Pazar günü Curacao karşısında Neuer'in ilk 11'de yer alacağını doğrulayarak kaleci tercihine dair spekülasyonlara son verdi. 40 yaşındaki Bayern Münih efsanesi, Finlandiya ve ABD ile oynanan hazırlık maçlarını kaçırmasına neden olan baldır sakatlığından tamamen iyileşti ve böylece kaleyi yeniden ele geçirme yolunda önü açıldı.
Houston'da düzenlenen maç öncesi basın toplantısında konuşan 38 yaşındaki teknik direktör, tüm kadronun sağlık durumuyla ilgili olumlu bir açıklama yaptı. "Tüm oyuncular formda ve Manu ilk 11'de yer alacak" diyen teknik direktör, Nathaniel Brown ve Jamal Musiala'nın da E Grubu'nun açılış maçında ilk 11'de yer alacağını belirtti.
- Getty Images Sport
Deneyimli oyuncunun muhteşem geri dönüşü
Houston Stadyumu'ndaki maç, Neuer için önemli bir dönüm noktası niteliğinde; bu, milli takımda 710 gün sonra ilk kez sahaya çıkışı anlamına geliyor. Almanya formasıyla son maçı, İspanya'ya yenildikleri Euro 2024 çeyrek finalindeydi; bu maçın ardından milli futboldan bir süre uzaklaşmış, ancak daha sonra dünya şöhretini son bir kez daha yakalamak için geri dönmeye ikna edilmişti.
Yaşına rağmen Neuer, hem kulübü hem de ülkesi için hayati bir figür olmaya devam ediyor. Geçen sezon Bayern Münih'in Bundesliga şampiyonluğunda ve Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükselmesinde kilit rol oynadı. Pazar günü sahaya çıkarak, 40'lı yaşlarına gelmesine rağmen tüm beklentileri alt üst ederek Almanya'nın bir numaralı kalecisi olmaya devam eden, futbol tarihinin en büyük kalecilerinden biri olarak mirasını daha da sağlamlaştıracak.
Klopp, Musiala hakkındaki açıklamalarını netleştirdi
Neuer’in dönüşü manşetleri süslerken, son zamanlardaki taktik tartışmaların ardından Musiala’nın kadroda yer alması da gündemden düşmüyor. Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Deniz Undav’ın belirli senaryolarda daha uygun bir seçenek olabileceğini öne sürdükten sonra küçük çaplı bir tartışmanın odağında yer aldı; ancak o zamandan beri bunun genç Bayern forvetine yönelik bir eleştiri olarak algılanmaması gerektiğini açıklığa kavuşturdu.
"Bu konunun biraz tartışıldığına dikkatimizi çekti. Hayatım boyunca 25 yıldır liderlik pozisyonundaki insanlarla uğraşıyorum. Söyledikleriniz önemlidir, ancak çok daha önemli olan, bunu söylediğiniz kişinin ne anladığıdır," dedi Klopp. "Çocuğun kendine olan güvenini çok çabuk yeniden kazanmasını istiyoruz. Ve tabii ki şu anda durum böyle değil. Bunun için çok az maç oynadı."
- Getty Images
Dünya Kupası'na ilk kez katılan takımlara karşı uyarı
Almanya, ilk kez Dünya Kupası'na katılan Curacao karşısında turnuvaya en büyük favori olarak giriyor. Ancak Nagelsmann, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan rakiplerin en tehlikeli olabileceğini belirterek, takımını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Alman teknik direktör, deneyimli Dick Advocaat'ın yönetimindeki Karayip ülkesiyle zorlu bir taktik mücadelesi bekliyor.
"Sadece favori olduğunuz için bir maçı kazanamazsınız. Sadece mükemmel bir performans sergilersek maçı kazanabiliriz," diye açıkladı Nagelsmann. Ayrıca şunları da ekledi: "Büyük bir turnuvanın ilk maçında en önemli şey üç puandır. Elbette iyi bir maç oynamak istiyoruz, ancak güven açısından en önemli şey galibiyettir."