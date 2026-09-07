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Adhe Makayasa

Çeviri:

40 yaşında hâlâ yenilmez! Dünya Kupası kahramanı Vozinha, Colo-Colo formasıyla ligdeki ilk maçında yıldızlaştı

Vozinha
Colo Colo
Huachipato - Colo Colo
Huachipato
Primera Division
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası

Cape Verde Dünya Kupası kahramanı Vozinha, Huachipato karşısında Şili Birinci Ligi'ndeki ilk maçında kalesini gole kapatarak Colo-Colo formasıyla kusursuz savunma sicilini sürdürdü. 40 yaşındaki kaleci, Şili'nin güneyindeki maçta güven veren bir performans ortaya koyarak Colo-Colo'nun Primera Division puan tablosunun zirvesindeki rahat liderliğini pekiştirmesini sağladı.

  • Vozinha kusursuz başlangıcını sürdürdü

    Cape Verde tecrübelisi Vozinha, pazar gecesi Colo-Colo'nun Huachipato deplasmanında golsüz berabere kalmasıyla Şili Birinci Ligi'ndeki ilk maçında kalesini gole kapattı. 40 yaşındaki kaleci, Concepcion'daki Estadio Ester Roa Rebolledo'da güven veren bir performans sergiledi ve daha önce Copa Chile'de gol yemediği maçın ardından kusursuz başlangıcını 180 dakikaya çıkardı. Bu beraberlik, Los Albos'un 53 puanla zirvedeki rahat konumunu korumasını sağladı.

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    Kalesini gole kapatan file bekçisi alkış aldı

    2026 Dünya Kupası kahramanı, maç boyunca yaklaşık 20 bin taraftardan coşkulu bir karşılama gördü. Küresel sahnede giydiği renkle aynı olan Colo-Colo'nun geleneksel sarı formasını giyen Vozinha, özellikle ilk yarının sonlarında yaptığı ve kısa süre sonra ofsayt bayrağıyla geçersiz kılınan bir hatanın ardından ceza sahasını sakin bir otoriteyle yönetti. Direkler arasındaki baskın varlığı, deplasman taraftarından defalarca ayakta alkış almasını sağladı.

  • Şampiyonluk yarışı hâlâ çok güçlü gidiyor

    Tecrübeli ismin gelişi, Fernando Ortiz'in savunma hattına anında istikrar getirdi ve lig liderinin zirvede 14 puanlık farkı korumasını sağladı. Colo-Colo'nun şampiyonluğa yürüyüşü hız kesmeden sürerken, en yakın takipçiler Universidad Catolica ile Universidad de Chile 39 puanda eşit durumda. Her iki takipçi de hafta sonunda kazanmış olsa da Colo-Colo, 2027 Copa Libertadores'e doğrudan katılım yarışında kontrolü net biçimde elinde tutuyor.

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    İlk 11'deki yerini garantiledi

    Colo-Colo, deplasmanda oyuna hükmeden topa sahip olma üstünlüğünü golle sonuçlandıramamasının ardından bitiriciliğini hızla geliştirmek zorunda. Yine de bu hatasız lig başlangıcı, Ortiz'e sezonun geri kalanında Vozinha'yı kalede tartışmasız birinci tercih olarak görevlendirme konusunda kolay bir karar veriyor. Şampiyonluk yarışı son viraja girerken, tecrübeli kalecinin güven veren elleri kulübü çizginin ötesine taşımada hayati önem taşıyacak.