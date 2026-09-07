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40 yaşında hâlâ yenilmez! Dünya Kupası kahramanı Vozinha, Colo-Colo formasıyla ligdeki ilk maçında yıldızlaştı
Vozinha kusursuz başlangıcını sürdürdü
Cape Verde tecrübelisi Vozinha, pazar gecesi Colo-Colo'nun Huachipato deplasmanında golsüz berabere kalmasıyla Şili Birinci Ligi'ndeki ilk maçında kalesini gole kapattı. 40 yaşındaki kaleci, Concepcion'daki Estadio Ester Roa Rebolledo'da güven veren bir performans sergiledi ve daha önce Copa Chile'de gol yemediği maçın ardından kusursuz başlangıcını 180 dakikaya çıkardı. Bu beraberlik, Los Albos'un 53 puanla zirvedeki rahat konumunu korumasını sağladı.
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Kalesini gole kapatan file bekçisi alkış aldı
2026 Dünya Kupası kahramanı, maç boyunca yaklaşık 20 bin taraftardan coşkulu bir karşılama gördü. Küresel sahnede giydiği renkle aynı olan Colo-Colo'nun geleneksel sarı formasını giyen Vozinha, özellikle ilk yarının sonlarında yaptığı ve kısa süre sonra ofsayt bayrağıyla geçersiz kılınan bir hatanın ardından ceza sahasını sakin bir otoriteyle yönetti. Direkler arasındaki baskın varlığı, deplasman taraftarından defalarca ayakta alkış almasını sağladı.
Şampiyonluk yarışı hâlâ çok güçlü gidiyor
Tecrübeli ismin gelişi, Fernando Ortiz'in savunma hattına anında istikrar getirdi ve lig liderinin zirvede 14 puanlık farkı korumasını sağladı. Colo-Colo'nun şampiyonluğa yürüyüşü hız kesmeden sürerken, en yakın takipçiler Universidad Catolica ile Universidad de Chile 39 puanda eşit durumda. Her iki takipçi de hafta sonunda kazanmış olsa da Colo-Colo, 2027 Copa Libertadores'e doğrudan katılım yarışında kontrolü net biçimde elinde tutuyor.
- Photosport
İlk 11'deki yerini garantiledi
Colo-Colo, deplasmanda oyuna hükmeden topa sahip olma üstünlüğünü golle sonuçlandıramamasının ardından bitiriciliğini hızla geliştirmek zorunda. Yine de bu hatasız lig başlangıcı, Ortiz'e sezonun geri kalanında Vozinha'yı kalede tartışmasız birinci tercih olarak görevlendirme konusunda kolay bir karar veriyor. Şampiyonluk yarışı son viraja girerken, tecrübeli kalecinin güven veren elleri kulübü çizginin ötesine taşımada hayati önem taşıyacak.
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