Tecrübeli ismin gelişi, Fernando Ortiz'in savunma hattına anında istikrar getirdi ve lig liderinin zirvede 14 puanlık farkı korumasını sağladı. Colo-Colo'nun şampiyonluğa yürüyüşü hız kesmeden sürerken, en yakın takipçiler Universidad Catolica ile Universidad de Chile 39 puanda eşit durumda. Her iki takipçi de hafta sonunda kazanmış olsa da Colo-Colo, 2027 Copa Libertadores'e doğrudan katılım yarışında kontrolü net biçimde elinde tutuyor.