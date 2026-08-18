Diouf, Londra içinde Brentford'a katılmak üzere bir transferi sonuçlandırmaya son derece yakın. Haberlere göre West Ham, Diouf için yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir paketi kabul etti; bu da kulübün yalnızca bir yıl önce ödediği 19 milyon sterlinlik başlangıç ücretine göre önemli bir kâr anlamına geliyor.

İki kulüp arasındaki görüşmeler son günlerde hızla ilerledi. Senegalli yayın organı WiW Sport, görüşmelerin mevcut durumunu doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu aşamada anlaşma an meselesi. Operasyonun son detaylarının tamamlanmasına bağlı olarak, transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor."