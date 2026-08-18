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40 milyon sterlinlik yıldız, Brentford'un West Ham ile anlaşmaya varmasıyla Premier League'e dönmeye hazırlanıyor
Diouf için anlaşma yakın
Diouf, Londra içinde Brentford'a katılmak üzere bir transferi sonuçlandırmaya son derece yakın. Haberlere göre West Ham, Diouf için yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir paketi kabul etti; bu da kulübün yalnızca bir yıl önce ödediği 19 milyon sterlinlik başlangıç ücretine göre önemli bir kâr anlamına geliyor.
İki kulüp arasındaki görüşmeler son günlerde hızla ilerledi. Senegalli yayın organı WiW Sport, görüşmelerin mevcut durumunu doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu aşamada anlaşma an meselesi. Operasyonun son detaylarının tamamlanmasına bağlı olarak, transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor."
- Getty Images Sport
West Ham kadro derinliği sorunlarıyla karşı karşıya
Kilit bir oyuncunun yaklaşan ayrılığı, West Ham teknik direktörü Nuno Espirito Santo'yu savunma hattında dikkat çekici bir boşlukla karşı karşıya bırakıyor. Sezonun Burnley'ye karşı oynanan açılış Championship maçında onun yerine ilk 11'de Ollie Scarles yer aldı.
Scarles, West Ham ileri çıkarken hücuma katkı sağladı ancak sonunda bir penaltıya sebebiyet verdi ve bu da Burnley'nin 2-0 geriden gelerek 2-2'lik beraberliği kapmasını sağladı.
Scarles, West Ham'da ilk 11'de başlayabilecek yetenekli bir altyapı oyuncusu, ancak kulübün geride kalacak bariz kadro derinliği sorunlarıyla başa çıkabilmesi için umutsuzca daha fazla rekabet katacak takviyeler yapması gerekecek.
Brentford, yetenekli bir savunmacıyı kadrosuna kattı
Brentford için Diouf'un transfer edilmesi, yeni sezon öncesinde savunma hattına büyük bir güç katıyor. West Ham, küme düşmeyle sonuçlanan son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmiş olsa da Diouf, yine de tüm kulvarlarda beş asist kaydetmeyi başardı.
Diouf, büyük bir potansiyele sahip bir oyuncu olarak geniş kesimlerce görülüyor ve doğru bir teknik yönlendirme ile istikrarlı Premier League deneyimi sayesinde kuşkusuz gelişeceği düşünülüyor.
Brentford, savunmadaki zaaflarını çözmek için Diouf'u açıkça birincil hedef olarak belirledi ve bildirilen 35 milyon sterlinlik başlangıç bonservisi ile 5 milyon sterlinlik bonuslar, kulübün Diouf'un İngiltere'nin en üst liginde üst düzey bir beke dönüşeceğine olan büyük inancını ortaya koyuyor.
- Getty Images Sport
Sonra ne olacak?
Nihai evraklar imzalandıktan sonra Diouf resmen Brentford'a katılacak ve hemen A takımın antrenmanlarına dahil olacak. Brentford, Diouf'un yaklaşan Premier League maçlarında forma giyebilecek durumda olmasını umacak. Bu sırada West Ham, Diouf'un yerine güvenilir bir isim almak ve zorlu Championship'te yükselme mücadelesi için kadrosunu güçlendirmek adına eline geçen 40 milyon sterlini hızla yeniden yatırıma dönüştürmek zorunda.
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