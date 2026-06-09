Sky'ın verdiği bilgilere göre, Sarı-Siyahlılar, geçtiğimiz sezon Hollanda'nın önde gelen kulübünde gösterdiği iyi performanslarla dikkatleri üzerine çeken Feyenoord Rotterdam'dan Anis Hadj Moussa'yı radarına aldı.
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40 maçta 21 gol katkısı! BVB, Karim Adeyemi'nin ayrılışının ardından heyecan verici bir çözüm bulmuş görünüyor
40 resmi maçta 21 gol katkısı sağlayan Moussa, geçmişte menajerler tarafından BVB’ye defalarca proaktif bir şekilde önerilmişti. Ancak 24 yaşındaki oyuncu, 2030 yılına kadar Feyenoord ile sözleşmeli olduğu için transferi ucuz olmayacaktır. Cezayir milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmasıyla, Paris doğumlu kanat oyuncusu piyasa değerini bir kez daha artırabilir.
Habere göre Borussia, Moussa konusunda henüz somut bir adım atmadı. Bunun nedeni, Adeyemi'nin geleceğinin hala tamamen belirsiz olması olabilir. Bir süre önce olası görünen yakın bir sözleşme uzatması, son zamanlarda uzak bir ihtimal haline geldi.
- AFP
BVB: Öncelikle odak noktası Guirassy – peki ya Asslani?
Ancak mevcut duruma göre forvet oyuncusu sözleşmesinin son yılına gireceği için, Sky'a göre hemen ayrılacağına dair işaretler güçleniyor. Sonuçta BVB, yaz aylarında Adeyemi için makul bir transfer ücreti elde etmek için son şansını yakalayacak.
Bunun yanı sıra, öncelikli olarak forvet pozisyonuna odaklanılıyor. Kariyerinin son büyük kontratını imzalamak istediği söylenen Serhou Guirassy (kontratı 2028'e kadar), kulüpten ayrılırsa, acilen bir yedek bulunması gerekecek. Olası bir yedek olarak TSG Hoffenheim'dan Fisnik Asllani'nin adı sıkça geçiyor ve kendisinin Ruhr bölgesine transfer olmayı çok iyi düşünebileceği belirtiliyor.
Guirassy'yi tutmak için BVB'nin, söylentilere göre golcüye transfer planlarını bile açıklamış olduğu belirtiliyor. Bu süreçte Ricken ve sportif direktör Ole Book, forveti oyuna daha iyi entegre etmek için ona hücumda güçlü bir partner bulmak istediklerini belirtmişler. Pek tanınmayan Moussa'nın transferinin böyle bir etki yaratıp yaratmayacağı ise en azından şüpheli. Zaten Cezayirli oyuncu öncelikle golcü kimliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. 21 puanının 14'ü kendi attığı gollerden geliyordu.
Anis Hadj Moussa: Feyenoord Rotterdam 2025/26 sezonuna ait performans verileri ve istatistikleri
Yarışma Maçlar Goller Asistler Eredivisie 30 11 6 Avrupa Ligi 8 2 1 Şampiyonlar Ligi Elemeleri 2 1 -