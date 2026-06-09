40 maçta 21 gol katkısı! BVB, Karim Adeyemi'nin ayrılışının ardından heyecan verici bir çözüm bulmuş görünüyor

Ancak mevcut duruma göre forvet oyuncusu sözleşmesinin son yılına gireceği için, Sky'a göre hemen ayrılacağına dair işaretler güçleniyor. Sonuçta BVB, yaz aylarında Adeyemi için makul bir transfer ücreti elde etmek için son şansını yakalayacak.

Bunun yanı sıra, öncelikli olarak forvet pozisyonuna odaklanılıyor. Kariyerinin son büyük kontratını imzalamak istediği söylenen Serhou Guirassy (kontratı 2028'e kadar), kulüpten ayrılırsa, acilen bir yedek bulunması gerekecek. Olası bir yedek olarak TSG Hoffenheim'dan Fisnik Asllani'nin adı sıkça geçiyor ve kendisinin Ruhr bölgesine transfer olmayı çok iyi düşünebileceği belirtiliyor.

Guirassy'yi tutmak için BVB'nin, söylentilere göre golcüye transfer planlarını bile açıklamış olduğu belirtiliyor. Bu süreçte Ricken ve sportif direktör Ole Book, forveti oyuna daha iyi entegre etmek için ona hücumda güçlü bir partner bulmak istediklerini belirtmişler. Pek tanınmayan Moussa'nın transferinin böyle bir etki yaratıp yaratmayacağı ise en azından şüpheli. Zaten Cezayirli oyuncu öncelikle golcü kimliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. 21 puanının 14'ü kendi attığı gollerden geliyordu.