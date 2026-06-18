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4 tartışmalı olayın ardından kesin açıklama… Dünya Kupası’nda “yarı otomatik ofsayt” sistemi hata mı yaptı?

İngiltere - Hırvatistan
İngiltere
Hırvatistan
Dünya Kupası
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
İngiltere
Hırvatistan
ABD
Arjantin
Cezayir

FIFA’nın resmi ortağı, yeni teknolojinin son derece hassas bir şekilde çalıştığını doğruladı

"Yarı otomatik ofsayt" sistemi ve modern hakemlik teknolojileri, insan hatası payını azaltmak ve saha içindeki kararları hızlandırmak amacıyla turnuvaya eşlik eden teknolojik atılımın ışığında, 2026 Dünya Kupası'nın en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

Ancak hakemlik kararlarını analiz etme konusunda uzmanlaşmış İspanyol "Archivo Far" ağı, turnuva hakemlerinin yarı otomatik ofsayt sistemine dayanarak verdikleri kararların doğruluğundan şüphe duydu.

Ünlü ağa göre, “İngiltere-Hırvatistan maçında video teknik ekibi, topun oyuncuyla ilk temas anını seçmek yerine, topun oyuncunun ayağından ayrıldığı anı temel alan bir görüntüyü tercih etti.”

Ağ, bu görüntünün, ikinci golün atıldığı pozisyonda Hırvat oyuncunun ofsayt olup olmadığının belirlenmesinde geçerli bir referans olmadığını belirtti.

Bu durumun, turnuvadaki modern sistemin hatasını teyit ettiğini belirtti; zira Arjantin-Cezayir maçında da tartışmaya yol açan iki pozisyonun yanı sıra İsveç-Tunus maçındaki bir başka pozisyon da vardı.

İspanyol “AS” gazetesinin yayınladığı habere göre, yeni geliştirmeler arasında topa temas anını yüksek hassasiyetle tespit eden akıllı topun yanı sıra, hakemler için entegre kameralar ve “dijital ikiz” olarak bilinen teknolojiye dayanan oyuncular için üç boyutlu görüntüleme sistemleri yer alıyor.

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    "Verimliliği artırmak temel bir hedeftir"

    Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) teknik ortaklarından birinde çözüm mühendisi olarak görev yapan George Cox, yeni teknik sistemdeki hatalarla ilgili suçlamalara ve son birkaç saat içinde sosyal medya platformlarında ortaya çıkan tartışmalara yanıt verdi. Cox, “AS” gazetesine yaptığı açıklamada, “Temel amaç, verimliliği artırmak ve hataları azaltmaktır” dedi.

    Cox, turnuvaya katılan 1.248 oyuncunun tümü için gelişmiş bir tarama işlemiyle dijital modeller oluşturulduğunu açıkladı.

    "Bu Dünya Kupası'ndaki tüm oyuncuların taraması yapıldı. Her oyuncu, onu yüksek hassasiyetle yeniden üretmemizi sağlayan özel bir tarama odasından geçti" dedi.

    Ayrıca şunları ekledi: "Her oyuncu için sadece 30 saniyeye ihtiyacımız vardı ve bunu genellikle milli takımların kaldığı otellerde ya da basın günleri sırasında gerçekleştirdik. Ardından üç boyutlu modelin oluşturulması iki ila üç saat sürüyor."

    Bu teknolojinin amacının, ofsayt hesaplamalarında son derece yüksek bir doğruluk sağlamak olduğunu, böylece hakemlik karelerindeki oyuncular arasında vücut oranlarında farklılıklar görünmemesini hedeflediğini belirtti.

    Teknik sorumlu, işlemin son derece hassas olduğunu açıkladı; tarama işlemi sırasında oyuncuların saat veya bileklik gibi herhangi bir aksesuar takması yasaklandı, çünkü bunlar daha sonra analizde kullanılacak verilerin doğruluğunu etkileyebilirdi.

    Yetkili, “Oyuncuların ölçümleri değiştirebilecek herhangi bir şey takmadığından emin olmamız gerekiyordu; çünkü amaç sadece görüntü kalitesi değil, hakemlik analizinin doğruluğudur” dedi.

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    Sızma kararlarının hızlandırılması

    Rapora göre, yeni teknoloji turnuva boyunca ofsayt kararlarının alınmasını önemli ölçüde hızlandırdı; yardımcı hakemler, bazı durumlarda hücum sona ermeden hızlı müdahale edebilmek için dahili iletişim cihazları (kulaklıklar) aracılığıyla doğrudan sinyaller almaya başladı.

    Diğer durumlarda ise, saniyede 500 adede kadar veri kaydeden akıllı top verileri kullanılarak daha derinlemesine analizlere başvuruluyor. Örneğin, bir pozisyonda forvetin takım arkadaşından önce topa dokunduğunun teyit edilmesinin ardından İsveç lehine gol kararı verilmesi gibi.

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  • Hakemlik tekniği… Açık laboratuvar

    Hakemlik teknolojisi, bu Dünya Kupası’nda en ileri düzeyde denemelerin yapıldığı alanlardan biri olarak öne çıkıyor; burada, olayları hakemin kendi bakış açısından izlemeyi sağlayan “Hakem Görüşü” (Referee View) kamerası kullanılıyor.

    Bu teknoloji, görüntü sabitleme ve yayın kalitesini iyileştirmek için yapay zeka destekli ek iyileştirmeler uygulanmadan önce, İspanya Ligi de dahil olmak üzere bazı Avrupa liglerinde test edilmişti.

    Raporda, turnuva ortaklarının desteğiyle geliştirilen bu “Hakem Görüşü” teknolojisinin yeni bir görsel deneyim sunduğu ve yakın gelecekte modern futbolun vazgeçilmez bir parçası haline gelebileceği vurgulandı.