4 tartışmalı olayın ardından kesin açıklama… Dünya Kupası’nda “yarı otomatik ofsayt” sistemi hata mı yaptı?

"Yarı otomatik ofsayt" sistemi ve modern hakemlik teknolojileri, insan hatası payını azaltmak ve saha içindeki kararları hızlandırmak amacıyla turnuvaya eşlik eden teknolojik atılımın ışığında, 2026 Dünya Kupası'nın en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

Ancak hakemlik kararlarını analiz etme konusunda uzmanlaşmış İspanyol "Archivo Far" ağı, turnuva hakemlerinin yarı otomatik ofsayt sistemine dayanarak verdikleri kararların doğruluğundan şüphe duydu.

Ünlü ağa göre, “İngiltere-Hırvatistan maçında video teknik ekibi, topun oyuncuyla ilk temas anını seçmek yerine, topun oyuncunun ayağından ayrıldığı anı temel alan bir görüntüyü tercih etti.”

Ağ, bu görüntünün, ikinci golün atıldığı pozisyonda Hırvat oyuncunun ofsayt olup olmadığının belirlenmesinde geçerli bir referans olmadığını belirtti.

Bu durumun, turnuvadaki modern sistemin hatasını teyit ettiğini belirtti; zira Arjantin-Cezayir maçında da tartışmaya yol açan iki pozisyonun yanı sıra İsveç-Tunus maçındaki bir başka pozisyon da vardı.

İspanyol “AS” gazetesinin yayınladığı habere göre, yeni geliştirmeler arasında topa temas anını yüksek hassasiyetle tespit eden akıllı topun yanı sıra, hakemler için entegre kameralar ve “dijital ikiz” olarak bilinen teknolojiye dayanan oyuncular için üç boyutlu görüntüleme sistemleri yer alıyor.