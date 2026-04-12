4 önemli neden... Suudi milli takımı neden Walid Regragui ile sözleşme imzalamaktan vazgeçti?

Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın ayrılacağının kesinleştiğine dair haberlerin ardından, 2026 Dünya Kupası öncesinde ya da sonrasında Suudi Arabistan milli takımının başına geçecek yeni teknik direktörün kim olacağı konusundaki belirsizlik artıyor.
Renard, son dönemde zayıf sonuçlar, teknik istikrarsızlık ve medya ile taraftarların eleştirilerine karşı koyamama nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı.
Son günlerde, Yeşiller'in teknik direktörlüğünü üstlenecek birkaç isim gündeme geldi; bunların başında, eski Fas teknik direktörü Walid Regragui geliyor.
Ancak son saatlerde, Portekizli Pedro Emanuel (Al-Fayha), Yunan Georgios Donis (Al-Khaleej) ve Brezilyalı Pericles Chamusca (Al-Taawoun) gibi birkaç ismin daha gündeme geldiğine dair güvenilir haberler çıktı.
Walid Regragui'nin adı adaylar arasından çıkarıldı. "Koora" aşağıdaki satırlarda Faslı teknik direktörün adaylıktan çıkarılmasının olası nedenlerine ışık tutuyor.