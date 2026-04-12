4 önemli neden... Suudi milli takımı neden Walid Regragui ile sözleşme imzalamaktan vazgeçti?

Suudi milli takımının kulislerinde, özellikle 2026 Dünya Kupası başta olmak üzere büyük turnuvalar öncesindeki hassas dönemde, Walid Regragui’nin şu anda “Yeşiller”in başına geçmeyi kabul edip etmeyeceği konusunda şüpheler artıyor.

Bazı kaynaklar, Faslı teknik direktörün, yeniden yapılanma için uzun zaman gerektiren yeni bir projeye girmek yerine, idari ve teknik açıdan daha istikrarlı bir ortamda devam etmeyi tercih edebileceğini düşünüyor.

Ayrıca, Suudi futbolundaki medya ve taraftar baskısının niteliği, diğer milli takımlara kıyasla bu görevi kabul etmesini daha karmaşık hale getirebilecek faktörler arasında yer alıyor.

Dolayısıyla, geri çekilme fikri sadece teknik yönle ilgili değil, istikrar ve görevi çevreleyen koşullarla ilgili hususlara da uzanıyor.