AFP
4 önemli neden... Suudi milli takımı neden Walid Regragui ile sözleşme imzalamaktan vazgeçti?

Faslı teknik direktör, önümüzdeki dönemde Yeşillerin planları dışında kalacak

Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın ayrılacağının kesinleştiğine dair haberlerin ardından, 2026 Dünya Kupası öncesinde ya da sonrasında Suudi Arabistan milli takımının başına geçecek yeni teknik direktörün kim olacağı konusundaki belirsizlik artıyor.

Renard, son dönemde zayıf sonuçlar, teknik istikrarsızlık ve medya ile taraftarların eleştirilerine karşı koyamama nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı.

Son günlerde, Yeşiller'in teknik direktörlüğünü üstlenecek birkaç isim gündeme geldi; bunların başında, eski Fas teknik direktörü Walid Regragui geliyor.

Ancak son saatlerde, Portekizli Pedro Emanuel (Al-Fayha), Yunan Georgios Donis (Al-Khaleej) ve Brezilyalı Pericles Chamusca (Al-Taawoun) gibi birkaç ismin daha gündeme geldiğine dair güvenilir haberler çıktı.

Walid Regragui'nin adı adaylar arasından çıkarıldı. "Koora" aşağıdaki satırlarda Faslı teknik direktörün adaylıktan çıkarılmasının olası nedenlerine ışık tutuyor.


  • هيرفي رينارد - وليد الركراكي - جورجي جيسوس - سعد الشهري - herve Renard - jorge jesus - khaled al atawi - walid al regraguiKooora

    Görevi kabul etmenin zorluğu

    Suudi milli takımının kulislerinde, özellikle 2026 Dünya Kupası başta olmak üzere büyük turnuvalar öncesindeki hassas dönemde, Walid Regragui’nin şu anda “Yeşiller”in başına geçmeyi kabul edip etmeyeceği konusunda şüpheler artıyor.

    Bazı kaynaklar, Faslı teknik direktörün, yeniden yapılanma için uzun zaman gerektiren yeni bir projeye girmek yerine, idari ve teknik açıdan daha istikrarlı bir ortamda devam etmeyi tercih edebileceğini düşünüyor.

    Ayrıca, Suudi futbolundaki medya ve taraftar baskısının niteliği, diğer milli takımlara kıyasla bu görevi kabul etmesini daha karmaşık hale getirebilecek faktörler arasında yer alıyor.

    Dolayısıyla, geri çekilme fikri sadece teknik yönle ilgili değil, istikrar ve görevi çevreleyen koşullarla ilgili hususlara da uzanıyor.

    • Reklam
    Faslı antrenörün isteği

    El-Rakraki'nin kişisel tercihleri, aday listesinden çıkarılmasının en olası nedenlerinden biri olarak görülüyor; zira bazı haberlere göre Faslı teknik direktör, Suudi milli takımını çalıştırmayı şu anki öncelikleri arasında görmüyor.

    Bazıları, El-Rakraki'nin büyük bir turnuva öncesinde kısa süreli bir görevi üstlenmek yerine, uzun vadede daha fazla istikrar sağlayacağı bir teknik direktörlük projesine devam etmeyi tercih ettiğini düşünüyor.

    Ayrıca teknik direktör, teknik proje seçiminde tam özgürlük sağlayan bir ortamda çalışmayı tercih ediyor ve bu, şu anda Suudi Futbol Federasyonu içinde tam olarak mevcut olmayabilir.

    Böylece, kişisel istek, teknik direktörlük görevine getirilme şansını azaltmada önemli bir rol oynadı.

  • Kitlesel saldırı

    Walid Regragui'nin adı, sosyal medya platformları üzerinden bazı taraftar çevrelerinde bir tartışma dalgasına yol açtı; taraftarların bir kısmı, Regragui'nin Suudi milli takımının başına geçmesi fikrini reddetti.

    Bu reddedilme, teknik direktöre yöneltilen eleştirilerin gölgesinde geldi. Rakraki, daha önce yaptığı ve bazıları tarafından tartışmalı bulunan açıklamalarda, Fas milli takımının "kendisini temsil ettiğini, Arapları temsil etmediğini" belirtmiş ve bu sözler bazı takipçiler tarafından olumsuz olarak algılanmıştı.

    Bu durum, söz konusu açıklamaların geniş çapta yeniden paylaşılmasına neden oldu ve ona yönelik eleştirilerin şiddetini artırdı; bazı taraftarlar ise onu medyayla ilişkilerinde kibirli veya kendini beğenmiş gibi gördükleri olumsuz sıfatlarla nitelendirdi.

    Bu büyük halk tepkisi üzerine, bazı kesimler bu faktörün mevcut aşamada milli takımın kadrosundan çıkarılmasında etkili olabileceğini düşündü.

    Roshon Ligi'nde deneyim eksikliği

    Walid Regragui'nin Fas milli takımıyla elde ettiği başarılara rağmen, bazı haberlerde, Suudi Roshen Ligi'nde daha önce deneyim sahibi olmaması, adaylığı açısından olumsuz bir faktör olabileceğine işaret edildi.

    Suudi ligi, büyük uluslararası isimlerin yer aldığı karmaşık ve rekabetçi bir ortam haline geldi; bu da yerli ve yabancı oyuncuların özellikleri ile rekabetin seviyesi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmayı gerektiriyor.

    Bazıları, lig içindeki antrenörlerin deneyiminin, maçların baskısı ve günlük rekabetin ayrıntılarıyla başa çıkma konusunda onlara avantaj sağladığını düşünüyor.

    Bu nedenle, son dönemde Suudi Ligi'nde doğrudan deneyime sahip diğer isimler tercih edildi.