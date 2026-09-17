4-1'lik hezimetin ardından Priske'nin öfkesi! Sparta Prag teknik direktörü, Avrupa'daki çarpıcı galibiyete rağmen küplere bindi

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına üç yıllık aranın ardından, Omonia Nicosia ile Celta Vigo arasındaki karşılaşmayla aynı saatte oynanan iki açılış maçından birinde Ararat-Armenia deplasmanında aldığı 4-1’lik etkileyici galibiyetle geri döndü. Ev sahibi ekip, Erivan’daki Republic Stadium’da maça daha iyi başladı; ilk 10 dakika içinde direğe takıldı ve kontra ataklarla tehlike yarattı. Ancak teknik direktör Brian Priske’nin ekibi ilk baskıyı atlattı, yeniden sakinliğini kazandı ve sonunda maçın kontrolünü tamamen eline aldı.

Bu galibiyet, Sparta’nın tüm kulvarlardaki üst üste üçüncü zaferi oldu ve takımın adım adım ivme ile özgüven kazandığını gösterdi.