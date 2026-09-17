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4-1'lik hezimetin ardından Priske'nin öfkesi! Sparta Prag teknik direktörü, Avrupa'daki çarpıcı galibiyete rağmen küplere bindi
Ermenistan'da erken bir tehlikeyi atlatmak
Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına üç yıllık aranın ardından, Omonia Nicosia ile Celta Vigo arasındaki karşılaşmayla aynı saatte oynanan iki açılış maçından birinde Ararat-Armenia deplasmanında aldığı 4-1’lik etkileyici galibiyetle geri döndü. Ev sahibi ekip, Erivan’daki Republic Stadium’da maça daha iyi başladı; ilk 10 dakika içinde direğe takıldı ve kontra ataklarla tehlike yarattı. Ancak teknik direktör Brian Priske’nin ekibi ilk baskıyı atlattı, yeniden sakinliğini kazandı ve sonunda maçın kontrolünü tamamen eline aldı.
Bu galibiyet, Sparta’nın tüm kulvarlardaki üst üste üçüncü zaferi oldu ve takımın adım adım ivme ile özgüven kazandığını gösterdi.
- Gurgen Hakobyan
Guddal'ın hava hakimiyeti maçı belirledi
Tobias Guddal, deplasman ekibi için beklenmedik bir kahraman olarak öne çıktı; ilk yarıda iki kez ağları bularak maçı net şekilde Sparta'nın lehine çevirdi. İki gol de Adam Karabec'in ustalıkla kullandığı duran toplardan geldi ve teknik ekibi memnun eden hedefli bir taktik planı ortaya koydu. Savunmacı, uzun boyuna rağmen bu tek maçta Norveç'teki tüm kariyerinden daha fazla gol attı.
"Sezon öncesinde, hedeflerimizden birinin savunmacıların bize bu şekilde katkı vermesi olduğunu söylemiştik" diyen Priske, stoperin kritik etkisine dikkat çekti.
Savunmadaki aksaklıkların ve Brunes'in sıkıntılarının ele alınması
İkna edici skora rağmen Priske, maç sonrası değerlendirmesinde talepkâr kalmayı sürdürdü; ilk bölümdeki süregelen istikrarsızlıklara ve savunmadaki aksamalara dikkat çekti. Teknik direktör ayrıca, dokuz maçtır gol sevinci yaşayamayan forvet Jonatan Brunes'in süren gol suskunluğuna da değindi. Priske, golcünün çılgınca gol aramak yerine sıkı çalışmaya ve takım oyununa odaklanması gerektiğini vurguladı.
"Gollere bu kadar odaklanmamalı, daha çok sahada doğru şeyleri yapmaya odaklanmalı," diye açıkladı Priske.
- Gurgen Hakobyan
Yurt içi görev öncesinde ivme kazanıyor
Patrik Vydra, yedek oyuncu Matyas Vojta'nın da yer aldığı etkili takım oyununun ardından devre arasında Sparta'nın dördüncü golünü atarak başarılı geçen geceyi taçlandırdı. Avrupa'daki görevini başarıyla tamamlayan Priske ve oyuncuları, hemen havalimanına koşarak eve dönmek üzere yola çıktı. Kadro şimdi pazar günü Olomouc'a karşı oynanacak lig maçı öncesinde dikkatini hızla yeniden iç sahadaki meselelere çevirmek zorunda.
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