"Her şey halledilmişti; maaşım, bana bir ev ayarlamışlardı, hatta çocuklarım için okulları bile ayarlamışlardı," dedi Alvarez iki yıl önce Meksika’daki TV-Laint kanalında, “birdenbire” gerçekleşmeyen Borussia Dortmund’a transferiyle ilgili olarak: “Bugüne kadar hala anlamıyorum!”

Sport Bild gazetesi, o dönemki teknik direktör Edin Terzic’in Alvarez’e karşı çıktığını, oysa sportif direktör Sebastian Kehl’in anlaşmayı aslında çoktan tamamladığını bildirdi. Ancak BVB, kaptanı Emre Can ile sözleşmesini uzattı ve ayrıca VfL Wolfsburg’dan Felix Nmecha’yı 30 milyon avroya transfer etti.