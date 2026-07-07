Sky’ın haberine göre, Köln kulübü, Edson Alvarez’i en üst düzey bir defansif orta saha oyuncusu ve stoper olarak kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında BVB’ye transfer olmak üzereydi, ancak Ajax Amsterdam’da gösterdiği başarılı performansın ardından sonunda 38 milyon avroya West Ham United’a katıldı.
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38 milyon avroya mal oldu ve bir zamanlar BVB’nin en çok istediği oyuncuydu! 1. FC Köln, görünüşe göre sansasyonel bir transfer hamlesi üzerinde çalışıyor
"Her şey halledilmişti; maaşım, bana bir ev ayarlamışlardı, hatta çocuklarım için okulları bile ayarlamışlardı," dedi Alvarez iki yıl önce Meksika’daki TV-Laint kanalında, “birdenbire” gerçekleşmeyen Borussia Dortmund’a transferiyle ilgili olarak: “Bugüne kadar hala anlamıyorum!”
Sport Bild gazetesi, o dönemki teknik direktör Edin Terzic’in Alvarez’e karşı çıktığını, oysa sportif direktör Sebastian Kehl’in anlaşmayı aslında çoktan tamamladığını bildirdi. Ancak BVB, kaptanı Emre Can ile sözleşmesini uzattı ve ayrıca VfL Wolfsburg’dan Felix Nmecha’yı 30 milyon avroya transfer etti.
Edson Alvarez’ın 1. FC Köln’e transferine “prensipte açık” olduğu iddia ediliyor
Alvarez, üç yıllık bir gecikmeyle nihayet Bundesliga’ya transfer olabilir. Köln Başkanı Thomas Kessler ve kadro planlayıcısı Tim Steidten’in Alvarez’i Köln’e çekme planı “zorlu” bir süreç olarak şekilleniyor. Ancak Alvarez’in 1. FC Köln’e “hemen transfer olmaya prensipte açık” olduğu belirtiliyor.
Alvarez’i bir zamanlar Hammers’a getiren de Steidten’di. 2023’ten 2026’ya kadar o dönemde Premier Lig’de yer alan kulübün teknik direktörü olarak görev yaptı. Köln’de şu anda, bedelsiz olarak Mainz 05’e transfer olan orta saha lideri ve kaptan Eric Martel’in yerine geçecek bir isim aranıyor. Alvarez için yeniden kiralanma seçeneği de görünüşe göre mümkün.
Hammers, geçen sezon da Alvarez’e artık ihtiyaç duymuyor gibi görünüyordu. Meksikalı takım kaptanı, kiralık olarak Fenerbahçe İstanbul’da forma giyiyordu, ancak Şubat ayından itibaren ayak bileği ameliyatı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemedi.
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Edson Alvarez, Dünya Kupası’nda Meksika’nın kaptanı olarak ilk 11’de yer almadan oynuyor
Alvarez, El Tri ile ev sahibi olduğu Dünya Kupası’na tam zamanında formuna kavuştu, ancak beş maçın üçünde nihayetinde diğer oyunculara yer vermek zorunda kaldı. Güney Afrika’ya karşı alınan açılış galibiyetinde maçın son çeyreğinde oyuna girdi; ardından grup aşamasının son iki maçında 90 dakika boyunca sahada kaldı, ancak 16 turunda Ekvador karşısında yine 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı. İngiltere’ye karşı yaşanan dramatik elenme maçında ise devre arasında oyuna girdi.
Meksika Milli Takımı’nda Dünya Kupası boyunca neredeyse sadece stoper olarak görev alırken, Fenerbahçe’de ise defansif orta saha oyuncusu olarak oynadı. Alvarez’in West Ham ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor; ancak Londra ekibiyle birlikte Championship’e düşmesi neredeyse imkansız görülüyor. West Ham, geçen sezon 15 yıl aradan sonra ilk kez ikinci lige düşmüştü.
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