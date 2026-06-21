İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport’un haberine göre, Reds bu Fransız oyuncuyla orta sahasını güçlendirmek ve 25 yaşındaki oyuncu için süren rekabette rakiplerini geride bırakmak istiyor. Thuram’ın Juventus ile sözleşmesi 2029’a kadar devam ediyor, bu nedenle onun için hatırı sayılır bir transfer ücreti ödenmesi gerekecek. Şu anda piyasa değeri 38 milyon avro.
Çeviri:
38 milyon avro piyasa değeri: FC Liverpool’un Juventus’un yıldız oyuncusuyla ilgilendiği iddia ediliyor
Thuram, Juventus formasıyla Serie A sezonunun son düzlüğünde Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaçırdı; bu nedenle Bianconeri’nin, habere göre Şampiyonlar Ligi’nden elde edemeyeceği gelirleri telafi etmek amacıyla, uygun bir tazminat karşılığında oyuncunun ayrılmasına açık olduğu belirtiliyor.
Liverpool’un yanı sıra, 1998 Dünya Şampiyonu Fransız futbolcu Lilian Thuram’ın oğlu için Nottingham Forest ve Manchester United gibi iki Premier Lig kulübünün de ilgilendiği belirtiliyor.
- Getty Images
Khephren Thuram, Dünya Kupası kadrosuna seçilmedi
Reds, Thuram’ın AS Monaco’da yetişip OGC Nice’te forma giydiği dönemde de onunla ilgilenmişti. Jürgen Klopp’un teknik direktörlüğündeki Anfield Road ekibi, iddialara göre onun transferi için en güçlü adaydı; ancak 2024’te Thuram, 20 milyon avroluk transfer ücreti karşılığında sürpriz bir şekilde Torino’daki Bianconeri’ye transfer oldu.
Kardeşi Marcus, Inter Milano formasıyla milli takım teknik direktörü Didier Deschamps tarafından Dünya Kupası kadrosuna seçilirken, Khephren turnuvayı uzaktan izlemek zorunda kalacak. 2025 sonbaharında Equipe Tricolore formasıyla üç maça çıkmış olmasına rağmen, Fransa’nın 26 kişilik kadrosunda yer almıyor. Toplamda, 2023 yılından bu yana Fransa milli takımında dört kez forma giydi.
Khephren Thuram’ın 2025/26 sezonundaki istatistikleri:
Maçlar: 45 Oynama süresi: 3136 Goller: 4 Asist: 5