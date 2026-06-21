38 milyon avro piyasa değeri: FC Liverpool’un Juventus’un yıldız oyuncusuyla ilgilendiği iddia ediliyor

Reds, Thuram’ın AS Monaco’da yetişip OGC Nice’te forma giydiği dönemde de onunla ilgilenmişti. Jürgen Klopp’un teknik direktörlüğündeki Anfield Road ekibi, iddialara göre onun transferi için en güçlü adaydı; ancak 2024’te Thuram, 20 milyon avroluk transfer ücreti karşılığında sürpriz bir şekilde Torino’daki Bianconeri’ye transfer oldu.

Kardeşi Marcus, Inter Milano formasıyla milli takım teknik direktörü Didier Deschamps tarafından Dünya Kupası kadrosuna seçilirken, Khephren turnuvayı uzaktan izlemek zorunda kalacak. 2025 sonbaharında Equipe Tricolore formasıyla üç maça çıkmış olmasına rağmen, Fransa’nın 26 kişilik kadrosunda yer almıyor. Toplamda, 2023 yılından bu yana Fransa milli takımında dört kez forma giydi.