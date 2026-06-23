35 yaşında futbolu bırakan eski Arsenal yıldızı Aaron Ramsey, ilk kalıcı teknik direktörlük görevine atandı

Oxford United, kulübün yeni Erkek Takımı Baş Antrenörü olarak Ramsey’in göreve başladığını doğruladı; kulüp, bu gelecek vaat eden taktikçinin hizmetlerini elde etmek için birçok adayı geride bıraktı. Ramsey, parlak futbol kariyerinin sona ermesinin ardından hızla teknik direktörlük koltuğuna geçiş yaparak, İngiliz futbolunda en umut verici genç antrenörlerden biri olarak görülüyor.

Ataması resmiyet kazandıktan sonra bir açıklama yapan Ramsey, görevi devralmaktan duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: “Oxford United’ın baş antrenörü olarak atanmak benim için bir onur ve ayrıcalıktır. Kulüp yetkilileriyle yaptığım görüşmelerden, başarıya yönelik hırs ve arzuyu hissedebiliyorum; bu da bu fırsat karşısında büyük bir heyecan duyuyorum.”