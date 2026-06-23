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Mohamed Saeed

Çeviri:

35 yaşında futbolu bırakan eski Arsenal yıldızı Aaron Ramsey, ilk kalıcı teknik direktörlük görevine atandı

A. Ramsey
Championship
Oxford United
Arsenal
Galler

Eski Arsenal ve Juventus orta saha oyuncusu Aaron Ramsey, futbolu bırakma kararını kesin bir şekilde verdikten sonra resmi olarak teknik direktörlüğe adım attı. 35 yaşındaki oyuncunun Oxford United’ın yeni baş antrenörü olduğu doğrulandı; bu gelişme, Galler’in gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri için önemli bir yeni sayfa açıyor.

  • Kassam Stadyumu’nda yeni bir sayfa

    Oxford United, kulübün yeni Erkek Takımı Baş Antrenörü olarak Ramsey’in göreve başladığını doğruladı; kulüp, bu gelecek vaat eden taktikçinin hizmetlerini elde etmek için birçok adayı geride bıraktı. Ramsey, parlak futbol kariyerinin sona ermesinin ardından hızla teknik direktörlük koltuğuna geçiş yaparak, İngiliz futbolunda en umut verici genç antrenörlerden biri olarak görülüyor.

    Ataması resmiyet kazandıktan sonra bir açıklama yapan Ramsey, görevi devralmaktan duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: “Oxford United’ın baş antrenörü olarak atanmak benim için bir onur ve ayrıcalıktır. Kulüp yetkilileriyle yaptığım görüşmelerden, başarıya yönelik hırs ve arzuyu hissedebiliyorum; bu da bu fırsat karşısında büyük bir heyecan duyuyorum.”

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    Büyük ustalardan ilham alarak

    Arsène Wenger ve Massimiliano Allegri gibi efsanevi isimlerin altında çalışmış olan Ramsey’den, Championship takımına üst düzeyde zengin bir deneyim katması bekleniyor.

    Ramsey, “Bu, yıllardır hazırlandığım bir an,” dedi. “Kariyerim boyunca futbol dünyasının en iyi teknik direktörlerinden bazılarının altında oynadım ve yüksek baskı altındaki ortamlarda deneyim kazandım. Öğrendiklerimi kullanarak bu yetenekli oyuncu grubuna yüksek standartlar, profesyonellik ve çalışma ahlakı kültürünü aşılamak istiyorum.”

  • Yönetim kurulundan yüksek beklentiler

    Haberlere göre, Oxford United yönetimi, titiz bir mülakat süreci sırasında Ramsey’in kulüp için ortaya koyduğu vizyondan çok etkilendi. Kulüp Başkanı Dusan Bogdanovic, eski orta saha oyuncusunun kişisel azminin, U’ların uzun vadeli hedefleriyle mükemmel bir uyum içinde olduğunu vurguladı.

    Bogdanovic, “Bu fırsatı görüşmek üzere Aaron ile tanıştığımız andan itibaren, onun hırsının ve başarı arzusunun kulübümüzün hedefleriyle örtüştüğünü anladık,” dedi. “Süreç, bu kararın önemini yansıtacak şekilde titiz ve özenli bir şekilde yürütüldü.”

    “Gelişimimizin bir sonraki aşamasını şekillendirmeye yardımcı olabilecek bir lider bulmaya kararlıydık. Aaron her aşamada bizi etkiledi ve bu kulübü ileriye taşıyacak doğru kişi olduğuna eminiz.”

  • Yeni kampanyaya hazırlık

    Çocukluğundan beri forma giydiği kulüp Cardiff City’de kısa süren son futbol kariyeri ve geçici teknik direktörlük görevinin ardından 35 yaşında emekli olan Ramsey, takımın sezon öncesi hazırlıklarına dönmesiyle birlikte görevi devraldı. Futbol Operasyonları Başkanı Ed Waldron, kulübün önümüzdeki haftalarda yeni teknik direktörün taktiksel planına uygun şekilde kadroyu güçlendireceğini doğruladı.

    Waldron şu yorumda bulundu: “Aaron’ın bu görevde başarılı olma konusundaki tutkusu ve kararlılığı herkesin gözü önünde. Futbolla ilgili fikirleri, kulüp ve takım için bizim sahip olduğumuz vizyonla örtüşüyor; bu da bu atamayı doğru zamanda yapılan doğru bir karar haline getiriyor. Sezon öncesi hazırlıkların başlaması ve takımda önemli çalışmaların yürütüleceği bu dönem, kulüp için çok önemli bir dönem.”