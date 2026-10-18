AFP
Çeviri:
34 yıllık Ligue 1 rekoru kırıldı! Paris FC, dört penaltının gole çevrildiği yedi gollü nefes kesen maçta Rennes'i şoke etti
Stade Jean-Bouin'de tarihi penaltı çılgınlığı
Fransız futbolseverler, Paris FC ile Rennes arasında pazar günü oynanan ve yedi golün atıldığı nefes kesen maçta ender görülen bir istatistiğe tanık oldu. Bir Ligue 1 maçında 34 yıl sonra ilk kez dört penaltı da gole çevrildi ve 1992'den bu yana kırılamayan rekora ortak olundu.
Bir Ligue 1 maçında dört penaltının gole çevrildiği son karşılaşmayı bulmak için Ocak 1992'ye dönmek gerekiyor. O maçta Toulon ile Nancy de aynı penaltı tablosuna sahne olmuştu.
- AFP
Paris FC bol gollü mücadelede direnç gösterdi
Bu heyecanlı maçın merkezindeki isim, takımı mağlup olmasına rağmen bitiriciliğiyle öne çıkan Esteban Lepaul'dü. Rennes'in forveti, 30., 74. ve 87. dakikalarda kullandığı üç penaltıyı da gole çevirerek soğukkanlılığını gösterdi.
Lepaul'ün yaklaşık 11 metreden kullandığı penaltılardaki başarısına rağmen Paris FC, konuk ekibin golleri karşısında yılmadı. Ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma dakikalarının sonlarında attığı kritik gol de dahil olmak üzere iki kez fileleri havalandıran Maxime Lopez sayesinde maçın kontrolünü önce eline aldı. Karşılaşma boyunca hücumda etkili bir oyun sergileyen Paris ekibi, puan tablosunun üst sıralarına yakın zamanda yükselmesinin ardından ligin köklü güçlü takımlarıyla rahatlıkla rekabet edebileceğini gösterdi.
Son dakikalarda yaşanan VAR draması sonucu belirledi
Gecenin öne çıkan anlarından birine Lassine Sinayoko imza attı. Eski Auxerre oyuncusu, duran top dışındaki nadir etkileyici anlardan birini 77. dakikada kaydettiği muhteşem röveşata golüyle yaşatarak ev sahibi taraftarları coşturdu.
Skor 3-3’ken maç, ikinci yarının hareketli uzatma dakikalarında doruk noktasına ulaştı. Valentin Rongier’nin ceza sahası içinde Sinayoko’ya yaptığı dikkatsiz müdahalenin ardından hakem VAR monitörüne gidip penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen eski Auxerre hücumcusu, 97. dakikada soğukkanlı bir vuruşla galibiyet golünü attı.
- AFP
İstatistiksel dönüm noktaları ve ligdeki yansımaları
Son dakikalarda gelen bu galibiyet golü, Paris FC için özellikle önemliydi. Takım, Rennes karşısında 46 yıl sonra ilk kez kazandı. Olaylı karşılaşmadan aldığı üç puanla Ligue 1 puan tablosunda ikinci sıraya yükselen Paris FC, sezonun ilk haftalarındaki lider üzerinde baskı kurdu. Rennes ise mağlubiyetin ardından beşinci sıraya geriledi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun