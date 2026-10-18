Fransız futbolseverler, Paris FC ile Rennes arasında pazar günü oynanan ve yedi golün atıldığı nefes kesen maçta ender görülen bir istatistiğe tanık oldu. Bir Ligue 1 maçında 34 yıl sonra ilk kez dört penaltı da gole çevrildi ve 1992'den bu yana kırılamayan rekora ortak olundu.

Bir Ligue 1 maçında dört penaltının gole çevrildiği son karşılaşmayı bulmak için Ocak 1992'ye dönmek gerekiyor. O maçta Toulon ile Nancy de aynı penaltı tablosuna sahne olmuştu.