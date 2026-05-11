Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Bundesliga, LogoGetty Images
GOAL

Çeviri:

34. maç gününün ardından Bundesliga ve 2. Bundesliga'da puan eşitliği durumunda ne olur?

Bundesliga
Bundesliga II

Bundesliga Cumartesi günü son haftasına girerken, 2. Lig'in son maç günü Pazar günü oynanacak. Peki ya birden fazla takımın puanı eşit olursa ne olur?

Şampiyonluk çoktan belli oldu – son maç gününün (17 Mayıs) odak noktası artık Şampiyonlar Ligi’ndeki kalan yerler için verilecek heyecan verici mücadele. Şu anda RB Leipzig (3.), VfB Stuttgart (4.) ve Bayer Leverkusen (5.) Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı için başa baş bir yarış içinde. Puan tablosunun alt sıralarında ise üç takım aynı puanda bulunuyor. Ayrıca 2. Lig'de de iki maçın sonucu dışında her şey hala belirsiz. 

Peki, son maç gününün ardından takımlar puan eşitliği durumunda ne olur? Aşağıdaki makalede cevabı bulabilirsiniz.

Sizin için en uygun teklifi bulunAyda sadece 24,99 Euro'dan başlayan fiyatlarla

  • Bundesliga ve 2. Bundesliga'da puan eşitliği durumunda ne olur? Olası senaryolar

    34. haftada sadece üst sıralarda değil, bazı takımlar için de her şey hâlâ devam ediyor. Henüz kesin olarak küme düşecek takım belli değil. 1. FC Heidenheim (17.), muhteşem bir geri dönüşün ardından yeniden küme düşme play-off'u için gerçekçi bir şansa sahip. Artık sadece onur maçı oynayan FSV Mainz 05'i yenerse, teknik direktör Frank Schmidt'in takımı gerçekten de 16. sıraya yükselebilir. Çünkü VfL Wolfsburg (16.) ve FC St. Pauli (18.) birbirleriyle karşı karşıya gelecek. 

    2. Lig'de de sezonun son düzlüğünde heyecan dorukta. Üç takım, şampiyon Schalke 04'ün ardından ikinci yükselme pozisyonu için mücadele ediyor: SV Elversberg, Hannover 96 ve SC Paderborn - hepsinin de 59 puanı var. Ligin alt sıralarında da durum benzer şekilde kızışıyor. Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf'u yenerse, Arminia Bielefeld, Hertha BSC'den bir puan alırsa ve Braunschweig, Schalke'ye yenilirse, dört takım da 37 puana ulaşacak. Sadece Preußen Münster'in küme düşmesi kesinleşti. 

    • Reklam
  • Preußen Münster v SV Elversberg - 2. BundesligaGetty Images Sport

    Bundesliga ve 2. Bundesliga'da puan eşitliği durumunda ne olur?

    Bundesliga ve 2. Lig'de puan eşitliği durumunda, sıralamayı belirleyen çeşitli kriterler devreye girer; bu kriterler belirli bir sıraya göre düzenlenmiştir ve farklı ağırlıklarla değerlendirilir.

    1. Gol farkı: İlk olarak gol farkı belirleyicidir. Atılan ve yenilen gollerin farkı daha iyi olan takım üstte yer alır.

    2. Atılan gol sayısı: Gol farkı yeterli değilse, atılan gol sayısı daha fazla olan takım üstte yer alır.

    3. Karşılaşma sonucu: Hala eşitlik devam ederse, puanları eşit olan takımların gidiş-dönüş maçlarının toplam sonucu dikkate alınır.

    4. Karşılaşmalarda atılan deplasman golleri: Karşılaşmalarda da eşitlik devam ederse, karşılıklı maçlarda daha fazla deplasman golü atan takım üstünlük sağlar.

    5. Toplam deplasman gol sayısı: Daha sonra, sezonun tüm deplasman gol sayısı dikkate alınır.

    6. Baraj maçı: Tüm bunlar bir sonuca varmazsa, son çare olarak tarafsız sahada bir baraj maçı oynanır.

  • Bundesliga ve 2. Bundesliga'da puan eşitliği durumunda ne olur? TV yayını ve canlı yayın

    Cumartesi günü, Bundesliga'nın son haftasını canlı izlemek için iki kanal arasından seçim yapabilirsiniz. DAZN'de saat 15.30'da dokuz maçın tamamını içeren geniş bir yayın sizi bekliyor.

    Sky'da ise tüm maçları tek tek izleme imkanınız var. Böylece maçların heyecanına göre kanallar arasında geçiş yapabilirsiniz. 

    Ücretli TV kanalı ayrıca 2. Bundesliga maçlarının yayınını da üstleniyor. Bu konuda, konferans yayını ile tek tek maçlar arasında seçim yapabilirsiniz. 

    Şimdi izleyin!Canlı spor için adresiniz

  • Bundesliga: 34. hafta öncesi puan durumu

    SıraTakımMaçGollerFarkPuan
    1FC Bayern Münih33117:358286
    2Borussia Dortmund3368:343470
    3RB Leipzig3365:432265
    4VfB Stuttgart3369:472261
    5TSG Hoffenheim3365:481761
    6Bayer Leverkusen3367:462158
    7SC Freiburg3347:56-944
    8Eintracht Frankfurt3359:63-443
    9FC Augsburg3345:57-1243
    101. FSV Mainz 053342:53-1137
    11Hamburger SV3339:53-1437
    121. FC Union Berlin3340:58-1836
    13Bor. Mönchengladbach3338:53-1535
    141. FC Köln3348:58-1032
    15SV Werder Bremen3337:58-2132
    16VfL Wolfsburg3342:68-2626
    171. FC Heidenheim 18463341:70-2926
    18FC St. Pauli3328:57-2926

  • schoeppner heidenheim koelngetty

    2. Bundesliga: 34. hafta öncesi puan durumu

    SıraTakımMaçGollerFarkPuan
    1FC Schalke 043349:311867
    2SV 07 Elversberg3361:392259
    3Hannover 963357:411659
    4SC Paderborn 073357:451259
    5SV Darmstadt 983357:431452
    6Hertha BSC3346:38851
    71. FC Kaiserslautern3351:47449
    81. FC Nürnberg3344:42245
    9Karlsruher SC3352:62-1044
    10VfL Bochum3347:46141
    11Holstein Kiel3343:46-341
    121. FC Magdeburg3352:57-539
    13Dynamo Dresden3352:52038
    14Eintracht Braunschweig3336:53-1737
    15Fortuna Düsseldorf3333:50-1737
    16Arminia Bielefeld3347:50-336
    17SpVgg Greuther Fürth3346:68-2234
    18Preußen Münster3338:58-2030