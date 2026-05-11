34. maç gününün ardından Bundesliga ve 2. Bundesliga'da puan eşitliği durumunda ne olur?

34. haftada sadece üst sıralarda değil, bazı takımlar için de her şey hâlâ devam ediyor. Henüz kesin olarak küme düşecek takım belli değil. 1. FC Heidenheim (17.), muhteşem bir geri dönüşün ardından yeniden küme düşme play-off'u için gerçekçi bir şansa sahip. Artık sadece onur maçı oynayan FSV Mainz 05'i yenerse, teknik direktör Frank Schmidt'in takımı gerçekten de 16. sıraya yükselebilir. Çünkü VfL Wolfsburg (16.) ve FC St. Pauli (18.) birbirleriyle karşı karşıya gelecek.

2. Lig'de de sezonun son düzlüğünde heyecan dorukta. Üç takım, şampiyon Schalke 04'ün ardından ikinci yükselme pozisyonu için mücadele ediyor: SV Elversberg, Hannover 96 ve SC Paderborn - hepsinin de 59 puanı var. Ligin alt sıralarında da durum benzer şekilde kızışıyor. Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf'u yenerse, Arminia Bielefeld, Hertha BSC'den bir puan alırsa ve Braunschweig, Schalke'ye yenilirse, dört takım da 37 puana ulaşacak. Sadece Preußen Münster'in küme düşmesi kesinleşti.