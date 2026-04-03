300 puan, Barcelona'yı Atlético Madrid'i yenmeye motive ediyor

Teknik direktörü Hans Flick yönetimindeki Barcelona, Riyad Metropolitano Stadyumu'nda Atlético Madrid ile karşılaşacağı maçta önemli bir galibiyet hedefliyor.
Barcelona, yarın Cumartesi günü İspanya Ligi'nin 30. haftasında Atlético Madrid ile karşılaşarak zorlu bir sınava girecek.
Barcelona, 73 puanla La Liga sıralamasında lider konumda bulunurken, en yakın takipçisi Real Madrid'e 4 puan fark atmış durumda. Dördüncü sırada yer alan Atlético Madrid ise 57 puana sahip.
"Mundo Deportivo" gazetesine göre, bu gol rekoru, iki sezondan daha kısa bir sürede 300 gol atılmasıyla gerçekleştirildi.