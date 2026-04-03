300 puan, Barcelona'yı Atlético Madrid'i yenmeye motive ediyor

Barcelona şu anda tüm turnuvalarda toplam 299 gol kaydetmiştir; bu gollerin 174'ü 2024-2025 sezonunda, 125'i ise 2025-2026 sezonunda şu ana kadar atılmıştır.

Bu gol rekorunun ana itici gücü İspanya Ligi oldu (ilk sezonda 102 gol, ikinci sezonda 78 gol).

Dikkat çekici olan ise, Hans Flick'in takımının sadece 4 maçta gol atamamış olmasıdır.

Bireysel olarak ise gol dağılımı birkaç oyuncu arasında paylaşılıyor, ancak öne çıkan isimler var. Robert Lewandowski 58 golle listenin başında yer alırken, onu Ravinia (53) ve Lamine Yamal (39) takip ediyor.

