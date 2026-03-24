Çeviri:
30 yıllık kupa hasreti sona mı eriyor?! Aston Villa'nın unutulmaz bir çifte zafer kazanacağı öngörülürken, eski savunma oyuncusu Unai Emery'nin ayrılmasını nasıl önleyebileceğini açıklıyor
Emery, Avrupa Ligi'ni dört kez kazanan bir teknik direktördür
Villa, en son 1996 yılında Lig Kupası zaferinin tadını çıkararak prestijli bir kupa kazanmıştı. Aradan geçen otuz yılın ardından, bu başarısızlık dönemine parlak bir son vermek planlanıyor. Avrupa Ligi çeyrek finallerine ulaşmak için olumlu adımlar atıldı.
Son sezonlarda ilk beşin içine girmeyi başaran takımın planı, Avrupa'da ikinci kademe turnuvalardan uzak durmaktı. Ancak geçen sezon Premier Lig sıralamasında altıncı sıraya gerilediler ve bu durumla yetinmek zorunda kaldılar.
Bu turnuvayı dört kez kazanan Emery, Villa'yı şu anda bulundukları kıtasal yolda ilerletmek için ideal aday. Ayrıca, Arsenal'in teknik direktörü olarak geçirdiği, büyük ölçüde unutulabilir 18 aylık görev süresi boyunca takımı Avrupa Ligi finaline taşımıştı.
Villa, Porto, Nottingham Forest ve Real Betis gibi rakiplerinin arasında 2025-26 sezonunda bu şerefi elde etmenin favorisi olarak görülüyor ve sadık taraftar kitlesi, o zafer hissini yeniden tatmak için can atıyor.
Aston Villa, Avrupa Ligi zaferiyle kupa hasretine son verebilecek mi?
Eski Villa yıldızı Dunne, Şampiyonlar Ligi futbolunun gelecek sezon West Midlands’a geri döneceğine inanıyor. BetVictor Online Casino aracılığıyla GOAL’a özel bir röportaj veren İrlandalı oyuncu, bu katılım hakkının Premier Lig, Avrupa Ligi ya da her ikisi yoluyla mı elde edileceği sorusuna şu yanıtı verdi: “Büyük olasılıkla her ikisi de. Bence ligde formlarında bir düşüş yaşadılar ve işler biraz dağılmaya başlamış gibi görünüyordu ama hafta ortasındaki sonuç [Lille'e karşı 2-0 galibiyet] ve ardından West Ham'a karşı alınan sonuç, ortamdaki havayı değiştirdi. Bu inanç var ve bence şu anda hem Liverpool hem de Chelsea'nin başarısız olması - bir türlü istikrarlı bir performans veya sonuçlar ortaya koyamıyorlar gibi görünüyor - Villa'yı güçlendiriyor.
“En iyi 11'lerini sahaya sürdüklerinde – [Youri] Tielemans geri döndü – en iyi 11'lerini geri kazandıklarında, ilk dört veya beşte bitirme kapasitesinden fazlasına sahipler. Bence yeterince güçlüler ve oyuncuları değiştirip kadrolarını çok fazla değiştirerek Avrupa Ligi'nde kendilerini aşırı zorlamaları gerekmediğini düşünüyorum. Bence sezon sonuna kadar 11 ya da 14 kişilik kadroyu oldukça dengeli tutacaklar ve bu yeterli olacaktır.
“Bence Avrupa Ligi'ni kazanacaklar ve Premier Lig'de en az beşinci sırada bitirmelerini umuyorum. Şampiyonlar Ligi çok önemli çünkü Emery'yi tutmaları gerekiyor ve bence o da bunu istiyor.”
Emery, Villa Park'ta ne kadar süre daha görevde kalacak?
Emery’nin Villa ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Sevilla, Arsenal, Villarreal ve Paris Saint-Germain gibi takımlarda görev yapmış olan teknik adamın, ilerleyen bir dönemde bir başka dev kulübün başına geçeceği tahmin ediliyor.
Villa, 54 yaşındaki teknik adamın hırsına ayak uydurmayı umuyor. Kulübün eski futbol operasyonları başkanı Monchi, geçtiğimiz günlerde Mundo Maldini'ye şunları söyledi: "O zaten PSG ve Arsenal'de çalıştı. Emin değilim, ama bana Madrid, Barcelona veya United olacağını söylerseniz, bilemem.
“Birmingham'da ve Aston Villa'da mutlu olduğunu biliyorum. En üst düzey oyuncuları çalıştıracak niteliklere sahip ve bunu zaten yaptı. Yapabilir. Her oyuncudan en iyi performansı alabilme yeteneği var. Hazırlık aşamasında ne kadar metodik ve çalışkan olduğunu bizzat gördüm. Bu, vakaların yüzde 95'inde karşılığını veriyor.
“Bu yıl karmaşıktı, çünkü zorlu bir transfer dönemi geçirdik. Mali yük büyük bir yük oluşturdu. Geçen ay Tielemans, [Boubacar] Kamara ve [John] McGinn gibi tüm kilit oyuncularını kaybettiler. Bu oyuncular ortalama 45 veya 50 maç oynuyorlar.
“Öncelikli hedef, Şampiyonlar Ligi’ne kalmak olmalı. Europa League’in heyecanıyla birlikte muhteşem bir sezon geçirdiler. Takım bu mesajı benimsedi. [Ollie] Watkins, [Ezri] Konsa, McGinn veya [Matty] Cash ile konuşursanız, altın çağlarını yaşadıklarını göreceksiniz.”
Aston Villa'nın 2025-26 sezonu fikstürü: Avrupa kupaları ve Premier Lig maçları
Villa, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Serie A ekibi Bologna ile karşılaşmaya hazırlanıyor; bir sonraki uluslararası maç arası sona erdiğinde, gündemlerinde İtalya'ya yapılacak bir deplasman var.
Ardından, 12 Nisan'da Forest deplasmanıyla başlayacak yedi Premier Lig maçı oynayacaklar ve altıncı sıradaki Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan takımlara karşı sahip oldukları altı puanlık avantajı korumaya çalışacaklar.