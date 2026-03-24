30 yıllık kupa hasreti sona mı eriyor?! Aston Villa'nın unutulmaz bir çifte zafer kazanacağı öngörülürken, eski savunma oyuncusu Unai Emery'nin ayrılmasını nasıl önleyebileceğini açıklıyor

Villa, en son 1996 yılında Lig Kupası zaferinin tadını çıkararak prestijli bir kupa kazanmıştı. Aradan geçen otuz yılın ardından, bu başarısızlık dönemine parlak bir son vermek planlanıyor. Avrupa Ligi çeyrek finallerine ulaşmak için olumlu adımlar atıldı.

Son sezonlarda ilk beşin içine girmeyi başaran takımın planı, Avrupa'da ikinci kademe turnuvalardan uzak durmaktı. Ancak geçen sezon Premier Lig sıralamasında altıncı sıraya gerilediler ve bu durumla yetinmek zorunda kaldılar.

Bu turnuvayı dört kez kazanan Emery, Villa'yı şu anda bulundukları kıtasal yolda ilerletmek için ideal aday. Ayrıca, Arsenal'in teknik direktörü olarak geçirdiği, büyük ölçüde unutulabilir 18 aylık görev süresi boyunca takımı Avrupa Ligi finaline taşımıştı.

Villa, Porto, Nottingham Forest ve Real Betis gibi rakiplerinin arasında 2025-26 sezonunda bu şerefi elde etmenin favorisi olarak görülüyor ve sadık taraftar kitlesi, o zafer hissini yeniden tatmak için can atıyor.