30 milyon avroluk satın alma opsiyonu reddedildi! FC Barcelona, yıldız oyuncusunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

İngiliz Mirror gazetesi, Şubat ayında Manchester United yetkililerinin üzerinde anlaşmaya varılan satın alma opsiyonunun tutarından memnun olmadıklarını bildirmişti. Buna göre, forvetin piyasa değerinin çok daha yüksek olduğu düşünülmüş ve bu tutarın yaklaşık 60 milyon avro olarak belirlenmesini tercih etmişlerdi.

Rashford'un United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Old Trafford'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Kulüp içinde teknik direktör Michael Carrick'in forvete yeni bir şans verilmesi için çaba gösterdiği söyleniyor. İkili arasındaki bağ çok sıkı: Carrick, aktif futbolculuk kariyeri sırasında Rashford ile 48 kez aynı sahada yer almış ve onun niteliklerini hâlâ çok takdir ediyor gibi görünüyor.

Yine de Manchester'a dönüş, Rashford'un tercih ettiği senaryo değil. İngiliz oyuncu, spor geleceğini gördüğü FC Barcelona'da kalıcı olarak kalmayı umuyor. "Barça'da kalmak istiyorum. Bu benim en büyük hedefim, ama sıkı antrenman yapmamın ve her şeyimi vermemin sebebi bu değil. Hedefim kazanmak. Barça, şampiyonluklar kazanmak için kurulmuş büyük ve fantastik bir kulüp. Kulübe ve şehre çok iyi uyum sağladım. Buraya geldiğim andan itibaren kendimi çok iyi karşılandım" diye açıklamıştı Rashford geçen yılın sonunda.