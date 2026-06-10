Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Katalanlar, beş gün sonra süresi dolacak olan İngiliz oyuncu için 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya niyetli değil.
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30 milyon avroluk satın alma opsiyonu reddedildi! FC Barcelona, yıldız oyuncusunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
Buna rağmen Blaugrana, Rashford'u kadroda tutmak istiyor ve oyuncunun ana kulübü Manchester United ile yeni görüşmelere açık olduklarını belirtti. Olası bir çözüm olarak, kanat oyuncusunun bir kez daha kiralanması gündemde.
United, Rashford'u geçen yaz 2025/26 sezonu için Barcelona'ya kiralamıştı; bu transferden önce ise hücum oyuncusu Aston Villa'da kiralık olarak forma giymişti. Teknik direktör Hansi Flick yönetiminde 28 yaşındaki oyuncu, Barça'da değerli bir yedek oyuncuya dönüştü ve güçlü bir sezon geçirdi. 49 resmi maçta 14 gol ve 14 asist kaydetti. Böylece Rashford, İspanya şampiyonluğu ve Süper Kupa'nın kazanılmasında önemli bir rol oynadı.
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Rashford, Barcelona'da kalmayı tercih ediyor: "Bu benim en büyük hedefim"
İngiliz Mirror gazetesi, Şubat ayında Manchester United yetkililerinin üzerinde anlaşmaya varılan satın alma opsiyonunun tutarından memnun olmadıklarını bildirmişti. Buna göre, forvetin piyasa değerinin çok daha yüksek olduğu düşünülmüş ve bu tutarın yaklaşık 60 milyon avro olarak belirlenmesini tercih etmişlerdi.
Rashford'un United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Old Trafford'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Kulüp içinde teknik direktör Michael Carrick'in forvete yeni bir şans verilmesi için çaba gösterdiği söyleniyor. İkili arasındaki bağ çok sıkı: Carrick, aktif futbolculuk kariyeri sırasında Rashford ile 48 kez aynı sahada yer almış ve onun niteliklerini hâlâ çok takdir ediyor gibi görünüyor.
Yine de Manchester'a dönüş, Rashford'un tercih ettiği senaryo değil. İngiliz oyuncu, spor geleceğini gördüğü FC Barcelona'da kalıcı olarak kalmayı umuyor. "Barça'da kalmak istiyorum. Bu benim en büyük hedefim, ama sıkı antrenman yapmamın ve her şeyimi vermemin sebebi bu değil. Hedefim kazanmak. Barça, şampiyonluklar kazanmak için kurulmuş büyük ve fantastik bir kulüp. Kulübe ve şehre çok iyi uyum sağladım. Buraya geldiğim andan itibaren kendimi çok iyi karşılandım" diye açıklamıştı Rashford geçen yılın sonunda.
Marcus Rashford: 2025/26 Sezonu İstatistikleri
Oyunlar 49 Gol 14 Asist 14 Oynama süresi 2.622