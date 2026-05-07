30 lig maçında 29 gol: FC Bayern Münih, Ajax'ın yıldızını radarına almış görünüyor

Bild gazetesi böyle bildiriyor. Habere göre, Almanya’nın rekor şampiyonu 20 yaşındaki Belçikalı oyuncuya prensipte ilgi duyuyor; ancak Godts, Luis Diaz’ın yanında sol kanat pozisyonu için en güçlü üç aday arasında yer almıyor.

Münih ekibinin kanat pozisyonu için istediği oyuncu Newcastle United'dan Anthony Gordon, ancak Magpies'in istediği 90 milyon euro, şu anda FC Bayern için oldukça pahalı. İki kulübün Gordon'un piyasa değeri konusunda görüşleri arasında şu ana kadar 20 milyon eurodan fazla fark olduğu belirtiliyor.