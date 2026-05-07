Goal.com
Canlı
Mika Godts Ajax 2024 2025Getty Images
Daniel Buse

Çeviri:

30 lig maçında 29 gol: FC Bayern Münih, Ajax'ın yıldızını radarına almış görünüyor

Bundesliga
Bayern Münih
M. Godts
Ajax
Eredivisie

FC Bayern Münih, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Ajax Amsterdam'dan Mika Godts'u gündemine almış olduğu iddia ediliyor.

Bild gazetesi böyle bildiriyor. Habere göre, Almanya’nın rekor şampiyonu 20 yaşındaki Belçikalı oyuncuya prensipte ilgi duyuyor; ancak Godts, Luis Diaz’ın yanında sol kanat pozisyonu için en güçlü üç aday arasında yer almıyor. 

Münih ekibinin kanat pozisyonu için istediği oyuncu Newcastle United'dan Anthony Gordon, ancak Magpies'in istediği 90 milyon euro, şu anda FC Bayern için oldukça pahalı. İki kulübün Gordon'un piyasa değeri konusunda görüşleri arasında şu ana kadar 20 milyon eurodan fazla fark olduğu belirtiliyor. 

  • Bayern, Mika Godts'u iyi bir oyuncu olarak değerlendiriyor ve bu nedenle onu gelecek için bir seçenek olarak görüyor; ancak FCB açısından şu anda onunla ilgili herhangi bir adım atılması gerekmiyor. FC Bayern'in yanı sıra, Manchester'daki iki kulüp, United ve City'nin de Ajax'ın yıldızını takip ettiği söyleniyor. 

    Godts, gençlik yıllarında önce RSC Anderlecht, ardından KRC Genk forması giydi. 17 yaşında Ajax'a transfer oldu. Orada ikinci takımda birkaç maçta forma giydikten sonra çıkışını yaptı. Mart ayında Belçika milli takımında ilk kez forma giydi. 

    • Reklam
  • Mika GodtsGetty Images

    Mika Godts, ligin golcü sıralamasında birinci sırada yer alıyor

    Amsterdam ekibinin bir kez daha hayal kırıklığı yaratan sezonunda Godts, etkileyici istatistikler ortaya koyuyor: Eredivisie’de oynadığı 30 maçta 17 gol ve 12 asist kaydetti. Bu performansıyla ligin gol-asist sıralamasında Ayase Ueda (27, Feyenoord Rotterdam) ve Ismael Saibari’nin (23, PSV Eindhoven) önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Amsterdam'daki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve piyasa değeri şu anda 25 milyon euro. Bu da onu, Anthony Gordon'a kıyasla FC Bayern için oldukça uygun maliyetli bir alternatif haline getiriyor. 

  • FC Bayern'in önümüzdeki maçları:

    9 Mayıs, saat 18.30: Wolfsburg - FC Bayern
    16 Mayıs, 15.30: FC Bayern - Köln
    23 Mayıs, 20:00: FC Bayern - Stuttgart (DFB Kupası Finali)
Bundesliga
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR