3 seçenek, hepsi de acı tatlı... Suudi milli takımında Renard'ın yerine en uygun isim hangisi?

İlk başta, Suudi milli takımını Dünya Kupası'nda yönetmesi için Roshen Ligi dışından yabancı bir teknik direktörle anlaşma yapılması gündeme geldi ve bu konuda en çok öne çıkan isim, Fas milli takımının eski teknik direktörü Walid Regragui oldu.

Bu seçimin en önemli amacı, El-Rakraki gibi bir teknik direktörün Dünya Kupası'ndaki deneyimiydi. El-Rakraki, Fas milli takımını 2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı finale taşıyan ilk Arap ve Afrika takımı olarak bu başarıya imza atmıştı.

Ancak bu avantaj, bazı dezavantajlarla da karşı karşıya kalacak. Bunların en önemlisi, yeni teknik direktör El-Rakraki'nin Suudi milli takım oyuncularını, kültürlerini ve karakterlerini tanımaması ve bu durumun onunla uyum sağlamasını zorlaştıracak olmasıdır.

Bu, Suudi milli takımının eski teknik direktörü İtalyan Roberto Mancini'nin karşılaştığı en büyük sorundu. Birçok oyuncu, Mancini'nin kendileriyle iletişim kurma şeklinden şikayet etmişti ve bu durum, onun yönetimindeki "Yeşiller"in olumsuz sonuçlarına da yansımıştı.

Zamanın kısıtlı olması nedeniyle bu sorun daha da belirgin hale geliyor. Yeni teknik direktör, Suudi milli takım oyuncularıyla en fazla iki hafta önce, yani önümüzdeki Haziran ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası finallerinden önce bir araya gelebilecek.

Yeni yabancı teknik direktörün bu kısa süre içinde oyuncuları kişisel olarak tanımak, karakterlerine alışmak ve teknik fikirlerini onlara aktarmak zor olacak, bu da görevinin başarısızlıkla sonuçlanma riskini artıracaktır.