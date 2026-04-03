3 seçenek, hepsi de acı tatlı... Suudi milli takımında Renard'ın yerine en uygun isim hangisi?

Bu tür eksiklikleri gidermek için öne çıkan ikinci çözüm, bu sezon Suudi Roshen Ligi'nde bir takımı çalıştıran yabancı teknik direktörlerden biriyle sözleşme imzalamaktır.
Al-Nassr takımının teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus, bu kategorideki en önde gelen adaylar arasında yer alırken, onu sırasıyla Al-Hilal, Al-Ahli ve Al-Qadisiyah takımlarının teknik direktörleri olan İtalyan Simone Inzaghi, Alman Matthias Jaissle ve Kuzey İrlandalı Brendan Rodgers izliyor.
Bu çözümün avantajı, bu teknik direktörlerin Suudi oyuncuların özelliklerini zaten bilmeleri ve hem kişisel hem de teknik açıdan onları çok iyi tanımalarıdır. Bu bilgi, hem bu sezon hem de önceki sezonlarda Roshen Ligi'ndeki deneyimlerinden kaynaklanmaktadır.
Ancak bu avantajın karşısına çıkan başka dezavantajlar da var; en önemlisi, bu teknik direktörlerin, kulüpleriyle sürdürdükleri yoğun rekabet nedeniyle Suudi milli takımı için planlamaya ancak mevcut sezonun bitiminden sonra başlayabilecek olmaları.
Jesus, Inzaghi ve Jaissele, her takımın 8 maçı kalan Suudi Ligi şampiyonluğu için rekabet ediyorlar. Buna ek olarak, Elit ve 2. Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları ile Al-Hilal'in final maçını oynayacağı Khadim Al-Haramain Kupası da var.
Inzaghi, sezon sonuna kadar Al-Hilal ile iki ayda 13 maç oynayabilir; Yaesle, Al-Ahli ile 12, Jesus ise Al-Nassr ile 11 maç oynayacak. Rodgers ise Al-Qadisiyah ile 8'den fazla maç oynamayacak, bu da milli takım hakkında düşünmek için zaman olmadığı anlamına geliyor.
Buna ek olarak, yeni teknik direktör rakip takımların taraftarları tarafından kendi takımındaki oyuncuları kayırmakla ve onlardan daha hak eden diğer oyuncuların yerine onları nihai kadroya seçmekle suçlanacaktır.
Bu suçlamalar, milli takımı yöneten herhangi bir teknik direktör için normal görünebilir ve Renard'ın kendisi de bunlara maruz kalıyor, ancak belirli bir takımın teknik direktörünün bu göreve getirilmesi durumunda daha şiddetli olacaktır ve bu da Dünya Kupası öncesinde istenmeyen bir bölünmeye yol açacaktır.