3 seçenek, hepsi de acı tatlı... Suudi milli takımında Renard'ın yerine en uygun isim hangisi?

Fransız teknik direktörün yerine geçecek birçok aday var... Hangisi en iyisi?

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Fransız Hervé Renard, 2026 Dünya Kupası öncesinde Mısır ve Sırbistan milli takımlarına karşı alınan iki hazırlık maçı yenilgisinin ardından, son birkaç saat içinde taraftarların en çok konuşulan konusu haline geldi.

Suudi Arabistan milli takımı, geçen Cuma günü Cidde'deki Al-Inmaa Stadyumu'nda Mısır'a 4-0 yenildikten sonra, geçen Salı günü Belgrad'da Sırbistan'a 1-2 mağlup oldu.

    Renard'ın görevden alınması talepleri

    Bu iki maçın sona ermesinden bu yana, Renard'ın görevden alınması Suudi futbol camiasında, ister taraftarlar, ister medya mensupları, ister eski "Yeşiller" yıldızları olsun, en öncelikli talep haline geldi.

    Bu talepler son saatlerde daha da şiddetlendi, özellikle de Fransız "L'Équipe" gazetesi Renard'ın Suudi milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılmak ve 2026 Dünya Kupası'nda Gana milli takımını yönetmek istediğini ortaya çıkardıktan sonra.

    Bazıları, bu haberlerin ardından Fransız teknik direktörün kalmasının Suudi futbolu için bir hakaret olduğunu ve milli takımın iyi performans gösterme ve dolayısıyla Dünya Kupası'nda ilk turu geçme şansını azalttığını düşündü.

    Herkes, Renard'ın ardından Dünya Kupası'nda Suudi milli takımını yönetecek isimler için bir dizi aday göstermeye başladı; taraftarlar ise sunulan tüm seçenekler arasından en uygun olanının hangisi olduğu konusunda kararsız kaldı.

    Dışarıdan bir çözüm… Mancini örnek olarak

    İlk başta, Suudi milli takımını Dünya Kupası'nda yönetmesi için Roshen Ligi dışından yabancı bir teknik direktörle anlaşma yapılması gündeme geldi ve bu konuda en çok öne çıkan isim, Fas milli takımının eski teknik direktörü Walid Regragui oldu.

    Bu seçimin en önemli amacı, El-Rakraki gibi bir teknik direktörün Dünya Kupası'ndaki deneyimiydi. El-Rakraki, Fas milli takımını 2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı finale taşıyan ilk Arap ve Afrika takımı olarak bu başarıya imza atmıştı.

    Ancak bu avantaj, bazı dezavantajlarla da karşı karşıya kalacak. Bunların en önemlisi, yeni teknik direktör El-Rakraki'nin Suudi milli takım oyuncularını, kültürlerini ve karakterlerini tanımaması ve bu durumun onunla uyum sağlamasını zorlaştıracak olmasıdır.

    Bu, Suudi milli takımının eski teknik direktörü İtalyan Roberto Mancini'nin karşılaştığı en büyük sorundu. Birçok oyuncu, Mancini'nin kendileriyle iletişim kurma şeklinden şikayet etmişti ve bu durum, onun yönetimindeki "Yeşiller"in olumsuz sonuçlarına da yansımıştı.

    Zamanın kısıtlı olması nedeniyle bu sorun daha da belirgin hale geliyor. Yeni teknik direktör, Suudi milli takım oyuncularıyla en fazla iki hafta önce, yani önümüzdeki Haziran ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası finallerinden önce bir araya gelebilecek.

    Yeni yabancı teknik direktörün bu kısa süre içinde oyuncuları kişisel olarak tanımak, karakterlerine alışmak ve teknik fikirlerini onlara aktarmak zor olacak, bu da görevinin başarısızlıkla sonuçlanma riskini artıracaktır.

    Yabancı dil öğrenmenin avantajları ve dezavantajları

    Bu tür eksiklikleri gidermek için öne çıkan ikinci çözüm, bu sezon Suudi Roshen Ligi'nde bir takımı çalıştıran yabancı teknik direktörlerden biriyle sözleşme imzalamaktır.

    Al-Nassr takımının teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus, bu kategorideki en önde gelen adaylar arasında yer alırken, onu sırasıyla Al-Hilal, Al-Ahli ve Al-Qadisiyah takımlarının teknik direktörleri olan İtalyan Simone Inzaghi, Alman Matthias Jaissle ve Kuzey İrlandalı Brendan Rodgers izliyor.

    Bu çözümün avantajı, bu teknik direktörlerin Suudi oyuncuların özelliklerini zaten bilmeleri ve hem kişisel hem de teknik açıdan onları çok iyi tanımalarıdır. Bu bilgi, hem bu sezon hem de önceki sezonlarda Roshen Ligi'ndeki deneyimlerinden kaynaklanmaktadır.

    Ancak bu avantajın karşısına çıkan başka dezavantajlar da var; en önemlisi, bu teknik direktörlerin, kulüpleriyle sürdürdükleri yoğun rekabet nedeniyle Suudi milli takımı için planlamaya ancak mevcut sezonun bitiminden sonra başlayabilecek olmaları.

    Jesus, Inzaghi ve Jaissele, her takımın 8 maçı kalan Suudi Ligi şampiyonluğu için rekabet ediyorlar. Buna ek olarak, Elit ve 2. Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları ile Al-Hilal'in final maçını oynayacağı Khadim Al-Haramain Kupası da var.

    Inzaghi, sezon sonuna kadar Al-Hilal ile iki ayda 13 maç oynayabilir; Yaesle, Al-Ahli ile 12, Jesus ise Al-Nassr ile 11 maç oynayacak. Rodgers ise Al-Qadisiyah ile 8'den fazla maç oynamayacak, bu da milli takım hakkında düşünmek için zaman olmadığı anlamına geliyor.

    Buna ek olarak, yeni teknik direktör rakip takımların taraftarları tarafından kendi takımındaki oyuncuları kayırmakla ve onlardan daha hak eden diğer oyuncuların yerine onları nihai kadroya seçmekle suçlanacaktır.

    Bu suçlamalar, milli takımı yöneten herhangi bir teknik direktör için normal görünebilir ve Renard'ın kendisi de bunlara maruz kalıyor, ancak belirli bir takımın teknik direktörünün bu göreve getirilmesi durumunda daha şiddetli olacaktır ve bu da Dünya Kupası öncesinde istenmeyen bir bölünmeye yol açacaktır.

    Milli takım teknik direktörü... Acı çözümlerin en tatlısı

    Tüm bu eksiklikleri gidermek için en uygun çözüm, 2026 Dünya Kupası finallerinde Suudi milli takımını yönetmesi için yerli bir teknik direktörün görevlendirilmesi gibi görünüyor.

    Al-Ittifaq takımının teknik direktörü Saad Al-Shehri bu konuda en önde gelen aday olarak görülürken, aynı takımı ve geçtiğimiz yıllarda Suudi milli takımının bazı yaş gruplarını çalıştıran Khaled Al-Atwi'nin adı da öne çıkıyor.

    Ulusal teknik direktörün birçok avantajı vardır; bunların en önemlisi, Suudi oyuncuları, karakterlerini ve kültürlerini iyi tanımasıdır. Bu da, Dünya Kupası'nın başlamasına kadar kalan kısa sürede oyuncularla tanışma sürecini kısaltacaktır.

    Milli takım teknik direktörünün Suudi milli takım oyuncularını motive etmesi ve moralini yüksek tutması kolay olacak; bu da Dünya Kupası öncesindeki kısa sürede tam olarak aktarılamayabilecek teknik konuları bir ölçüde telafi edecektir.

    Aday gösterilen Saad Al-Shehri ve Khaled Al-Atwi'ye bakıldığında, ikisinin de üst düzey kulüplere bağlı olmaması bir avantajdır; bu da bir takımı diğerine göre kayırmakla suçlanmalarını azaltacaktır.

    Teknik açıdan bile, her iki teknik direktör de özellikle Suudi milli takımının genç yaş gruplarında başarılı bir kariyere sahip. Bu da, özellikle Suudi Arabistan'da milli takımlarla nasıl çalışılacağını tam olarak bildikleri anlamına geliyor.

    Şahri mi, yoksa El-Atwi mi?

    Saad Al-Shehri, Al-Attawi'ye göre bir avantaja sahip: 2025'in başında, eski İngiliz teknik direktör Steven Gerrard'ın yönetiminde yaşanan kaos ve kargaşanın ardından Al-Ittifaq'ın başına geçtiğinden beri kulüpte yarattığı büyük atılım.

    Ancak, Şahri'nin kalması durumunda, sezonun geri kalanında Al-Ittifaq'ın antrenörlüğünü bırakıp Suudi milli takımıyla yoğunlaşması, farklı takımların maçlarına katılarak Dünya Kupası için planlarını yapmaya başlaması daha iyi olacaktır.

    Eğer El-Shehri bu sezon Al-Ittifaq'taki görevine devam etmekte ısrar ederse, en kısa sürede Suudi milli takımına tamamen odaklanabilmesi için alternatif bir çözüme başvurmak, yani antrenör Khaled Al-Atwi'den yardım almak en iyisi olacaktır.