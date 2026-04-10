Ayrıca Dünya Kupası'nda Almanya ile karşılaşmayı da umuyor! Milyonlarca avroya mal olan yeni transfer, VfB Stuttgart'a kendini henüz kanıtlamadı

Nick Woltemade'nin transferiyle ilgili uzun süren tartışmaların sona ermesinden kısa bir süre sonra, VfB Stuttgart'ta düzenlenen bir basın toplantısında alışılmadık bir an yaşandı. Teknik direktör Sebastian Hoeneß, spor direktörü Fabian Wohlgemuth ve spor müdürü Christian Gentner'in bugüne kadarki kadro planlamasına şaşırtıcı derecede sert eleştiriler yöneltti.
Hoeneß, transfer döneminin kapanmasından kısa bir süre önce Woltemade'nin ayrılışının "büyük bir kayıp" olduğunu vurguladı ve şunları açıkladı: "Geçen yaz, hayata geçirmek istediğimiz bazı hedefler belirlemiştik. Ve Nick transfer edilmeden önce bile bu hedefleri tam olarak gerçekleştiremediğimizi açıkça belirtmeliyim." İki, hatta üç gün sonra, hücum hattını güçlendirmek için Badredina Bouanani ve Bilal El Khannouss transfer edildi.
Her ikisi de -artık kanıtlandığı üzere- milli forvetin doğrudan yedeği olamadı. Ancak El Khannouss şanslı bir transfer olarak ortaya çıktı ve kısa süre önce kalıcı olarak transfer edildi, Bouanani ise beklentilerin çok gerisinde kalıyor. Bu oyuncuların profillerinin golcüye benzemediğini bilen VfB, KRC Genk'ten Hyeon-gyu Oh'u transfer ederek gerçek bir golcü bulmaya çalıştı. Ancak transfer döneminin son gününde Güney Koreli oyuncu sağlık kontrolünden geçemedi.
Hoeneß'in açık sözlü açıklamalarından yaklaşık dört ay sonra, Schwaben Bundesliga'da iyi bir altıncı sırada kış tatiline girdi ve kupa müsabakalarında da tam yol ilerliyordu, ancak forvet sorunu yetkililerin kafasını rahat bırakmıyor gibiydi. Böylece VfB, İspanya İkinci Ligi ekibi Racing Santander'den Jeremy Arevalo için 7 milyon euro olduğu söylenen çıkış maddesini devreye soktu. Ancak 21 yaşındaki oyuncu şu ana kadar takıma bir güç katamadı.
Jeremy Arevalo'nun VfB Stuttgart'a transferi çok mu erken oldu?
O zamandan beri, altı Bundesliga maçında sadece 30 dakika süre aldı ve FC St. Pauli karşısında bir asist yaptı. Bu hızlı dripling ustasının ne kadar potansiyeli olduğunu Arevalo, özellikle 3. Lig'deki yedek takımdaki ilk ve şu ana kadar son maçında gösterdi. SV Waldhof Mannheim'ı 3-1 yendikleri maçta bir gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu. Ancak bunun dışında olumlu bir haber yok. Herkes bu transferden biraz daha fazlasını bekliyordu.
Pauli maçı öncesinde Arevalo, dört kez Bundesliga kadrosuna giremedi, bu da ikinci takımdaki kısa süreli macerasına neden oldu. Avrupa Ligi kadrosunda da genç Ekvadorlu için yer yoktu. "Listeye sadece sınırlı sayıda oyuncu yazabiliyoruz. Diğerleri şu anda bir adım önde," diyerek Hoeneß Şubat ayında verdiği kararı açıkladı: "Jeremy farklı bir ligden, farklı bir kültürden geliyor. Elbette işlerin biraz daha hızlı ilerlemesini ummuştuk. Yine de böyle bir durumun yaşanabileceğini biliyorduk."
Peki, Arevalo için hırslı Bundesliga'ya geçiş çok mu erken oldu? İlle de öyle değil. Hoeneß'in yaz aylarında öngördüğü gibi, transferin yapıldığı tarihte forvetteki alternatifler oldukça sınırlıydı. Kısa kış tatili öncesinde TSG Hoffenheim'a karşı alınan 0-0'lık beraberlik bu tezi destekliyor. Son üçte birde hücum gücü eksikliği açıkça görülse de, VfB teknik direktörü sadece iki kez oyuncu değişikliği yaptı ve Chris Führich'i oyuna sokarak hücumda tek bir değişiklik gerçekleştirdi. Onun yerine Tiago Tomas oyuna girdi; Tomas, bu sezon Bouanani gibi mecburiyetten forvet pozisyonunda da kendini denemişti. Her ikisi de daha çok derinlikten gelerek güçlerini ortaya koyuyor.
Ayrıca Bilal El Khannouss, Fas milli takımıyla Afrika Kupası'nda yer alıyordu ve Ermedin Demirovic, Deniz Undav'ın yokluğunda Ekim başından bu yana attığı beş golle muhteşem bir sezon başlangıcı yaptıktan sonra, karmaşık bir ayak sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. İyileşme süreci başlangıçta umulduğundan daha uzun sürdü, bu nedenle geri dönüşü Ocak başında Bundesliga'nın yeniden başlamasına kadar ertelendi. Böylece Arevalo için başarılı bir başlangıç yapmanın yolu tamamen açılmıştı.
Arevalo, transferinin ardından heyecanla şöyle demişti: "Hedeflerim, takıma çabuk uyum sağlamak, kendimi geliştirmek ve takımın başarısına katkıda bulunmak." Bu nedenle, Neckar'daki ilk aylarına ilişkin kişisel ara değerlendirmesi hayal kırıklığı yaratabilir. Her şeyden önce ona bir şeye ihtiyacı var: Sabır!
VfB yöneticileri, Arevalo'nun hemen bir katkı sağlamayabileceğini elbette hesaba katmışlardı. Wohlgemuth, "Jeremy'de hala geliştirmek istediğimiz büyük bir potansiyel görüyoruz" diye vurguladı. Bu yetenekli forvetle 2031'e kadar sözleşme imzalamasının bir sebebi de budur. Ancak Arevalo, er ya da geç yetkililere, neden bu kadar büyük bir yatırım yaptıklarını haklı çıkarmak zorunda. Arevalo'nun Schwabenland'a uyum sürecinde Chema Andres gibi İspanyolca konuşan oyuncular da yardımcı olacak. Hoeneß, onlara "Arevalo'nun entegrasyonunu kolaylaştırmaları için talimat verdi. O zamanlar onlara da yardım edilmişti."
Ancak Arevalo'nun entegrasyonu şu ana kadar daha çok seyirci rolünde ilerliyor - geçen hafta sonu BVB maçında bile yine tribünden izledi. "Jeremy buraya alışma sürecinde. Bu biraz zaman alacak," dedi Wohlgemuth, Arevalo'nun Ocak sonunda Gladbach maçında ilk kez kadroya girememesinin ardından ve iyimser bir şekilde ekledi: "Kesinlikle forma şansı bulacak."
Ancak o zamandan bu yana en fazla altı dakikalık dört kısa süreli oyuna çıkmasıyla bu tahmin pek de gerçekleşmedi. Şimdi Arevalo'ya düşen görev, önümüzdeki haftalarda uzun yaz tatiline kadar kendisine yüklenen umutları haklı çıkarmak ve "geç açan bir çiçek" olduğunu kanıtlamak. Tabii ki şans verilirse. Sonuçta, üç kez Ekvador milli takımında forma giyen oyuncu, bazı takım arkadaşlarıyla karşı karşıya gelmesini sağlayacak bir Dünya Kupası bileti için de mücadele ediyor. Bilindiği gibi, grup aşamasında Güney Amerikalılar Alman milli takımıyla karşılaşacak.
Ancak Arevalo, VfB'deki inişli çıkışlı başlangıcıyla henüz hiçbir şeyi mahvetmiş gibi görünmüyor. Ne de olsa teknik direktör Sebastian Beccacece, geçtiğimiz milli maç arası sırasında iki kez maçın bitimine kısa bir süre kala onu oyuna soktu.
VfB Stuttgart: 2025/26 sezonundaki tüm transferlere genel bakış
- Girişler:
Ad Pozisyon Eski kulübü Yayınlanan transfer ücreti Lorenz Assignon Defans Stade Rennes 12 milyon euro Noah Darvich Orta saha FC Barcelona 1 milyon euro Chema Andres Orta saha Real Madrid 3 milyon euro Badredine Bouanani Orta saha OGC Nice 15 milyon euro Bilal El Khannouss Orta saha Leicester City (kiralama + satın alma zorunluluğu) 3 milyon euro kiralama ücreti Lazar Jovanovic Forvet Kırmızı Yıldız Belgrad 5 milyon Euro Jeremy Arevalo Forvet Racing Santander 7 milyon euro Tiago Tomas Forvet VfL Wolfsburg 13 milyon euro
- Ayrılanlar:
Ad Pozisyon Yeni kulübü Yayılan transfer ücreti Dennis Seimen Kaleci SC Paderborn (kiralık) 0,25 milyon Euro (kiralama ücreti) Leonidas Stergiou Defans FC Heidenheim (kiralık) Kiralama ücreti bilinmiyor Anrie Chase Defans RB Salzburg 2 milyon euro Yannik Keitel Orta saha FC Augsburg (kiralık) 0,1 milyon Euro kiralama ücreti Woo-yeong Jeong Orta saha 1. FC Union Berlin 4 milyon Euro Luca Raimund Orta saha Fortuna Düsseldorf 0,4 milyon euro Enzo Millot Orta saha Al-Ahli 30 milyon Euro Juan Jose Perea Forvet FC Zürih bedelsiz Silas Forvet FSV Mainz 05 0,15 milyon Euro Jovan Milosevic Forvet SV Werder Bremen (kiralık) 0,65 milyon Euro Kiralama ücreti Luca Pfeiffer Forvet SV Elversberg bilinmiyor Jacob Bruun Larsen Forvet FC Burnley 4 milyon euro Nick Woltemade Forvet Newcastle United 75 milyon euro