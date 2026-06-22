28 yaşında! FC Bayern Münih’in eski yıldızı, Dünya Kupası’nın ardından kariyerini sonlandıracağını açıkladı

Bu düşüncelerin ardında, şu anda 2028 yılına kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan Hollanda doğumlu oyuncunun derin dini kökleri yatmaktadır. Defans oyuncusu, profesyonel kariyeri boyunca İslam’a olan bağlılığını her zaman ön plana çıkarmıştır.

Ramazan ayı boyunca, Avrupa'nın en üst düzey futbolunda maruz kaldığı fiziksel zorluklara rağmen, şafak vakti başından gün batımına kadar hiçbir yiyecek veya sıvı tüketmeme şeklindeki katı kurallara titizlikle uymuştur.