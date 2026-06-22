"Dünya Kupası'ndan sonra kariyerimi sonlandırabilirim. Hayat kısa. Kuran'ı ezberlemek ve bir gün bir caminin imamı olmak istiyorum," dedi 28 yaşındaki eski FC Bayern Münih oyuncusu.
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28 yaşında! FC Bayern Münih’in eski yıldızı, Dünya Kupası’nın ardından kariyerini sonlandıracağını açıkladı
Bu düşüncelerin ardında, şu anda 2028 yılına kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan Hollanda doğumlu oyuncunun derin dini kökleri yatmaktadır. Defans oyuncusu, profesyonel kariyeri boyunca İslam’a olan bağlılığını her zaman ön plana çıkarmıştır.
Ramazan ayı boyunca, Avrupa'nın en üst düzey futbolunda maruz kaldığı fiziksel zorluklara rağmen, şafak vakti başından gün batımına kadar hiçbir yiyecek veya sıvı tüketmeme şeklindeki katı kurallara titizlikle uymuştur.
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Mazraoui, Bayern’de mutlu olamadı
Mazraoui’nin spor kariyeri son yıllarda sürekli değişikliklerle şekillendi. 2022 yazında, bu savunma oyuncusu yetiştiği kulüp olan Ajax Amsterdam’dan transfer ücreti ödenmeden FC Bayern’e geçti. Münih’te inişli çıkışlı iki sezon geçirdi; bu süre zarfında toplam 55 resmi maça çıktı ve 2023 yılında Almanya Şampiyonluğu’nu kutladı.
Ancak Bayern'de hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu olamadı. Sürekli olarak ufak sakatlıklar onu geride bıraktı; ayrıca saha dışındaki siyasi görüşlerini dile getirmesi de kulüp içinde gerginliklere yol açtı. 2024 yazında nihayet ayrılık gerçekleşti: ManUnited harekete geçti ve Alman rekor şampiyonuna yaklaşık 15 milyon Euro transfer ücreti ödedi.
Mazraoui ise o dönemde Almanya’daki günlerine büyük bir hüzün duymadan bakmış ve şöyle açıklamıştı: “Bayern’de geçirdiğim iki sezonun ardından, bir dizi nedenden ötürü bir sonraki adıma geçmem gerekiyordu. Orada kendimi rahat hissettim, ancak başka bir yerde daha rahat hissedebileceğimi düşünüyordum. Neden böyle bir kulübe gittiğimi açıklamama gerek yok sanırım.”
Fas, Dünya Kupası'nda bir sonraki tura yükseldi
Mazraoui, geleceği konusunda nihai bir karar vermeden önce, Dünya Kupası’ndaki günlük maçlara odaklanıyor. Fas milli takımı, turnuvanın açılış maçında Brezilya’ya karşı 1-1’lik bir beraberlik elde etti. İkinci grup maçında ise Atlas Aslanları, İskoçya’ya karşı hak ettikleri 1-0’lık galibiyetle ilk üç puanı kazandı.
25 Haziran’da ise grup aşamasının son maçı, turnuvanın sürpriz takımı Haiti ile oynanacak. Rakip takım iki mağlubiyetin ardından turnuvadan erken veda etmek zorunda kalırken, Fas ise maç başlamadan önce bile son 16 turuna yükselmeyi garantilemiş durumda.