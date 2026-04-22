28 oyuncu ayrıldı ve çılgın bir bahis bunun simgesi: Fortuna Düsseldorf inanılmaz bir felakete doğru sürükleniyor

Özellikle Allofs, sezon boyunca yaptığı kamuoyu önündeki açıklamalarla zaman zaman Fortuna taraftarları arasında şaşkınlık yaratmıştı. Düsseldorf takımı, zayıf bir sezon başlangıcının ardından erken bir aşamada tüm yükselme hedeflerini bir kenara bırakmak zorunda kaldığında, Allofs sezon öncesinde hiçbir zaman yükselme hedeflerinden bahsetmediğini ısrarla savundu ve bu konuda onu alıntılayan bölgesel medyayı, gerçeğe aykırı haber yaptıkları için suçladı. Oysa Temmuz ve Ağustos aylarında Allofs'un bu konudaki görüşlerini çürüten çok sayıda alıntı dolaşıyordu.

Bir başka tartışmalı olay ise, artık eski yönetim kurulu üyesi olan bir kişinin bir taraftarla yaptığı bahsin ortaya çıktığı genel kurul toplantısında yaşandı. Bahsin konusu, uzun süredir sakat olan Lenz'in sahada kalma süresiydi. Taraftar, Allofs ile Lenz'in sezon boyunca en az 60 dakika süreyle oynadığı beş maça çıkamayacağına dair bahis yapmıştı. Allofs, genel kurulda şöyle cevap vermişti: "Bahsimizi kazanacağımdan eminim!"

Arka plan: Lenz, Eintracht Frankfurt ile bir zamanlar Avrupa Ligi'ni kazanmıştı, ancak 2023'te RB Leipzig'e ve ardından TSG Hoffenheim'a transfer olduktan sonra tekrarlayan baldır sakatlıkları nedeniyle sadece on (!) maçta forma giyebilmişti.

Allofs, Lenz'in tıbbi raporunu görmezden gelmiş ve özel bir sağlık kontrolüyle onun sağlığından ikna olmuştu - sonuçları ise feci oldu. Lenz, sezon başında iki kısa süreli oyuna çıktıktan sonra neredeyse üç ay boyunca sahalardan uzak kaldı; bu arada durumu düzeldi, ancak son yedi maçın sadece ikisinde forma giyebildi. Bu arada, dört maç kala Allofs gerçekten de bahsi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya: Lenz, bugüne kadar Fortuna formasıyla sadece üç maçta 60 dakikadan fazla sahada kaldı. Bu durum, Allofs ve Weber'in felaket niteliğindeki kadro planlamasının bir simgesi.