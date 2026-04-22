Goal.com
Canlı
Sven Mislintat
Jonas Rütten

Çeviri:

28 oyuncu ayrıldı ve çılgın bir bahis bunun simgesi: Fortuna Düsseldorf inanılmaz bir felakete doğru sürükleniyor

Bundesliga II
Fortuna Düsseldorf
C. Itten
A. El Azzouzi
C. Rasmussen
C. Lenz

Fortuna, sezona yükselme hedefleriyle başlamıştı, ancak şimdi küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durumun dramatik sonuçları olacak ve iki eski karar vericiyi felaket bir durumda bırakacak.

Fortuna Düsseldorf, küme düşme mücadelesinde gerçekten de 3. Lig'e düşmek zorunda kalırsa, bu geleneksel Renanya kulübünü telafi edilmesi neredeyse imkansız ve kulübün tüm geleceğini tehlikeye atacak bir oyuncu kaybı bekliyor.

Bild gazetesinin haberine göre, şu anda kiralanmış veya Fortuna forması giyen profesyonel oyunculardan sadece yedisinin 3. Lig için de geçerli sözleşmeleri bulunuyor. Şu anda sözleşmesi bulunan diğer 28 oyuncunun tamamı, kulübün küme düşmesi durumunda bedelsiz olarak kulüpten ayrılabilir.

  • Fortuna Düsseldorf: Küme düşmesi durumunda sadece yedi profesyonel oyuncu kalacak

    Bunlardan 17'sinin Fortuna ile halen devam eden sözleşmeleri var; diğer sözleşmeler ise yaz aylarında sona eriyor ya da ağır sakatlık geçiren kilit oyuncu Florent Muslija (SC Freiburg'dan) ve Sotiris Alexandropoulos (Benfica Lizbon) gibi oyuncuların kiralık sözleşmeleri sona eriyor.

    2026'nın ötesine kadar Fortuna'ya bağlı olan ve yeni spor direktörü Sven Mislintat tarafından transfer edilmeyen, aksine Klaus Allofs ve Christian Weber döneminde yeni sözleşme imzalamış olan oyunculardan, küme düşme durumunda geriye sadece ikisi kalıyor: Takım kaptan yardımcısı Tim Oberdorf ve sezon boyunca ilk 11'de yerini sağlamlaştıran üst düzey yetenek Sima Suso.

    Kış transfer döneminde transfer ettiği oyuncuların (Satoshi Tanaka, Kilian Sauck, Jordi Paulina) küme düşme durumunda da kulübe bağlı kalmaları konusunda ısrarcı olan Mislintat'ın aksine, Allofs ve Weber yaz transfer döneminde kulübe katılan çok sayıda yeni oyuncuyla ilgili olarak en kötü senaryoya karşı önlem almayı ihmal etmişlerdi. 

  • Fortuna Düsseldorf v Hannover 96 - 2. BundesligaGetty Images Sport

    Fortuna Düsseldorf, Allofs ve Weber'in felaketle sonuçlanan yaz transfer döneminin acısını çekiyor

    Cedric Itten (1,5 milyon euro), Anouar El Azzouzi (1,5 milyon euro) veya Christian Rasmussen (1 milyon euro) gibi pahalı transferler, sonuç olarak kesin bir mali yük haline gelebilir. Sadece Itten, bugüne kadar attığı 13 golle yüksek transfer ücretini haklı çıkardı. Ajax'tan transfer edilen Rasmussen, çoğu zaman gol fırsatlarını kaçıran, sakatlıklara yatkın ve kaprisli bir oyuncu olduğunu kanıtlarken, El Azzouzi'ye en azından nadiren forma şansı verilse de, çoğu zaman taktiksel disiplinsizliği ve etkisiz oyun stiliyle eleştirildi.

    Genel olarak, Allofs ve Weber'in yönetimindeki Fortuna'nın yaz transfer dönemi, geriye dönüp bakıldığında tam bir felaketti. Ya kesin olarak planlanan yeni transferler sürekli sakatlık geçirdi ve şüpheli sakatlık geçmişleri göz önüne alındığında kısmen de olsa önceden tahmin edilebilir bir şekilde kadro dışı kaldı (ör. Christopher Lenz, Julian Hettwer, Luca Raimund), ya da son ana kadar ikinci ligde oynayabileceklerini kanıtlayamadılar (Tim Breithaupt, Zan Celar, Jesper Daland).

    Allofs'un, geçen yılın Aralık ayında resmi olarak karşılıklı anlaşma ile ayrılmasının ardından, spor alanındaki krizde kendi payını da kamuoyuna açıklaması bu nedenle son derece mantıklı. Allofs, Welt TV'ye verdiği son demeçte, "Spor açısından elbette benim de bu konuda payım var" dedi. "Transfer döneminde çok kötü bir yaz geçirdik."

  • Christopher LenzIMAGO / STEINSIEK.CH

    Allofs'un Lenz üzerine yaptığı çılgın bahis, Fortuna'nın felaketle sonuçlanan sezonunun simgesi haline geldi

    Özellikle Allofs, sezon boyunca yaptığı kamuoyu önündeki açıklamalarla zaman zaman Fortuna taraftarları arasında şaşkınlık yaratmıştı. Düsseldorf takımı, zayıf bir sezon başlangıcının ardından erken bir aşamada tüm yükselme hedeflerini bir kenara bırakmak zorunda kaldığında, Allofs sezon öncesinde hiçbir zaman yükselme hedeflerinden bahsetmediğini ısrarla savundu ve bu konuda onu alıntılayan bölgesel medyayı, gerçeğe aykırı haber yaptıkları için suçladı. Oysa Temmuz ve Ağustos aylarında Allofs'un bu konudaki görüşlerini çürüten çok sayıda alıntı dolaşıyordu.

    Bir başka tartışmalı olay ise, artık eski yönetim kurulu üyesi olan bir kişinin bir taraftarla yaptığı bahsin ortaya çıktığı genel kurul toplantısında yaşandı. Bahsin konusu, uzun süredir sakat olan Lenz'in sahada kalma süresiydi. Taraftar, Allofs ile Lenz'in sezon boyunca en az 60 dakika süreyle oynadığı beş maça çıkamayacağına dair bahis yapmıştı. Allofs, genel kurulda şöyle cevap vermişti: "Bahsimizi kazanacağımdan eminim!"

    Arka plan: Lenz, Eintracht Frankfurt ile bir zamanlar Avrupa Ligi'ni kazanmıştı, ancak 2023'te RB Leipzig'e ve ardından TSG Hoffenheim'a transfer olduktan sonra tekrarlayan baldır sakatlıkları nedeniyle sadece on (!) maçta forma giyebilmişti.

    Allofs, Lenz'in tıbbi raporunu görmezden gelmiş ve özel bir sağlık kontrolüyle onun sağlığından ikna olmuştu - sonuçları ise feci oldu. Lenz, sezon başında iki kısa süreli oyuna çıktıktan sonra neredeyse üç ay boyunca sahalardan uzak kaldı; bu arada durumu düzeldi, ancak son yedi maçın sadece ikisinde forma giyebildi. Bu arada, dört maç kala Allofs gerçekten de bahsi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya: Lenz, bugüne kadar Fortuna formasıyla sadece üç maçta 60 dakikadan fazla sahada kaldı. Bu durum, Allofs ve Weber'in felaket niteliğindeki kadro planlamasının bir simgesi.

  • Christian WeberGetty Images

    Christian Weber, Fortuna Düsseldorf'tan ayrılmasının ardından Elversberg'e transfer oldu

    Allofs, görevden alınmasının ardından şu anda kulüpsuz kalırken, Weber ise Düsseldorf taraftarlarının şaşkınlığına neden olacak şekilde kariyerinde bir adım daha yukarı çıktı. Mislintat’ın göreve gelmesinin ardından Weber de Fortuna’nın sportif direktörlüğü görevinden derhal alınmış olsa da, yakında bir Bundesliga takımının kadro planlamasını üstlenebilir. Nitekim Nisan ortasından beri Fortuna'daki görevinin aynısını SV Elversberg'de sürdürüyor ve bu kulübün bir kez daha yükselme yarışında olduğu biliniyor.

    Özellikle ilginç olan ise, 33. haftada Weber'in Elversberg ile Düsseldorf'a konuk olması. Fortuna'nın zorlu kalan fikstürü ve yine inanılmaz sakatlık sorunu (şu anda altı potansiyel ilk 11 adayı sakat) göz önüne alındığında, bu noktada ligde kalma umudu da tamamen sönmüş olabilir.

    Önümüzdeki Cuma günü Fortuna, formda olan Dresden'i ağırlayacak, ardından Düsseldorf, Schalke'ye konuk olacak ve burada Schalke, muhtemelen yükselmeyi garantileyebilir. Elversberg maçından sonra, 34. haftada küme düşme rakibi Greuther Fürth ile bir "ya hep ya hiç" maçı oynanabilir. En geç o zaman, oyuncuların takımdan ayrılma tehdidi karşısında Fortuna, profesyonel futboldaki uzun vadeli geleceği için mücadele edecek.

Bundesliga II
Fortuna Düsseldorf crest
Fortuna Düsseldorf
F95
Dynamo Dresden crest
Dynamo Dresden
DOD