"28-3'ü geçebilir" - NFL efsanesi Tom Brady, Lionel Messi ve Arjantin'in, "en büyük geri dönüş" yarışında New England Patriots için gerçekleştirdiği Super Bowl mucizesini geride bırakmış olabileceğini kabul etti

Maçın bitiş düdüğünün ardından Brady, sosyal medyaya başvurarak bu geri dönüş karşısında duyduğu şaşkınlığı paylaştı. Super Bowl LI’daki kendi tarihi başarısıyla doğrudan bir karşılaştırma yaptı. O ünlü Amerikan futbolu şampiyonluk maçında, New England Patriots, Atlanta Falcons karşısında 28-3 gibi büyük bir geriden gelerek maçı 34-28 kazanmıştı. Messi'nin yarattığı futbol mucizesine tanık olan yedi kez Super Bowl şampiyonu olan Brady, X'te şöyle yazdı: "Evet, bu 28-3'ü bile gölgede bırakabilir."

Patriots, o ünlü galibiyetle Lombardi Kupası’nı kazanmış olsa da, bazı taraftarlar iki maçın öneminin farklı olduğunu savunsa da, her iki spor olayının da gerçekleşme olasılığının son derece düşük olması, dünya çapındaki sporseverlerin zihninde bu iki olayı sıkı sıkıya birbirine bağlamaya devam ediyor.



