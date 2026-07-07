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"28-3'ü geçebilir" - NFL efsanesi Tom Brady, Lionel Messi ve Arjantin'in, "en büyük geri dönüş" yarışında New England Patriots için gerçekleştirdiği Super Bowl mucizesini geride bırakmış olabileceğini kabul etti
Brady, Arjantin'in kahramanca performansına tepki gösterdi
Brady, Atlanta’da oynanan heyecan verici Son 16 maçı yakından takip ediyordu. Arjantin, Mohamed Salah’ın liderliğindeki coşkulu Mısır takımı karşısında maçın sonlarına doğru 2-0 gerideydi. Ancak Güney Amerika ekibi, 79. dakikada nihayet golü bulduğunda şaşırtıcı bir geri dönüşe imza attı.
Birkaç dakika sonra Messi, skoru 2-2'ye getiren hayati bir gol attı. Dramatik anlar, uzatma süresinin ikinci dakikasında Enzo Fernandez'in galibiyet golünü atmasıyla doruğa ulaştı. Nefes kesen bu gelişmeler, Mısır'ı turnuvadan eledi ve eski New England Patriots oyun kurucusu da dahil olmak üzere tüm seyircileri, galip gelen takımın gösterdiği direnç karşısında hayran bıraktı.
Tarihi bir Super Bowl karşılaştırması
Maçın bitiş düdüğünün ardından Brady, sosyal medyaya başvurarak bu geri dönüş karşısında duyduğu şaşkınlığı paylaştı. Super Bowl LI’daki kendi tarihi başarısıyla doğrudan bir karşılaştırma yaptı. O ünlü Amerikan futbolu şampiyonluk maçında, New England Patriots, Atlanta Falcons karşısında 28-3 gibi büyük bir geriden gelerek maçı 34-28 kazanmıştı. Messi'nin yarattığı futbol mucizesine tanık olan yedi kez Super Bowl şampiyonu olan Brady, X'te şöyle yazdı: "Evet, bu 28-3'ü bile gölgede bırakabilir."
Patriots, o ünlü galibiyetle Lombardi Kupası’nı kazanmış olsa da, bazı taraftarlar iki maçın öneminin farklı olduğunu savunsa da, her iki spor olayının da gerçekleşme olasılığının son derece düşük olması, dünya çapındaki sporseverlerin zihninde bu iki olayı sıkı sıkıya birbirine bağlamaya devam ediyor.
Messi, turnuvadaki mirasını pekiştiriyor
Mısır’a karşı sergilenen olağanüstü geri dönüş, Messi’nin uluslararası sahnede sahip olduğu muazzam etkiyi bir kez daha pekiştirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası’ndan erken elenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan forvet, tüm umutların yitirilmiş gibi göründüğü anda tek başına maçın gidişatını değiştirdi. Arjantin, gergin eleme maçlarında sık sık bu sembol oyuncusuna güvenmiştir ve Messi, aşırı baskı altında bir kez daha kusursuz bir performans sergileyerek beklentileri karşıladı.
Takımını ileriye taşıyan Messi, Mısır karşısında şok bir yenilginin yaşanmasını engelledi. Bu dramatik geri dönüş, Brady gibi spor efsanelerinin dikkatini çekmekle kalmadı, aynı zamanda bu yaz Kuzey Amerika’da prestijli kupayı kazanmak için yarışacak diğer ülkelere de net bir uyarı gönderdi.
- AFP
Arjantin için bundan sonra ne olacak?
Bu sansasyonel galibiyetin ardından Arjantin, yaklaşan Dünya Kupası çeyrek final maçına büyük bir ivmeyle girecek. Takım, Mısır’ı yenmek için harcadığı yoğun fiziksel ve duygusal efordan bir an önce toparlanmak zorunda. Teknik direktör Lionel Scaloni, bir daha böyle bir korku yaşamamak için savunmasını sağlamlaştırmaya odaklanacak; Messi ise kendine güvenen takım arkadaşlarını, dünya şampiyonluğunu savunmaya bir adım daha yaklaştırmaya çalışacak.
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