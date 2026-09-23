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270 dakika golsüz: Anisi Donis, Suudi Arabistan'a kaleyi mi unutturdu?

FEATURES
Suudi Arabistan - Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuveyt
Gulf Cup
G. Donis
Suudi Arabistan
Kuveyt
Yunanistan

Yunan teknik direktör yeni bir şey katmadı

Suudi Arabistan sonunda galibiyet yoluna geri döndü, ancak özellikle hücum hattında ve bilhassa gol atma konusunda hâlâ çeşitli sıkıntılar yaşıyor.

Suudi Arabistan, çarşamba günü Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan 27. Arap Körfezi Kupası "Halici 27" grup aşamasının ilk hafta karşılaşmasında Kuveyt'i 1-0 mağlup etti.

  • 270 dakika gol yok

    Suudi Arabistan'ın Kuveyt filelerine bulduğu tek gol, Hümam el-Hümami'nin şutunun Yusuf el-Hakkan'ın ayağına çarpıp kaleciyi yanıltarak ağlara gitmesiyle kendi kalesine kaydedildi.

    Böylece Suudi Arabistan, Denis yönetiminde çıktığı son 3 maçta, yani 2026 Dünya Kupası'ndaki İspanya ve Cape Verde karşılaşmaları ile Körfez Kupası 27'deki Kuveyt maçında kendi ayaklarıyla gol atmayı başaramamış oldu.

    Suudi Arabistan'ın attığı son gol, Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Uruguay filelerinde gelmişti; o maç 1-1 berabere sona ermişti.

    Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçını da eklediğimizde, Suudi Arabistan o karşılaşmada da gol atamamış, Senegal ile golsüz berabere kalmıştı. Bu da takımın son 5 maçta kendi ayaklarıyla yalnızca tek bir gol attığı anlamına geliyor.

    Denis yönetiminde Suudi Arabistan 7 maça çıktı ve bu maçlarda maç başına birden az bir ortalamayla 6 gol kaydetti. Bu gollerin 3'ü dünya sıralamasında 154. sırada yer alan Porto Riko filelerine, biri ise Kuveyt kalesine kendi kalesinden gelen bir goldü.

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  • Denis: sihirli değneğin bahanesi

    Kuveyt maçının ardından Donis, kendi yönetimindeki Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yaşadığı hücum kısırlığını gerekçelendirdi. Sorunun Dünya Kupası'ndan bu yana sürdüğünü ve eldeki fırsatları değerlendirmekte yattığını değerlendirdi.

    Donis, son dokunuşu iyileştirecek sihirli bir değneğe sahip olmadığını söyleyerek sorunun oyuncularda olduğuna dolaylı biçimde işaret etti ve bu sorunu çözüp iyileştirmek ve daha iyi bir konumda olmak için çalıştıklarını vurguladı.

    Yunan teknik adam, bu sorunun asıl nedeninin oyuncuların kale önünde güven ve sükunetten yoksun olması olduğunu, bunun da onların son ve son öncesi kararlarını doğru olmaktan çıkardığını değerlendirdi.

    Şöyle açıkladı: "Dünya Kupası'ndan bu yana aynı sorundan muzdaribiz. Topa sahip oluyoruz, maçı kontrol ediyoruz ve topu rakibin ceza sahasına yaklaştırıyoruz, ancak son pas ve son karar en iyisi olmuyor."

  • Suçlu kim: Donis mi, yoksa oyuncular mı?

    Herve Renard'ın açıklamaları taraftarlara sanki Suudi Arabistan Milli Takımı'nın maçların temposunu elinde tuttuğu ve kontrol ettiği, geriye kalan tek sorunun ise eldeki fırsatları gollere çevirmek olduğu izlenimini veriyor; oysa bu doğru değil.

    Kuveyt maçında Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kontrolü elinde tutan taraf olduğu ve önünde birçok fırsatın belirdiği, bunların ancak Abdullah Al-Hamdan'ın kötü değerlendirmesiyle kaçtığı doğru; bu da seviye farkı düşünüldüğünde doğaldı. Ancak Renard'ın söylediğinin aksine, Dünya Kupası'nda durum böyle değildi.

    Golsüz berabere biten Cabo Verde maçında Suudi Arabistan Milli Takımı 7 şuttan yalnızca bir tehlikeli fırsatı harcadı; rakip ise kalesine yönelttiği tam 15 şuttan aynı sayıda fırsatı heba etti.

    Buna karşılık, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın beklenen gol değeri 0.39'du; beklenen gol değeri 1.39 olan Cabo Verde'nin tam bir gol lehine olduğu bir farkla.

    Topa sahip olma ve maçın temposunu kontrol etme konusunda dahi üstünlük Afrika ekibindeydi.

    Durum, Renard'ın 4-0'lık farkla kaybettiği İspanya maçında daha da kötüydü; takımı bu maçta hiçbir tehlikeli fırsat üretemeden, direkler arasına yalnızca bir şut gönderdi ve kontrol açısından şaşırtıcı biçimde yalnızca 0.14'lük bir beklenen gol değeri kaydetti.

    Suudi Arabistan Milli Takımı'nın son 5 maçtaki tek golünü kendi ayağından kaydettiği ve 1-1 berabere biten Uruguay maçında bile, Suudi Arabistan net bir hücum gücüne sahip değildi.

    O maçta Suudi Arabistan Milli Takımı 7 şut çekti, bunların 3'ü direkler arasındaydı; buna karşılık Uruguay Milli Takımı 27 şut denedi. Bu rakam, özellikle ikinci yarıda Suudi Arabistan'ın hücumdaki yokluğunu yansıtıyor.

    Suudi Arabistan Milli Takımı'nın beklenen gol değeri tek bir tehlikeli fırsattan 0.66 iken, Latin ekibin beklenen gol değeri iki tehlikeli fırsattan 1.72'ydi.

    Uruguay kalecisi yalnızca iki şuta müdahale ederken, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kalecisi Mohammed Al-Owais tam 9 topa müdahale etti; bu da Uruguay'ın hakimiyetini yansıtıyor.

    Bu istatistiklere dayanarak, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın sorunu asla fırsatları gollere çevirmek olmadı; çünkü fırsatlar zaten baştan yeterince üretilmedi ve Suudi Arabistan oynadığı hiçbir maçta üstünlüğü elinde tutan taraf olmadı.

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  • Yolunu kaybeden Denis

    Yunan teknik direktörün özellikle hücum bölgelerindeki farklı tercihlerine bakıldığında sorun net biçimde ortaya çıkıyor.

    Donis, Dünya Kupası'nda hızlı, teknik ve hücum kurulumuna katkı sağlayan bir forvet olan Firas el-Bureykan'a asıl santrfor olarak güvenmiş, ardından Kuveyt karşısında onun yerine daha istikrarlı bir profile sahip olan Abdullah el-Hamdan'ı tercih etmişti.

    Buna, Salem el-Devseri'nin sakatlık nedeniyle Körfez turnuvasında yer alamaması eşlik etti; bu da ileri uçtaki değişikliği ikili hale getirdi ve onun yerine Hümam el-Hümami sahaya çıktı.

    Donis bununla da yetinmedi; Salih Ebu'ş-Şamat'ı yeniden kadrosuna dahil ederek onu Kuveyt karşısında ilk 11'de görevlendirdi, Sultan Mendeş'i ise yedek kulübesinde tuttu. Bu da ileri hattı tamamen farklı bir hale getirdi.

    Oyunculardaki değişimin ardından oyun tarzında da bir değişiklik geldi. Donis, yalnızca kontrataklarla yetinmek yerine, el-Hamdan'ın boy avantajı ve hava toplarındaki üstünlüğünden yararlanmak amacıyla daha çok ortalara yaslanmayı denedi.

    Ancak bu değişiklik de işe yaramadı ve Donis yönetiminde bariz şekilde sorun yaşayan hücum hattında daha fazla dağınıklığa yol açtı.

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