Suudi Arabistan'ın Kuveyt filelerine bulduğu tek gol, Hümam el-Hümami'nin şutunun Yusuf el-Hakkan'ın ayağına çarpıp kaleciyi yanıltarak ağlara gitmesiyle kendi kalesine kaydedildi.

Böylece Suudi Arabistan, Denis yönetiminde çıktığı son 3 maçta, yani 2026 Dünya Kupası'ndaki İspanya ve Cape Verde karşılaşmaları ile Körfez Kupası 27'deki Kuveyt maçında kendi ayaklarıyla gol atmayı başaramamış oldu.

Suudi Arabistan'ın attığı son gol, Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Uruguay filelerinde gelmişti; o maç 1-1 berabere sona ermişti.

Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçını da eklediğimizde, Suudi Arabistan o karşılaşmada da gol atamamış, Senegal ile golsüz berabere kalmıştı. Bu da takımın son 5 maçta kendi ayaklarıyla yalnızca tek bir gol attığı anlamına geliyor.

Denis yönetiminde Suudi Arabistan 7 maça çıktı ve bu maçlarda maç başına birden az bir ortalamayla 6 gol kaydetti. Bu gollerin 3'ü dünya sıralamasında 154. sırada yer alan Porto Riko filelerine, biri ise Kuveyt kalesine kendi kalesinden gelen bir goldü.