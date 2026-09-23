Herve Renard'ın açıklamaları taraftarlara sanki Suudi Arabistan Milli Takımı'nın maçların temposunu elinde tuttuğu ve kontrol ettiği, geriye kalan tek sorunun ise eldeki fırsatları gollere çevirmek olduğu izlenimini veriyor; oysa bu doğru değil.
Kuveyt maçında Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kontrolü elinde tutan taraf olduğu ve önünde birçok fırsatın belirdiği, bunların ancak Abdullah Al-Hamdan'ın kötü değerlendirmesiyle kaçtığı doğru; bu da seviye farkı düşünüldüğünde doğaldı. Ancak Renard'ın söylediğinin aksine, Dünya Kupası'nda durum böyle değildi.
Golsüz berabere biten Cabo Verde maçında Suudi Arabistan Milli Takımı 7 şuttan yalnızca bir tehlikeli fırsatı harcadı; rakip ise kalesine yönelttiği tam 15 şuttan aynı sayıda fırsatı heba etti.
Buna karşılık, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın beklenen gol değeri 0.39'du; beklenen gol değeri 1.39 olan Cabo Verde'nin tam bir gol lehine olduğu bir farkla.
Topa sahip olma ve maçın temposunu kontrol etme konusunda dahi üstünlük Afrika ekibindeydi.
Durum, Renard'ın 4-0'lık farkla kaybettiği İspanya maçında daha da kötüydü; takımı bu maçta hiçbir tehlikeli fırsat üretemeden, direkler arasına yalnızca bir şut gönderdi ve kontrol açısından şaşırtıcı biçimde yalnızca 0.14'lük bir beklenen gol değeri kaydetti.
Suudi Arabistan Milli Takımı'nın son 5 maçtaki tek golünü kendi ayağından kaydettiği ve 1-1 berabere biten Uruguay maçında bile, Suudi Arabistan net bir hücum gücüne sahip değildi.
O maçta Suudi Arabistan Milli Takımı 7 şut çekti, bunların 3'ü direkler arasındaydı; buna karşılık Uruguay Milli Takımı 27 şut denedi. Bu rakam, özellikle ikinci yarıda Suudi Arabistan'ın hücumdaki yokluğunu yansıtıyor.
Suudi Arabistan Milli Takımı'nın beklenen gol değeri tek bir tehlikeli fırsattan 0.66 iken, Latin ekibin beklenen gol değeri iki tehlikeli fırsattan 1.72'ydi.
Uruguay kalecisi yalnızca iki şuta müdahale ederken, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kalecisi Mohammed Al-Owais tam 9 topa müdahale etti; bu da Uruguay'ın hakimiyetini yansıtıyor.
Bu istatistiklere dayanarak, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın sorunu asla fırsatları gollere çevirmek olmadı; çünkü fırsatlar zaten baştan yeterince üretilmedi ve Suudi Arabistan oynadığı hiçbir maçta üstünlüğü elinde tutan taraf olmadı.