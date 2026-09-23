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270 dakika golsüz: Anisi Donis, Suudi Arabistan'a kalenin yolunu mu unutturdu?

FEATURES
Suudi Arabistan - Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuveyt
Gulf Cup
G. Donis
Suudi Arabistan
Kuveyt
Yunanistan

Yunan teknik direktör yeni bir şey katmadı

Suudi Arabistan Milli Takımı sonunda galibiyet yoluna geri döndü, ancak özellikle hücum hattında, daha net bir ifadeyle gol atma konusunda hâlâ birçok sıkıntı yaşıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, çarşamba günü Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan ve 27. Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasının grup aşamasının ilk hafta maçında Kuveyt Milli Takımı'nı 1-0 mağlup etti.

  • 270 dakika gol yok

    Suudi Arabistan'ın Kuveyt filelerine gönderdiği tek gol, Yusuf el-Hakkan'dan kendi kalesine geldi; Hemmam el-Hemmami'nin şutu ayağına çarptı ve kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu.

    Böylece Suudi Arabistan, Denis yönetiminde çıktığı son 3 maçta kendisi gol atmayı başaramamış oldu; söz konusu maçlar 2026 Dünya Kupası'nda İspanya ve Cape Verde'ye karşı, ardından Körfez Kupası 27'de Kuveyt'e karşı oynandı.

    Suudi Arabistan'ın attığı son gol, Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Uruguay filelerine gelmiş, o maç 1-1 beraberlikle sona ermişti.

    Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçı da eklendiğinde, Suudi Arabistan orada da gol atamamış, Senegal ile golsüz berabere kalmıştı; bu da son 5 maçta kendisinin yalnızca tek gol attığı anlamına geliyor.

    Denis yönetiminde Suudi Arabistan 7 maça çıktı ve bu maçlarda 6 gol attı; maç başına birden az gol ortalamasıyla bunların 3'ü dünya sıralamasında 154. olan Porto Riko filelerine, 1'i ise Kuveyt'in kalesine gelen kendi kalesine gol şeklinde geldi.

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  • Denis: sihirli değneğin gerekçesi

    Kuveyt maçının ardından Donis, kendi yönetimindeki Suudi Arabistan milli takımının yaşadığı hücum kısırlığını gerekçelendirdi ve sorunun Dünya Kupası'ndan bu yana devam ettiğini, eldeki fırsatları değerlendirmede yattığını değerlendirdi.

    Donis, son dokunuşu geliştirecek sihirli bir değneğe sahip olmadığını söyleyerek sorunun oyuncularda olduğuna dolaylı bir gönderme yaptı; bu sorunu çözmek ve daha iyi bir konumda olmak için geliştirmek adına çalıştıklarını vurguladı.

    Yunan teknik adam, bu sorunun temel nedenini oyuncuların kale önünde özgüven ve sükûnetten yoksun olması olarak değerlendirdi; bunun da onların son ve son öncesi kararlarını isabetsiz kıldığını belirtti.

    Şöyle açıkladı: "Dünya Kupası'ndan bu yana hâlâ aynı sorunu yaşıyoruz. Topa sahip oluyoruz, maçı kontrol ediyoruz ve topu rakibin ceza sahasına yaklaştırıyoruz, ancak son pas ve son karar en iyisi olmuyor."

  • Suçlu kim: Deniz mi, oyuncular mı?

    Donis'in açıklamaları taraftarlara Suudi Arabistan Millî Takımı'nın maçların temposunu elinde tuttuğu ve maçlara hâkim olduğu, tek sorunun ise eldeki fırsatları gole çevirmekte yattığı izlenimini verdi; oysa durum böyle değil.

    Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Kuveyt maçında daha hâkim taraf olduğu doğru; Abdullah el-Hamdan'ın kötü değerlendirmesi olmasaydı önünde birçok fırsat da belirdi, ki bu seviye farkı düşünüldüğünde son derece doğal. Ancak Donis'in dediğinin aksine, Dünya Kupası'ndaki gerçeklik bu değildi.

    Golsüz beraberlikle sonuçlanan Cabo Verde maçında Suudi Arabistan Millî Takımı, 7 şuttan yalnızca bir tehlikeli fırsatı harcadı; rakibi ise kalesine yaptığı tam 15 şuttan yine benzer bir fırsatı harcadı.

    Buna karşılık Suudi Arabistan Millî Takımı'nın beklenen gol değeri 0,39 idi; beklenen gol değeri 1,39 olan Cabo Verde'nin tam bir gol lehine olan farkıyla.

    Topa sahip olma ve maçın temposunu kontrol etme konusunda bile üstünlük, aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi Afrika ekibindeydi.

    Durum, Donis'in 4-0'lık farkla kaybettiği İspanya maçında daha da kötüydü; takımı bu maçta hiçbir tehlikeli fırsat üretemeden, isabetli yalnızca tek bir şut attı ve bu şaşırtıcı hâkimiyet tablosuyla beklenen gol değeri yalnızca 0,14 oldu.

    1-1 berabere biten ve Suudi Arabistan Millî Takımı'nın son 5 maçtaki tek golünü bizzat attığı Uruguay maçında bile Suudi Arabistan belirgin bir hücum gücüne sahip olamadı.

    O maçta Suudi Arabistan Millî Takımı 7 şut çekti; bunların 3'ü isabetliydi. Buna karşılık Uruguay Millî Takımı 27 şut çekti; bu rakam Suudi Arabistan'ın özellikle ikinci yarıda hücumdaki yokluğunu yansıtıyor.

    Suudi Arabistan Millî Takımı'nın beklenen gol değeri tek bir tehlikeli fırsattan 0,66 iken, Latin ekibinin beklenen gol değeri iki tehlikeli fırsattan 1,72 oldu.

    Uruguay kalecisi yalnızca iki şuta müdahale ederken, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın kalecisi Muhammed el-Uveys tam 9 topa müdahale etti; bu da aşağıdaki grafiğe göre Uruguay'ın hâkimiyetini yansıtıyor.

    Bu istatistiklere dayanarak, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın sorunu asla fırsatları gole çevirmek değildi; çünkü fırsatlar en baştan yeterince üretilemedi ve Suudi Arabistan oynadığı hiçbir maçta üstün taraf olamadı.

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  • Yolunu Kaybeden Denis

    Yunan teknik direktörün özellikle hücum hattındaki değişken tercihleri göz önüne alındığında sorun net biçimde ortaya çıkıyor.

    Donis, Dünya Kupası'nda hızlı, teknik ve hücum organizasyonuna katkı sağlayan bir forvet olan Firas el-Braikan'ı asli santrfor olarak tercih etti; ardından Kuveyt karşısında onun yerine daha istikrarlı bir profil çizen Abdullah el-Hamdan'a başvurdu.

    Buna, Salem el-Devseri'nin sakatlık nedeniyle Körfez turnuvasında yer alamaması eşlik etti; bu durum, onun yerine Hümam el-Hümami'nin oynamasıyla birlikte ileri hattaki değişikliği ikili hale getirdi.

    Donis bununla da yetinmedi; Salih Ebu'ş-Şemat'ı yeniden kadrosuna dahil etti ve onu Kuveyt karşısında ilk 11'de sahaya sürerken Sultan Mendeş'i yedek kulübesinde bıraktı; böylece ileri hat tamamen farklı bir görünüm aldı.

    Oyunculardaki değişimi bir de sistem değişikliği izledi; Donis, yalnızca kontratakla yetinmek yerine el-Hamdan'ın uzun boyundan ve hava toplarındaki üstünlüğünden faydalanmak amacıyla daha çok orta toplara dayanmaya çalıştı.

    Ancak bu değişiklik de işe yaramadı ve Donis yönetiminde açıkça sıkıntı yaşayan hücum hattında daha fazla dağınıklığa yol açtı.

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