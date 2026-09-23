Donis'in açıklamaları taraftarlara Suudi Arabistan Millî Takımı'nın maçların temposunu elinde tuttuğu ve maçlara hâkim olduğu, tek sorunun ise eldeki fırsatları gole çevirmekte yattığı izlenimini verdi; oysa durum böyle değil.

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Kuveyt maçında daha hâkim taraf olduğu doğru; Abdullah el-Hamdan'ın kötü değerlendirmesi olmasaydı önünde birçok fırsat da belirdi, ki bu seviye farkı düşünüldüğünde son derece doğal. Ancak Donis'in dediğinin aksine, Dünya Kupası'ndaki gerçeklik bu değildi.

Golsüz beraberlikle sonuçlanan Cabo Verde maçında Suudi Arabistan Millî Takımı, 7 şuttan yalnızca bir tehlikeli fırsatı harcadı; rakibi ise kalesine yaptığı tam 15 şuttan yine benzer bir fırsatı harcadı.

Buna karşılık Suudi Arabistan Millî Takımı'nın beklenen gol değeri 0,39 idi; beklenen gol değeri 1,39 olan Cabo Verde'nin tam bir gol lehine olan farkıyla.

Topa sahip olma ve maçın temposunu kontrol etme konusunda bile üstünlük, aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi Afrika ekibindeydi.

Durum, Donis'in 4-0'lık farkla kaybettiği İspanya maçında daha da kötüydü; takımı bu maçta hiçbir tehlikeli fırsat üretemeden, isabetli yalnızca tek bir şut attı ve bu şaşırtıcı hâkimiyet tablosuyla beklenen gol değeri yalnızca 0,14 oldu.

1-1 berabere biten ve Suudi Arabistan Millî Takımı'nın son 5 maçtaki tek golünü bizzat attığı Uruguay maçında bile Suudi Arabistan belirgin bir hücum gücüne sahip olamadı.

O maçta Suudi Arabistan Millî Takımı 7 şut çekti; bunların 3'ü isabetliydi. Buna karşılık Uruguay Millî Takımı 27 şut çekti; bu rakam Suudi Arabistan'ın özellikle ikinci yarıda hücumdaki yokluğunu yansıtıyor.

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın beklenen gol değeri tek bir tehlikeli fırsattan 0,66 iken, Latin ekibinin beklenen gol değeri iki tehlikeli fırsattan 1,72 oldu.

Uruguay kalecisi yalnızca iki şuta müdahale ederken, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın kalecisi Muhammed el-Uveys tam 9 topa müdahale etti; bu da aşağıdaki grafiğe göre Uruguay'ın hâkimiyetini yansıtıyor.

Bu istatistiklere dayanarak, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın sorunu asla fırsatları gole çevirmek değildi; çünkü fırsatlar en baştan yeterince üretilemedi ve Suudi Arabistan oynadığı hiçbir maçta üstün taraf olamadı.