"Gerek yok. Teşekkürler," diye yanıtladı Jens Wissing Instagram'da. Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünün bir taraftarı ona mesaj atmıştı. Al-Nassr'ı nasıl yenebileceğini daha iyi anlatabilmek için Wissing'in numarasını istemişti.
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26 yaşında kariyerini sonlandırdı, 38 yaşında Ronaldo’nun baş belası oldu: Jürgen Klopp’un danışmanı, adı duyulmamış bir Alman futbolcu için nasıl dev bir anlaşma ayarladı?
Bu iletişimin X’teaktarıldığı gibi gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediği maalesef şimdilik doğrulanamıyor. Ancak bu, maçın sonucuyla gayet uyumlu olurdu. 38 yaşında, Julian Nagelsmann ile aynı yaşta olan ve Münsterland doğumlu Wissing, o dönemde hâlâ Gamba Osaka’nın teknik direktörüydü.
Japonya’nın bu büyük şehrinden gelen kulüp, bir önceki sezonu dokuzuncu sırada tamamlamış ve bu süreçte 55 gol yemişti. Ardından Wissing, 2026 yılının başında görevi devraldı ve baş antrenör olarak ilk görevinde, kulübü hiç vakit kaybetmeden ve tamamen sürpriz bir şekilde, Avrupa Ligi’nin Asya’daki karşılığı olan AFC Şampiyonlar Ligi İkincisi’nin finaline taşıdı.
16 Mayıs'taki rakip, Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı, Joao Felix, Sadio Mane ve Kingsley Coman gibi diğer üst düzey yıldızlarla dolu Al-Nassr'dan başkası değildi. "Bireysel olarak bu kaliteyle boy ölçüşemeyiz," demişti Wissing, maç öncesinde kicker dergisine. “Önemli olan, bir takım olarak sahaya çıkmamız, güçlü yanlarımızı tutarlı bir şekilde sahaya yansıtmamız ve fiziksel olarak direnmemiz. Bunu başarabilirsek, fırsatlar yakalayacağız. Kesinlikle bir şansımız var.”
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Jens Wissing, Ronaldo’nun Al-Nassr takımını sansasyonel bir şekilde mağlup etti
Wissing haklıydı, Al-Hilal taraftarının yardımına ihtiyacı yoktu. Eski Bayern oyuncusu Takashi Usami’nin forma giydiği Osaka, 1-0’lık skorla sansasyonel bir galibiyet elde etti. Bu, teknik direktör için devasa bir başarıydı; bu galibiyet ona yeni bir kulüp ve muhtemelen çok büyük bir para kazandırdı.
Zira birkaç gün önce Wissing, Al-Ittihad’ın yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı. Suudi Arabistan’ın liman kenti Cidde’de bulunan kulüp, Wissing’e iki yıllık bir sözleşme teklif etti ve Wissing, Osaka’da toplam 27 maç (maç başına ortalama 1,78 puan) oynadıktan sonra bu sözleşmeyi imzaladı.
Al-Ittihad’da Wissing, kulübün beklentilerini karşılamak için daha da fazla çaba sarf etmek zorunda kalacak. Kulüp bir dışardan gelen takım değil, zirveye geri dönmeyi hedefliyor. Al-Ittihad, Suudi Arabistan’ın en eski kulübü ve 2025 yılında çifte şampiyonluk kazanmıştı. Ancak geçen sezon hayal kırıklığı yaratan bir beşincilikle yetinmek zorunda kaldı; kupa müsabakalarında ise yarı finalde (King's Cup) ve çeyrek finalde (AFC Şampiyonlar Ligi Elite) elendi. Bunun üzerine teknik direktör Sergio Conceicao görevinden ayrılmak zorunda kaldı.
- J.LEAGUE
Jens Wissing oyuncu olarak kariyerini ne zaman sonlandırdı?
Almanya’da Wissing, büyük ölçüde tanınmayan bir isimdir. Jürgen Klopp ile aynı menajeri olan bu eski profesyonel futbolcunun kariyeri oldukça sıra dışıdır. Oyuncu olarak 2001 ile 2004 yılları arasında FC Schalke 04'ün altyapısında yetişti. Daha sonra Preußen Münster'de, Wissing için ileride çok önemli bir rol oynayacak olan Roger Schmidt'in yönetiminde A takıma yükseldi.
Daha sonra Borussia Mönchengladbach’a transfer oldu ve 2010/11 sezonunda Bundesliga’da üç kez forma giydi. Ardından SC Paderborn 07 formasıyla ikinci ligde on bir kez sahaya çıktı. Profesyonel futbolcu Wissing’in en büyük sorunu, özellikle sık sık ameliyat geçirdiği ayak bileği başta olmak üzere, yaşadığı bir dizi ciddi sakatlıktı. Sonuç olarak profesyonel kariyerinde sadece 18 maça çıkabildi ve 26 yaşında kariyerine son vermek zorunda kaldı.
"Sakatlıklar kariyerimi büyük ölçüde etkiledi. Geriye dönüp baktığımda, asıl zor olan kariyerimin sona ermesi değil, o noktaya varana kadar geçen süreçti; çünkü her sakatlıkta en üst seviyeye geri dönmenin giderek zorlaştığını hissediyordun," demişti Wissing bir zamanlar transfermarkt.de'ye.
- AFP
Roger Schmidt, Jens Wissing’in en büyük akıl hocasıdır
Bundan sonra Wissing, fitness ve atletizm alanında çalışmaya başladı, ancak aynı zamanda erken yaşlarda antrenörlük kariyerine de adım attı. 2014 yılında 1. FC Gievenbeck’te işe başladı; beş yıl sonra ise Wissing, şu anda Fürth’ün teknik direktörü olan Heiko Vogel’in yönetimindeki Gladbach’ın ikinci takımında yardımcı antrenörlük yaptı.
2021’de eski antrenörü Schmidt tekrar sahneye çıktı ve Wissing’in ilerleyen kariyerinde önemli bir etki yaratacaktı. “Roger, tüm bu yıllar boyunca benim için önemli bir yol arkadaşı ve bir bakıma da akıl hocam oldu,” dedi.
"Fohlen"de geçirdiği iki yılın ardından Wissing, Schmidt’in peşinden PSV Eindhoven’a, daha sonra da Lizbon’daki Benfica’ya gitti; burada Schmidt’in kırmızı kart cezasından dolayı bir maçta kendisi de teknik direktörlük yaptı. Wissing, şu anda Japon J-League’de danışmanlık yapan Schmidt ile kariyerinin ilk şampiyonluklarını kazandı: Eindhoven’da Kupa ve Süper Kupa’yı, Portekiz’de ise 2023’te şampiyonluğu ve ertesi yıl Süper Kupa’yı elde ettiler.
- J.LEAGUE
Jens Wissing’in oyun konsepti nasıl tanımlanabilir?
Wissing’in oyun anlayışının, akıl hocası Schmidt’inkiyle karşılaştırılabilmesi ya da her ikisi tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olması pek de şaşırtıcı değil. Yani: yüksek ve agresif pres, her iki oyun yönünde yoğun hareketlilik, hızlı dikey oyun. Wissing’in kendi sözleriyle: “En genel anlamıyla, birlikte hücum etmek ve birlikte savunmak söz konusu. Bu da sahada her şeyin doğru anda, büyük bir taktiksel bütünlük ve gerekli yoğunlukla gerçekleşmesi gerektiği anlamına geliyor. Dinamik pozisyon oyunu, dikey oyun, karşı pres ve kompakt, top odaklı savunma gibi unsurlar bu süreçte önemli bir rol oynuyor.”
Wissing artık bu işin tadını aldı. Antrenör Pro Lisansını aldıktan sonra, geçtiğimiz sezon Thomas Letsch’in yardımcı antrenörü olarak görev yaptığı Red Bull Salzburg’da beş ay bile kalamadı. “Benim için sorumluluk almamın tam zamanı gelmişti. Artık kendi fikirlerimi hayata geçirme zamanının geldiğini hissediyordum,” dedi.
- J.LEAGUE
Jens Wissing için ilk sınav yakında gerçekleşecek
Suudi Pro Ligi’nde Wissing artık en değerli beş kadrodan birinin başına geçiyor. Takımın en tanınmış oyuncuları arasında eski Leverkusenli Moussa Diaby ve bir zamanlar Bayern’in ilgisini çeken Steven Bergwijn yer alıyor. İlk gerçek sınav çok geçmeden gelecek: 11 Ağustos’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al-Jazira ile AFC Şampiyonlar Ligi’nin elit grubuna katılmak için mücadele edilecek.
İki gün sonra lig resmi olarak yeni sezona başlayacak. Ronaldo ile yeniden bir araya gelme tarihi henüz belirlenmedi. Kesin olan tek şey: Wissing’in Instagram’da tüyolara ihtiyaç duymayacağı.
Jens Wissing: Antrenörlük kariyerinin aşamaları
Dönem Kulüp Görev 2014-2019 1. FC Gievenbeck Baş antrenör 2019-2021 Borussia M’gladbach II Yardımcı antrenör 2021-2022 PSV Eindhoven Yardımcı antrenör 2022-2024 Benfica Yardımcı antrenör 2025 FC Red Bull Salzburg Yardımcı antrenör 2026 Gamba Osaka Baş antrenör 2026'dan beri Al-Ittihad Baş antrenör
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