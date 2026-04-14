Maisfutebol'un haberine göre, 20 yaşındaki savunma oyuncusunun gelecek sezon için transferi konusunda görüşmeler yapılmış. Ancak Famalicao'nun çok yüksek transfer bedeli talebi, anlaşmanın gerçekleşmesinin önündeki bir engel olabilir: Yükselen takımın Ba için 25 milyon avro artı bonus ödemeleri talep ettiği söyleniyor.
26 profesyonel maç için 25 milyon euro: BVB, Portekiz Ligi'nden hızla yükselen bir yıldızı kadrosuna kattı
Ba, Portekiz Ligi'nde beşinci sırada yer alan takımda bu sezonun keşiflerinden biri. Senegalli oyuncu kış transfer döneminde ilk 11'de yerini kazandı ve artık takımın kilit isimlerinden biri haline geldi. Bu sezon 19 lig maçına çıkan Ba, bu maçlarda 2 gol ve asist kaydetti. Bir asistin yanı sıra, Ba Mart ortasında CD Nacional'a karşı 1-0 kazanılan maçta da coşkuyla karşılanan galibiyet golünü attı. Toplamda profesyonel olarak 26 maça çıktı.
Ba, 2023 yılında memleketindeki AJEL Rufisque'den kiralık olarak FC Valenciennes'e transfer oldu. Bir yıl sonra Famalicao onu bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Ba, nisan sonunda sözleşmesini erken uzattı ve artık 2030 yılına kadar Famalicao'ya bağlı. Birkaç gün önce Record gazetesi, Ba'nın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalisti Sporting CP'nin transfer listesinde olduğunu yazdı.
Bastien Meupiyou'nun da BVB'ye transfer adayı olduğu söyleniyor
Maisfutebol'a göre, BVB'nin radarında olan tek genç Portekiz ligi savunma oyuncusu Ba değil. CD Alverca'dan Bastien Meupiyou (20) da adaylar arasında yer alıyor. Meupiyou'nun sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.
Borussia Dortmund, geçen hafta savunma lideri Nico Schlotterbeck ile sözleşmesini uzatarak savunmadaki bir boşluğu doldurdu. Ancak Niklas Süle yaz aylarında kulüpten bedelsiz ayrılacağı için, savunma için yeni bir oyuncunun transfer edilmesi muhtemel görünüyor. AFC Bournemouth'tan Marcos Senesi (28) ve eski oyuncu Aron Anselmino (20, Chelsea'den Racing Strasbourg'a kiralanmış) hakkında da bu yönde söylentiler var.
Dortmund'un teknik direktörü Niko Kovac, Cuma günü Bayern Leverkusen ile oynanan Bundesliga maçı öncesinde Anselmino hakkında şunları söyledi: "Bazen Strasbourg'un nasıl oynadığını veya onun sahaya çıkıp çıkmadığını kontrol ediyorum. Bu gayet normal. Ancak eskisi kadar sık oynamaması ya da bizim takımda oynadığı kadar sık oynamaması beni üzüyor."
BVB'nin rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Ousmane Dembele Forvet Stade Rennes 2016 35,5 milyon euro Sebastien Haller Forvet Ajax Amsterdam 2022 31 milyon euro Mats Hummels Defans FC Bayern 2019 30,5 milyon euro Jobe Bellingham Orta saha AFC Sunderland 2025 30,5 milyon euro Jude Bellingham Orta saha Birmingham City 2020 30,15 milyon euro