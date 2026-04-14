26 profesyonel maç için 25 milyon euro: BVB, Portekiz Ligi'nden hızla yükselen bir yıldızı kadrosuna kattı

Maisfutebol'a göre, BVB'nin radarında olan tek genç Portekiz ligi savunma oyuncusu Ba değil. CD Alverca'dan Bastien Meupiyou (20) da adaylar arasında yer alıyor. Meupiyou'nun sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

Borussia Dortmund, geçen hafta savunma lideri Nico Schlotterbeck ile sözleşmesini uzatarak savunmadaki bir boşluğu doldurdu. Ancak Niklas Süle yaz aylarında kulüpten bedelsiz ayrılacağı için, savunma için yeni bir oyuncunun transfer edilmesi muhtemel görünüyor. AFC Bournemouth'tan Marcos Senesi (28) ve eski oyuncu Aron Anselmino (20, Chelsea'den Racing Strasbourg'a kiralanmış) hakkında da bu yönde söylentiler var.

Dortmund'un teknik direktörü Niko Kovac, Cuma günü Bayern Leverkusen ile oynanan Bundesliga maçı öncesinde Anselmino hakkında şunları söyledi: "Bazen Strasbourg'un nasıl oynadığını veya onun sahaya çıkıp çıkmadığını kontrol ediyorum. Bu gayet normal. Ancak eskisi kadar sık oynamaması ya da bizim takımda oynadığı kadar sık oynamaması beni üzüyor."



