25 milyonluk yıldırım ayrılık ve büyük soruna çözüm: Eintracht Frankfurt'ta çifte transfer bombası mı?

Sky'ın haberine göre orta saha yıldızı Hugo Larsson şu anda, Eintracht'ın izniyle transfer görüşmeleri yapmak üzere Londra'da iki takımla bulunuyor. Bu iki kulüpten birinin Crystal Palace olduğu belirtiliyor. Ancak SGE'nin 22 yaşındaki İsveçli oyuncunun bonservisi için en az 25 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor.

Larsson üç yıl önce Malmö FF'den 9 milyon euro karşılığında gelmişti, yani Eintracht önemli bir transfer kârı elde etmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda 12 kez İsveç Milli Takımı formasını giyen oyuncunun, yazdan önce de zaten muhtemel görülen yaklaşan ayrılığı doğal olarak bir ilk 11 oyuncusunun kaybı anlamına da geliyor.

Larsson, henüz 19 yaşındayken gelişinin kısa süre sonrasında Hessen ekibinin öne çıkan kadrosunda kendine yer edinmiş ve son üç sezonda Eintracht orta sahasının değişmez isimlerinden biri olmuştu. Ancak geçen sezonda Eintracht'taki kaos ve kolektif zayıflık onun performansını da etkiledi; bu durum Larsson açısından kişisel olarak da son derece acı sonuçlar doğurdu.

Dünya Kupası dışında kalmak Larsson'u şoke etti: "Yıkılmış durumda"

Eintracht yıldızı, sürpriz şekilde milli takım teknik direktörü Graham Potter tarafından ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Oyuncunun çevresinden bir isim, mayıs ayı ortasında Fotbollskanalen'e yaptığı açıklamada, "Kendisine kadroda olmadığı yönünde bir telefon geldi ve Hugo tamamen yıkılmış durumda. Bu süreç boyunca hep kadrodaydı ama şimdi olmayacak" dedi.

Yine de Larsson'u şimdi görünüşe göre kariyerindeki bir sonraki büyük adım bekliyor ve 22 yaşındaki oyuncu bunu Premier League'de maddi açıdan da ciddi biçimde değerlendirebilir. SGE'de şu anda yıllık 1,9 milyon kazandığı belirtilirken, Premier League'de bunun katbekat fazlası onu bekliyor.

SGE'nin Larsson satışına açık yaklaşmasının bir nedeni de yaz döneminde Noel Aseko (Bayern Münih'ten 12 milyon euroya) ve Raphael Onyedika'nın (Club Brugge'den 9 milyon euroya) transfer edilerek merkez orta sahaya iki yeni oyuncunun alınmış olması.

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Eintracht Frankfurt büyük ihtiyaç bölgesinde harekete geçiyor

Hessen ekibinin kadro planlamasında stoper konusu ise farklı bir başlık olmaya devam ediyor. Arthur Theate'nin büyük olasılıkla Serie A'ya ve Bologna'ya veda etmesi bekleniyor; önce kiralık olarak, ardından ise 15 milyon euro tutarında satın alma opsiyonuyla.

Ancak burada da, Freiburg'dan yeni 1 numara olarak Noah Atubolu'nun sansasyonel transferinin ardından, Eintracht'ın bir sonraki anlaşması şekilleniyor. Sky'ın haberine göre Hessen temsilcisi, Lilian Brassier'in transferi konusunda Stade Rennes ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun 8,5 milyon euro karşılığında Hessen metropolüne gelmesi bekleniyor, bonuslarla birlikte bonservis 10 milyon euroya kadar çıkabilir.

Brassier geçen yaz Brest'ten 12 milyon euro karşılığında gelmişti ve ayak bileği sakatlığı nedeniyle yavaş başlayan sezonun ardından stoperde değişmez bir isim haline geldi. SGE'de büyük olasılıkla kaptan Robin Koch ile birlikte as stoper ikilisini oluşturacak. Koch'un yanı sıra teknik direktör Adi Hütter'in elinde şu anda Nnamdi Collins ve Otavio olmak üzere yalnızca iki stoper daha bulunuyor; Collins ise hâlâ sırt problemleri yaşıyor.

Ancak Brassier, Bundesliga'nın açılış haftasında Eisernen'e karşı oynanacak maç için kesinlikle bir seçenek değil.