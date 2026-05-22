25 milyon avroya transfer edilebilir: BVB görünüşe göre büyük bir transfer üzerinde çalışıyor, ancak ciddi bir rekabetle karşı karşıya

Buna göre De Cat, gelecekteki kulübü konusunda hızlı bir karar almayı hedefliyor. BVB’nin yanı sıra, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen ile de sportif geleceği hakkında görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.

FC Bayern de geçtiğimiz aylarda De Cat ile defalarca anıldı, ancak HLN'nin yazdığına göre bu adım, çok yönlü bir orta saha oyuncusu için henüz çok büyük bir adım.

Anderlecht'te geçirdiği güçlü sezona rağmen şaşırtıcı bir şekilde Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyen Belçika milli takım oyuncusunun gençlik kulübünden ayrılacağı, Perşembe akşamı zaten belli olmuştu. De Cat, St. Truiden'i 3-1 yendikleri maçın ardından, terlikleriyle Anderlecht'teki Lotto Park'ın çimlerinde koşarken gözyaşlarına boğuldu; görünüşe göre bunun RSC için son iç saha maçı olacağını biliyordu.

Habere göre Anderlecht de bu süper yeteneğin ayrılışını kabullenmiş durumda, ancak bu yetenekli oyuncunun transferi için en az 25 milyon euro talep ediyor. 2027'de sona erecek olan sözleşme göz önüne alındığında, bu oldukça yüksek bir fiyat.