Belçika'nınHet Laatste Nieuws gazetesi, henüz 17 yaşındaki Nathan De Cat'in yaz aylarında RSC Anderlecht'ten ayrılacağını ve bu konuda geçtiğimiz haftalarda aralarında Borussia Dortmund'un da bulunduğu birçok Bundesliga kulübünü ziyaret ettiğini bildirdi.
25 milyon avroya transfer edilebilir: BVB görünüşe göre büyük bir transfer üzerinde çalışıyor, ancak ciddi bir rekabetle karşı karşıya
Buna göre De Cat, gelecekteki kulübü konusunda hızlı bir karar almayı hedefliyor. BVB’nin yanı sıra, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen ile de sportif geleceği hakkında görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.
FC Bayern de geçtiğimiz aylarda De Cat ile defalarca anıldı, ancak HLN'nin yazdığına göre bu adım, çok yönlü bir orta saha oyuncusu için henüz çok büyük bir adım.
Anderlecht'te geçirdiği güçlü sezona rağmen şaşırtıcı bir şekilde Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyen Belçika milli takım oyuncusunun gençlik kulübünden ayrılacağı, Perşembe akşamı zaten belli olmuştu. De Cat, St. Truiden'i 3-1 yendikleri maçın ardından, terlikleriyle Anderlecht'teki Lotto Park'ın çimlerinde koşarken gözyaşlarına boğuldu; görünüşe göre bunun RSC için son iç saha maçı olacağını biliyordu.
Habere göre Anderlecht de bu süper yeteneğin ayrılışını kabullenmiş durumda, ancak bu yetenekli oyuncunun transferi için en az 25 milyon euro talep ediyor. 2027'de sona erecek olan sözleşme göz önüne alındığında, bu oldukça yüksek bir fiyat.
BVB yeni bir orta saha oyuncusu arıyor: Eichhorn, FC Bayern'in radarında
De Cat, geçen yılki şampiyonluk play-off'larında Anderlecht'in A takımına yükselmiş ve sezonun başlangıcında RSC'de mutlak bir ilk 11 oyuncusu olarak yerini sağlamlaştırmıştı. Hafta sonu sona erecek olan sezonda şu ana kadar 45 resmi maça çıktı, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
BVB'nin merkezi, daha çok defansif yönelimli bir orta saha oyuncusu aradığı kesin olarak biliniyor. Ancak bu konuda, aslında Hertha BSC'den 16 yaşındaki genç Kennet Eichhorn büyük bir transfer hedefi olarak görülüyordu. Hem sportif direktör Ole Book hem de teknik direktör Niko Kovac'ın Eichhorn ile görüşmeler yaptığı söyleniyor.
De Cat'in aksine, Eichhorn için Hertha ile büyük bir pazarlık yapmaya gerek yok. Genç oyuncu, 10 ila 12 milyon euro arasında olduğu tahmin edilen bir çıkış maddesi sayesinde ikinci lig kulübünden ayrılabilir. Ancak BVB, FC Bayern'in Eichhorn'a olan ilgisinin devam etmesi nedeniyle, artık alternatifleri daha yoğun bir şekilde araştırıyor olabilir.
Münih'in spor direktörü Max Eberl, Cuma günü FC Bayern'in Eichhorn ile ilgilendiğini bir kez daha doğruladı. "Bence Kenny Eichhorn'u gördüğünüzde – ve FC Bayern bununla ilgilenmezse – o zaman işimizi yapmıyoruz demektir. Şimdi bunun uygun olup olmadığına ve onun ve menajerinin beklentilerinin ne olduğuna bakmak gerekiyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise bambaşka bir konu," dedi Eberl, Bild gazetesine.
BVB adayları Kennet Eichhorn ve Nathan De Cat: Performans verileri ve istatistikler
Oyuncular Maçlar Goller Asist Sarı Kartlar Oynama Süresi Nathan De Cat 45 3 5 10 3.365 Kennet Eichhorn 20 2 - 7 1.358