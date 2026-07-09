25 milyon avro transfer ücreti! DFB’nin yıldızı, görünüşe göre VfB Stuttgart’a transfer olmak için ısrar ediyor

Kişisel olarak başarılı bir sezonun ardından Pejcinovic, birçok kulübün radarına girdi. Bundesliga’dan Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt’un da bu forvet oyuncusuna ilgi gösterdiği bildiriliyor. SC Freiburg da bir süre transferi gündemine almıştı, ancak şu anda yarıştan çekildiği söyleniyor. Ayrıca, U21 milli takım oyuncusunun performansına yurt dışındaki kulüplerin de dikkat çektiği iddia ediliyor; bunların arasında Portekiz'in önde gelen kulübü Benfica Lizbon da bulunuyor.

Ancak Pejcinovic'in kendisi Bundesliga'da kalmayı tercih ediyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, Stuttgart'a transferi şu ana kadar zorlu bir süreç olarak ortaya çıkıyor. Spor Direktörü Fabian Wohlgemuth ve Spor Direktörü Christian Gentner'in başını çektiği VfB yöneticileri, Wolfsburg'un transfer bedeli talebini hâlâ çok yüksek buluyor. Bu bedelin şimdiden yaklaşık 25 milyon avroya ulaştığı söyleniyor.