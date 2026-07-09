kicker dergisinin haberine göre, Dzenan Pejcinovic, Bundesliga'dan küme düşen VfL Wolfsburg kulübünün yönetimine, yalnızca VfB'ye transfer olmak istediğini bildirmiş.
Çeviri:
25 milyon avro transfer ücreti! DFB’nin yıldızı, görünüşe göre VfB Stuttgart’a transfer olmak için ısrar ediyor
Kişisel olarak başarılı bir sezonun ardından Pejcinovic, birçok kulübün radarına girdi. Bundesliga’dan Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt’un da bu forvet oyuncusuna ilgi gösterdiği bildiriliyor. SC Freiburg da bir süre transferi gündemine almıştı, ancak şu anda yarıştan çekildiği söyleniyor. Ayrıca, U21 milli takım oyuncusunun performansına yurt dışındaki kulüplerin de dikkat çektiği iddia ediliyor; bunların arasında Portekiz'in önde gelen kulübü Benfica Lizbon da bulunuyor.
Ancak Pejcinovic'in kendisi Bundesliga'da kalmayı tercih ediyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, Stuttgart'a transferi şu ana kadar zorlu bir süreç olarak ortaya çıkıyor. Spor Direktörü Fabian Wohlgemuth ve Spor Direktörü Christian Gentner'in başını çektiği VfB yöneticileri, Wolfsburg'un transfer bedeli talebini hâlâ çok yüksek buluyor. Bu bedelin şimdiden yaklaşık 25 milyon avroya ulaştığı söyleniyor.
Pejcinovic, Wolfsburg’un hayal kırıklığı yaratan sezonunda öne çıkıyor
Bu arada Wolfsburg’da, 21 yaşındaki santrforun kulüpte kalması konusunda hâlâ küçük bir umut ışığı var. Aşağı Saksonya ekibi, 2029’a kadar geçerli olan sözleşmeyi uzatmayı ve oyuncuyu uzun vadede kendilerine bağlamayı arzu ediyor.
Pejcinovic, Wolfsburg’un hayal kırıklığı yaratan sezonunda sayılabilecek az sayıdaki umut ışıklarından biriydi. 34 resmi maçta 12 gol attı ve bir golün hazırlığını yaptı. Ayrıca şu ana kadar Almanya U21 Milli Takımı’nda yedi kez forma giydi. Transfer gerçekleşmezse, Pejcinovic önümüzdeki sezon Wolfsburg ile 2. Bundesliga’da mücadele edecek.
Dzenan Pejcinovic: 2025/26 sezonundaki istatistikleri
Oyunlar
34
Gol
12
Asist
1
Oynama süresi (dakika)
1779
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